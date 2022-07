L'oroscopo del fine settimana dal 16 al 17 luglio vede un Ariete capace di relazionarsi bene con le persone intorno, mentre Scorpione dedicherà più tempo all'ambito lavorativo. Venere in sestile per il Leone permetterà di vivere buoni sentimenti con il partner, mentre la Luna in Pesci aiuterà i nativi del segno a recuperare terreno in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 16 al 17 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 luglio 2022 segno per segno

Ariete: settore professionale che andrà avanti nonostante alcuni imprevisti da parte di Mercurio.

Giove e Saturno saranno ancora dalla vostra parte e avrete buone possibilità di raggiungere buoni risultati. In amore, single oppure no, sarete piuttosto abili a relazionarvi con il partner o con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale favorevole nel corso del prossimo fine settimana. Single oppure no, potrete contare sulla posizione benefica della Luna, che vi permetterà di essere dolci e romantici quanto basta per regalare un'emozione alla persona che amate. Nel lavoro sarete messi nelle condizioni ideali per provare a mettere insieme buoni risultati. Voto - 9️⃣

Gemelli: l'intesa con il partner non sarà al top in questo weekend a causa della Luna in quadratura.

Se qualcosa non funziona, prima di tutto dovrete mostrare comprensione e voglia di risolvere la situazione. Nel lavoro vi darete da fare per portare a termine i vostri progetti, senza trascurarne la qualità. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo pieno d'amore secondo l'oroscopo del prossimo weekend del 16 e 17 luglio. La Luna vi sorriderà dal segno dei Pesci, e sarà più facile per voi concentrarvi sulla vostra vita amorosa e regalare un emozione in più alla persona che amate.

In ambito professionale lavorerete con maggiore sicurezza e concentrazione, e sarete in grado di svolgere meglio i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Leone: Venere in sestile dal segno dei Gemelli vi permetterà di vivere buoni sentimenti insieme alla vostra anima gemella, ma anche se siete single vi piacerà molto trascorrere del tempo in più con le persone che amate.

In ambito lavorativo sarete sempre piuttosto impegnati. Marte in quadratura vi toglierà energie, ciò nonostante sarà importante portare sempre a termine le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: fine settimana che potrebbe sancire l'inizio di una ripresa in amore. Venere si avvicina in posizione favorevole e la Luna sarà dalla vostra parte. Single oppure no, è arrivato il momento di darsi da fare e mostrare spesso le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà ispirazione, mentre Marte in trigono vi darà le energie necessarie per darvi da fare. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo. Questo cielo si sta muovendo, e vedrà la Luna e Venere mettersi in posizione sfavorevole.

Single oppure no, anche nei momenti di difficoltà sarà sempre importante mostrare comprensione ed emozioni positive. Sul fronte lavorativo siate più precisi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Scorpione: dedicherete più tempo in ambito lavorativo in questo fine settimana, sfruttando anche la posizione favorevole degli astri. L'aiuto di Mercurio e di Marte si rivelerà importante per gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte amoroso invece ci penserà la Luna a portare un pizzico di passione in più con l'anima gemella. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'opposizione di Venere sta per terminare e sul fronte sentimentale potreste riuscire finalmente a recuperare terreno.

Che siate single o no, è il momento di guardarsi intorno e tornare a vivere belle emozioni. Sul fronte professionale questo cielo sarà tutto sommato favorevole e potreste provare a mettere in piedi progetti di più ampio respiro. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo che sta per complicarsi per voi nativi del segno. La Luna sarà in opposizione e presto si aggiungerà anche Venere, di conseguenza potreste dare meno importanza alla vostra vita sentimentale. Anche per quanto riguarda il lavoro recuperare sarà difficile, considerato che il pianeta Mercurio sarà in opposizione. Voto - 6️⃣

Acquario: cielo tutto sommato favorevole anche se non avrete più così tanti astri in ottimo aspetto. In ogni caso in amore riuscirete a essere abbastanza romantici, basterà soltanto non essere troppo invadenti nei confronti della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno saranno favorevoli, dunque non perdetevi d'animo se un vostro progetto sembra essersi bloccato. Voto - 7️⃣

Pesci: oroscopo del fine settimana che vede la Luna in congiunzione. Questo cielo potrebbe rappresentare l'inizio di un importante ripresa in amore, anche perché Venere sta per mettersi in posizione favorevole. Sul fronte lavorativo siete già in fase di recupero. Anche se fa caldo, vi darete comunque da fare per migliorare la vostra posizione. Voto - 8️⃣