L'oroscopo del fine settimana che va dal 9 al 10 luglio vedrà un Cancro più attento e reattivo al lavoro grazie a Mercurio, mentre Scorpione potrà contare sul favore della Luna in congiunzione. Venere stabile in Gemelli permetterà ai nativi del segno di continuare a godere al meglio della propria relazione di coppia, mentre Ariete non dovrà essere precipitoso con certe mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 9 al 10 luglio.

Previsioni oroscopo weekend dal 9 al 10 luglio 2022 segno per segno

Ariete: settore professionale nel complesso discreto per voi nativi del segno, ma con Mercurio in quadratura dal segno del Cancro sarà meglio non avere troppa fretta quando portate avanti i vostri progetti.

Sfera sentimentale davvero piacevole grazie a Venere in sestile. Single oppure no, la vostra simpatia attirerà diversi sorrisi, e vi permetterà di stringere nuove conoscenze. Voto - 8️⃣

Toro: non il fine settimana ideale per dedicarvi alla vostra vita sentimentale. Single oppure no, la Luna in opposizione non sarà di grande aiuto per voi, e le vostre intenzioni potrebbero essere spesso fraintese. Molto meglio sul posto di lavoro, grazie all'aiuto di Mercurio in sestile dal segno del Cancro. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere nel segno, single oppure no, saprete giocare bene le vostre carte, e con un po’ di fortuna potreste vivere momenti teneri e pieni d'amore.

Sul fronte professionale sarà un buon fine settimana per dedicarsi a progetti di più ampio respiro. Voto - 9️⃣

Cancro: con Mercurio nel vostro cielo sarete più attenti e reattivi al lavoro secondo l'oroscopo del fine settimana. Starete molto attenti ai dettagli, e riuscirete a ottenere risultati via via sempre migliori. In amore forse non sarete un’esplosione di romanticismo, ciò nonostante, single oppure no, la vostra vita sentimentale sarà piuttosto movimentata.

Voto - 8️⃣

Leone: periodo non molto intrigante in amore a causa della Luna in quadratura, che spegnerà quel romanticismo che vi trasmette Venere dal segno dei Gemelli. Single oppure no, prima di lasciarvi andare alle emozioni, sarà importante dare maggiore importanza alla stabilità dei vostri rapporti. In ambito lavorativo ci penseranno Marte e Giove a darvi una mano a portare avanti i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Vergine: l'astro argenteo in sestile sarà di grande aiuto per voi, e potrebbe segnare l'inizio di una ripresa in amore. Accettate alcuni cambiamenti della vostra relazione di coppia, perché non sempre si può fare come volete voi. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sull'aiuto di Mercurio, che vi permetterà di essere più organizzati in quel che fate, evitando così sprechi di tempo. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale in calo nel corso del prossimo fine settimana. L'astro argenteo vi volterà le spalle e non sempre i rapporti con il partner saranno così sereni. Se siete single avrete bisogno di un po' di tempo per abituarvi ai nuovi contesti. Qualche difficoltà ci sarà anche sul posto di lavoro ora che Mercurio si trova in quadratura.

Con Giove in opposizione poi, non tutti i vostri progetti andranno in porto. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo piuttosto equilibrato per voi secondo l'oroscopo del prossimo weekend. In amore la Luna sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di vivere un rapporto sereno e romantico quanto basta per essere felici insieme. In ambito lavorativo invece ci sarà Mercurio a portare fresche e interessanti idee da sviluppare. Voto - 8️⃣

Sagittario: un quadro astrale non particolarmente convincente per voi nativi del segno. Venere in opposizione sembra non volervi dare tregua. In amore prestate particolare attenzione a quello che direte. Se siete single cercate di non ascoltare certe lamentele e fidatevi solo delle giuste persone.

Nel lavoro la vostra situazione migliorerà ora che Mercurio non sarà più opposto. Affidatevi inoltre a Giove in trigono e farete sicuramente degli ottimi lavori. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete messi in difficoltà da Mercurio in opposizione oltre che da Giove in quadratura. Per fortuna ci sarà Marte in trigono dal segno amico del Toro, ma spesso non sarà sufficiente per riuscire a mettere insieme discreti lavori. In amore la Luna vi regalerà bei momenti insieme al partner, ma attenzione a non pretendere troppo. Voto - 6️⃣

Acquario: vita professionale piacevole e appagante quanto basta in questo fine settimana grazie a stelle come Giove e Saturno. Sul fronte sentimentale non cercate il confronto a tutti costi, perché con la Luna in opposizione non sarete così bravi ad argomentare e spiegare le vostre intenzioni.

Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali sicuramente migliori per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi sarà di grande aiuto per recuperare terreno in amore, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale invece ci penserà Mercurio in trigono dal segno del Cancro a farvi raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣