L'oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 luglio vede momenti calorosi e pieni d'amore per i segni d'Acqua, in particolare per il Cancro, mentre l'Ariete non sarà spesso nelle condizioni ideali per poter amare al meglio. Non mancheranno emozioni piacevoli per i nativi Vergine, mentre Pesci saprà esprimere correttamente le proprie abilità professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 25 al 31 luglio.

Previsioni oroscopo dal 25 al 31 luglio segno per segno

Ariete: non il periodo ideale per godere al meglio della vostra vita sentimentale.

Nelle prime giornate della settimana, in particolare, avrete la Luna e Venere contro di voi e potrebbero causare qualche tensione. Single oppure no, per prima cosa dovrete mostrare empatia e comprensione nei confronti della persona che amate. Più fortunato invece il settore professionale. Giove e Mercurio sosteranno le vostre imprese e vi daranno una mano con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: potreste sentirvi più affaticati del solito per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo della prossima settimana, complice la mole di progetti da portare a termine. Questo però non vorrà dire che non ve la caverete bene con i vostri progetti, perché con impegno raggiungerete buoni risultati. Sul fronte amoroso avrete il sostegno di Venere, ma attenzione alla Luna in cattivo aspetto tra giovedì e sabato.

Voto - 8️⃣

Gemelli: vita sentimentale stabile e piacevole durante la settimana. I rapporti con il partner andranno avanti senza troppe difficoltà, ma proprio quando arriveranno le difficoltà, dovrete essere pronti a tutto. Se siete single non abbiate paura di sognare in grande, perché l'amore presto arriverà anche per voi. Sul fronte professionale, con il sostegno di Mercurio, Giove e Saturno, sarete in grado di fare spesso un ottimo lavoro.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una settimana eccellente sul fronte amoroso. Questo cielo sarà governato da Venere in congiunzione e non vi farà mancare nulla per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single il pianeta dell'amore vi permetterà di fare incontri fortunati. Sul fronte professionale Giove sarà in quadratura e per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, dovrete lavorare in modo più razionale e rilassato.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo nel complesso positivo per voi nativi del segno. Sul fronte professionale non smetterete di seguire le vostre ambizioni, ciò nonostante non dovrete avere fretta di realizzarle. In amore forse la vostra relazione di coppia non sarà perfetta, ma solo se vorrete, potrete superare eventuali difficoltà di coppia. Se siete single i rapporti sociali che avrete saranno davvero piacevoli, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Vergine: non mancheranno emozioni piacevoli durante la prossima settimana per voi nativi del segno. Venere sarà stabile nel segno del Cancro, dunque in sestile, mentre la Luna navigherà in buone posizioni durante tutta la settimana. Single oppure no, non fatevi sfuggire nessuna occasione per lasciarvi andare alle emozioni.

Sul fronte lavorativo forse non riuscirete spesso a distinguervi, ma questo non vorrà dire che non arriveranno mai buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere in quadratura vi renderà un po’ troppo spocchiosi nei confronti della persona che amate. Questo non farà sicuramente bene al vostro rapporto e sarà necessario capire cosa non va tra di voi. Se siete single emozioni e logica andranno bilanciate tra loro se volete un rapporto che funzioni davvero. Sul fronte lavorativo Mercurio vi aiuterà ad argomentare e gestire efficacemente i vostri progetti, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante, ma che rimarrà stabile secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Venere sarà dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna che sarà negativa tra giovedì e sabato. Se vorrete vivere un bel rapporto con la persona che amate, siate calorosi, ma non troppo invasivi. Sul fronte lavorativo non sarà il periodo più adatto per andare fuori dagli schemi. Per ottenere discreti risultati, non uscite fuori dai binari. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una settimana produttiva sul fronte professionale. Potrete contare su astri come Mercurio, Giove e Saturno, che vi aiuteranno a ottenere il massimo dai vostri progetti. Sul fronte sentimentale forse non sarete la coppia del secolo, ma con il partner ci sarà una discreta armonia. Approfittate delle giornate di venerdì e sabato per concedervi qualche momento romantico in più.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali poco convincenti in amore secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore Venere sarà ancora in opposizione e non sarete spesso di buon umore nei confronti il partner. Se siete single, anche se avrete la sensazione che le cose non vanno bene, cercate di mantenere sempre un certo ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, per il momento accontentatevi di rimanere al vostro posto. Presto si presenterà una ghiotta occasione anche per voi. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale soltanto sufficiente in questo periodo secondo l'oroscopo. Con Mercurio in opposizione, non sempre le vostre idee saranno così apprezzate. Prima di proporle siate sicuri delle scelte che fate.

Sul fronte amoroso sarà una settimana discreta con il partner, ma attenzione tra giovedì e sabato, quando la Luna sarà in opposizione. Se siete single non sempre avrete la sensazione che tutto vada per il verso giusto. Voto - 6️⃣

Pesci: vita sentimentale semplicemente grandiosa per voi nativi del segno. Le prime giornate della settimana, in particolare, vedranno la Luna e Venere in ottimo aspetto e vi permetteranno di vivere momenti davvero caldi. Siate invece un po’ più umili nel weekend, quando l'astro argenteo sarà opposto. Per quanto riguarda il lavoro, tassello dopo tassello, state componendo un puzzle davvero ben fatto, ragion per cui non siate troppo precipitosi e calcolate bene ogni mossa. Voto - 9️⃣