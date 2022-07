L'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 luglio vedrà il pianeta Marte spostarsi nel segno del Toro, che avrà più idee e energie da investire, soprattutto al lavoro, mentre possibili imprevisti potrebbero mettere in difficoltà in amore i nativi Sagittario. Mercurio sosterà nel segno del Cancro, che riuscirà a mostrare efficacemente le proprie competenze lavorative, mentre Bilancia sarà circondata da ottimismo e positività. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 luglio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà il pianeta Marte lasciare il vostro cielo, ciò nonostante, sul fronte lavorativo sarete ancora piuttosto abili in quel che farete. In caso di imprevisti dunque, mantenete la calma, e con il giusto impegno raggiungere ancora buoni risultati. In amore, single oppure no, godrete di una vita sentimentale e sociale movimentata e piacevole. Attenzione però nelle prime giornate della settimana, quando la Luna sarà in opposizione. Voto - 8️⃣

Toro: cielo tutto sommato discreto ed equilibrato in questa settimana per voi. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione di coppia forse non sarà la migliore in assoluto, ciò nonostante, con la giusta maturità, sarete in grado di superare insieme qualunque momento.

Nel lavoro prendete i vostri progetti con la giusta serietà, e con Marte e Mercurio che si sposteranno in posizione favorevole, sarete in grado di mettere a segno ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'inizio di questa nuova settimana sarà impeccabile in amore grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, vi attendono momenti pieni d'amore, alla quale non potrete proprio mancare.

Attenzione però nel weekend, perché l'astro argenteo sarà contro di voi. Sul fronte lavorativo rimarrà una grande determinazione in voi, nonostante Mercurio non sia più nel vostro cielo. Voto - 8️⃣

Cancro: forse la settimana potrebbe non iniziare nel migliore nei modi a causa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia.

Ciò nonostante, mantenendo la giusta calma, non avrete particolari difficoltà con la persona che amate. Importanti miglioramenti in arrivo invece sul posto di lavoro. A partire da martedì, Mercurio sosterà nel vostro cielo, e successivamente Marte sarà in trigono. Con un po’ di fortuna dunque, potreste riuscire a recuperare terreno e ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che rimarrà favorevole secondo l'oroscopo della prossima settimana, merito in particolare di Venere in sestile. Attenzione però nelle giornate di venerdì e sabato, perché la Luna in quadratura potrebbe non rendervi così amichevoli. Sul fronte lavorativo perderete il supporto di Marte e Mercurio, e potreste venire incontro a delle difficoltà, che però dovreste riuscire a risolvere senza troppi problemi.

Voto - 7️⃣

Vergine: vita di coppia che continuerà a non essere il top per voi. Il pianeta Venere non vi darà pace neanche questa settimana, ciò nonostante la Luna vi darà una mano. Single oppure no dunque, nessuno vi vieta di fare nuove conoscenze, ciò nonostante non potrete pretendere di riuscire a fare colpo al primo tentativo. Sul fronte lavorativo Mercurio e Marte si metteranno in posizione favorevole, e sarà possibile finalmente riuscire a raggiungere migliori risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole in questa settimana per voi. Sarà un buon momento anche per le amicizie, e sarà più facile per voi entrare in empatia con le persone intorno a voi, e sentirvi felici.

In ambito lavorativo purtroppo non ci saranno grandi cambiamenti, anzi. Mercurio si metterà in quadratura, mentre Marte non sarà più sfavorevole. Per completare i vostri progetti dunque, prima di tutto non dovrete essere superficiali. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che finalmente tenderà a migliorare secondo l'oroscopo della prossima settimana. In amore avrete il favore della Luna, soprattutto nel weekend. Concentrate tutti i vostri buoni sentimenti verso la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale riuscirete a mettere insieme risultati migliori ora che Mercurio sarà in trigono dal segno del Cancro. Attenzione però a Marte che si metterà in opposizione dal segno del Toro.

Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà una settimana di cambiamenti per voi, soprattutto sul fronte professionale. Mercurio non sarà più in cattivo aspetto, e riuscirete a elaborare idee più efficaci, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti, purtroppo Venere continuerà a mettervi in difficoltà. Se dovrete fare qualcosa insieme al partner, prendete sempre in considerazione i suoi suggerimenti e non fate di testa vostra. Voto - 6️⃣

Capricorno: settimana nel complesso valida per quanto riguarda i sentimenti. La prima parte della settimana e il weekend saranno i due periodi migliori per dare il meglio di voi in amore. Attenzione invece tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando l'astro argenteo sarà contro di voi.

Per quanto riguarda il lavoro non siate troppo frettolosi in quel che fate, perché Mercurio si metterà in opposizione, e Giove ancora in opposizione non vi sarà d'aiuto. Di contro però Marte sarà in trigono dal segno del Toro, e avrete più energie da spendere. Voto - 7️⃣

Acquario: con Mercurio e Marte non più al vostro servizio, portare a termine i vostri progetti potrebbe non essere più così semplice come prima. Questo però non vorrà dire che non sarete più in grado di svolgere il vostro lavoro. Avrete ancora astri come Giove e Saturno dalla vostra parte per riuscire a mettere a segno discreti successi. In amore invece Venere non vi abbandonerà, e porterà ancora stabilità tra voi e il partner.

Se siete single le emozioni difficilmente mancheranno, ma attenti a non mostrarvi troppo sicuri di voi. Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale che vedrà importanti miglioramenti per quanto riguarda il lavoro. L'arrivo di Mercurio nel segno del Cancro vi permetterà di sentirvi più a vostro agio con i vostri progetti, mentre Marte in sestile vi renderà particolarmente attivi. Sul fronte amoroso purtroppo non si potrà dire la stessa cosa. Venere sarà ancora in quadratura, e i rapporti con il partner saranno ancora tesi. Se siete single lasciarsi andare alle emozioni, con il risultato di perdere la bussola potrebbe essere controproducente. Voto - 6️⃣