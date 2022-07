L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 luglio 2022 è pronto a portare buonumore - si spera - dispensando consigli e dritte in grado di aiutare a vivere al meglio i prossimi sette giorni. In primo piano in questo contesto le analisi astrologiche della settimana interessanti si sei simboli dello zodiaco compresi nella seconda tranche. Pertanto, attenzione e curiosità in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere le pagelle assegnate dall'Astrologia ai predetti segni? Benissimo, dunque passiamo immediatamente a dettagliare in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 4 a domenica 10 luglio insieme alle attesissime pagelle con le stelline giornaliere.

Oroscopo: previsioni e stelle per la settimana dal 4 al 10 luglio

♎ Bilancia: voto 9. Ottima settimana in arrivo, soprattutto in campo affettivo. La presenza della Luna, nel segno, mercoledì, vi spingerà a vivere momenti molto intensi con la persona vostra compagna di vita. Chi vivesse un rapporto di coppia ormai stabile, potrà pensare a un futuro a due in modo piacevole. Il lavoro concorrerà a dare la stabilità che serve. Con sano senso pratico, lunedì o martedì troverete la soluzione per salvare capra e cavoli in una questione lavorativa importante. Avrete tempo per dedicarvi ai vostri interessi oppure per dare un aiuto a qualcuno di vostra conoscenza che sapete essere in difficoltà. Meno esuberanti e dinamici del solito, venerdì e domenica: concedetevi una serata tranquilla; non occorre fare per forza qualcosa di straordinario!

La classifica stelline della settimana per la Bilancia:

Top del giorno mercoledì 6 luglio (Luna nel segno);

mercoledì 6 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 4, martedì 5, giovedì 7;

★★★★ venerdì 8, sabato 9;

★★★ domenica 10 luglio 2022.

♏ Scorpione: voto 10. Settimana sottoposta alla benevolenza della Luna, nel segno venerdì 8 luglio. Giornata perfetta per eventuali chiarimenti, soprattutto nella coppia, in famiglia o nei rapporti di amicizia più intimi.

Certo, ci saranno momenti anche impegnativi, ma si tratta di un passaggio necessario per riconquistare, più avanti, la meritata serenità. Affronterete tutto quello che non vi va più a genio invitando anche gli altri a fare altrettanto, con sincerità. La tensione che avete accumulato nei giorni scorsi si dissolverà come neve al sole.

Organizzate una bel weekend con il vostro amato partner: sono garantiti momenti di profonda gioia e tanta spensieratezza. Se avete figli, fate loro un sacco di coccole.

La classifica stelline settimanale per lo Scorpione:

Top del giorno venerdì 8 luglio (Luna nel segno);

venerdì 8 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 5, sabato 9, domenica 10;

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, giovedì 7.

♐ Sagittario: voto 8. Giovedì e venerdì belle, bellissime occasioni in campo professionale. Guardate come lavorano gli altri, scambiate esperienze, così tutti possono uscirne arricchiti. Portate a termine i vostri progetti con tutto lo slancio che vi è proprio. In amore tutto alla grande: il futuro inizia a prendere forma. Se volete dimostrare di essere sicuri di voi, non dovete mai avere mai ripensamenti.

Riprendetevi da eventuali giornate no vissute in precedenza, ben sapendo che con un comportamento più fiducioso tutto tornerà a girare come si desidera. Da mercoledì riuscirete ad ingranare rapidamente ricevendo dalla settimana ogni sorta di bene o fortuna. Con tanto intuito poi, nonché un pizzico di buona sorte, riuscirete a scegliere a colpo sicuro le occasioni migliori, lasciando agli altri "gli scarti".

La classifica stelline della settimana per il Sagittario:

Top del giorno domenica 10 luglio (Luna nel segno);

domenica 10 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 7, venerdì 8, sabato 9;

★★★★ mercoledì 6 luglio;

★★★ lunedì 4 luglio;

★★ martedì 5 luglio 2022.

Oroscopo 4-10 luglio, analisi e pagellino settimanale

♑ Capricorno: voto 6. Questa settimana vi mette un po' di malinconia addosso: il clima estivo non riesce a farvi riprendere quota?

Cercate allora di limitare eventuali capricci con i quali potreste guastare l'umore a voi stessi e a chi vi circonda. Spazio alla fantasia, sempre e comunque, ok? Qualche volta succede che non si è del tutto sicuri di ciò che si pensa e si ha quasi un senso di pudore nel dichiararlo. Bando alle incertezze. Ad inizio periodo intanto alcune vostre idee potrebbero essere eccellenti. Proponetele con sicurezza: risultato assicurato! Non consolatevi nel frattempo con spese pazze, che non servirebbero a nulla. Per completare il quadro: state alla larga dai pettegolezzi soprattutto venerdì e sabato.

La classifica stelline della settimana per il Capricorno:

★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6;

★★★★ martedì 5, giovedì 7, domenica 10;

★★★ venerdì 8 luglio;

★★ sabato 9 luglio.

♒ Acquario: voto 6.

Se alcuni impegni di lavoro riguardo la settimana che sta per entrare dovessero sconfinare nella vita privata, sforzatevi di mettere un argine. Il partner vi può aiutare molto in questo, dandovi preziosi consigli e facendovi passare momenti molto belli, basati sulla complicità e sull'armonia. Soddisfazioni sentimentali nel weekend, sia a chi è in coppia che da single. Lunedì e martedì sentirete di avere tanta buona energia, anche se non inesauribile. In particolare, se fiutaste la possibilità di divertirvi o di creare i presupposti per fare qualcosa di insolito, fatelo! Non siate troppo suscettibili nei confronti di chi cerca in ogni modo di scuotervi dall'apatia, anche usando parole grosse.

La classifica stelline settimanale per l'Acquario:

★★★★★ sabato 9, domenica 10;

★★★★ lunedì 4, martedì 4, venerdì 8;

★★★ mercoledì 6 luglio;

★★ giovedì 7 luglio 2022.

♓ Pesci: voto 6. Creatività e idee nei prossimi sette giorni vi aiuteranno a fare passi avanti nel lavoro, in particolar modo se la vostra professione richiede fantasia ed estro. Simpatia e sensibilità per i problemi altrui vi permetteranno di creare un clima sereno e distensivo ovunque andiate. Se pensate di poter prendere l'amore per la gola, consultate qualche manuale che vi indichi i cibi più afrodisiaci. Se siete single invece, è arrivato il vostro momento: mercoledì o venerdì avete la possibilità di conquistare proprio il cuore di chi desiderate.

Un'unica avvertenza: approfondite la conoscenza prima di buttarvi. Un po' di prudenza certo non guasta. Poi, volendo vincere una eventuale timidezza durante i primi approcci, pensate a qualcosa che vi faccia sorridere: il sorriso è contagioso, scioglie.

La classifica stelline della settimana per i Pesci: