L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come sarà il primo giorno della nuova settimana. La giornata di lunedì è messa in primo piano nelle previsioni zodiacali dell'11 luglio 2022, in questo contesto riservate ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere i simboli astrali appoggiati dall'Astrologia tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo pure a scoprirlo insieme analizzando le stelline quotidiane rilevate dall'oroscopo di domani 11 luglio, segno per segno.

Previsioni astrali d'inizio settimana: l'11 luglio visto dall'oroscopo

Ariete: ★★. L'oroscopo dell'11 luglio prevede un calo di energie con relativo stallo in cose e situazioni. In amore, il cielo grigio vi renderà un po' indecisi, cosa che per voi è piuttosto rara. In realtà riflettere su alcune decisioni che avreste preso d'istinto, vi potrebbe essere utile ma sicuramente lo fareste controvoglia. Sappiate che potrebbero anche arrivare delle litigate con il partner. Purtroppo per voi, Mercurio sarà in posizione sfavorevole e non aiuterà per niente: questa non sarà una giornata troppo buona, pertanto dovrete stare attenti a come vi porrete. Single, insoddisfazione e stanchezza fisica vi avvertono che è il momento di cambiare abitudini, di dare una sferzata nuova al corpo e alla mente per trarre energie e risorse da un differente stile di vita.

In questo momento vi lasciate distrarre da mille altre cose. Prestate più attenzione e importanza alla famiglia. Al lavoro invece, le cose andranno a rilento: forse ci sono degli intoppi burocratici o dei permessi non ancora ottenuti che impediscono alle vostre iniziative di decollare. Vi converrà avere pazienza, essere attenti e precisi.

Toro: ★★★★★. Inizia benissimo la settimana per voi del segno. In campo sentimentale, nonostante qualche intralcio, il conforto degli astri sarà un vero toccasana per le ansie del cuore: si prevedono infatti rassicurazioni o conferme da chi vi sta vicino. L'intuito si alleerà alla logica e insieme sforneranno soluzioni prodigiose per i vostri piccoli problemi di coppia.

Crescerà così la temperatura amorosa e si abbasserà quella della tensione, anche perché sarete particolarmente seducenti e passionali verso il partner. Single, una bella serata con gli amici di sempre vi aspetta, per ritemprarvi e riempirvi di allegria. Nel frattempo trascorrerete proprio una bella giornata, piena di stimoli interessanti, grazie agli influssi benefici dei pianeti. Concedete il vostro tempo, senza riserve, ad una nuova conoscenza che s'annuncia densa di forti emozioni. Ci sarà da sudare freddo, da vivere nel brivido, ma alla fine scoprirete d'aver vissuto sensazioni mai provate prima. Nel lavoro avrete a disposizione ottimismo, espansione, saggezza e sensibilità da sfruttare al meglio per migliorare la vostra vita professionale.

La creatività la spunterà su tutto.

Gemelli: ★★★★. Periodo non affatto male, anzi positivo quanto basta. L'importante è sapersi muovere tra i vari impegni quotidiani con intelligenza e buona organizzazione. In amore, anche per questa giornata ci sarà una buona posizione di Saturno in trigono a Venere Venere. Potrete contare sul pianeta dell’amore per vivere delle fantastiche emozioni con il partner. L'affetto della famiglia riscalderà anche voi, i più originali dello zodiaco; godetevi quindi i momenti magici con chi vi vuole bene, senza pensare a nulla. Potete fare molto per le persone che vi sono accanto, per dare una svolta positiva al rapporto che avete o per renderlo più sereno. Single, il Sole riesce sempre a rendere le vostre giornate speciali e indimenticabili.

State vivendo un momento magico, grazie a Venere, il che vi avvolge in un'atmosfera dolce e romantica dove potete veramente fare in modo che si realizzino i vostri sogni più belli. Questa giornata potrebbe essere particolarmente interessante per chi avesse voglia di fare conoscenze nuove. Da questo punto di vista, infatti, si attendono parecchie novità. Nel lavoro non ponetevi limiti e non abbiate false modestie: è il momento di realizzare progetti importanti. Rilanciate e puntate alto. Vi basta un nulla, infatti, per ottenere buoni risultati.

Oroscopo e stelle di lunedì 11 luglio, le previsioni

Cancro: ★★★★. Lunedì da considerare buono, seppur con momenti leggermente impegnativi. Per i sentimenti, sarà un momento di placida routine e di tranquillità.

Potrete vivere i sentimenti giorno per giorno senza ansie né preoccupazioni, condizione molto apprezzata da tutti voi, pratici e concreti appartenenti al quarto segno dello Zodiaco. Non desiderate infatti sconvolgimenti affettivi o turbolenze; già il fatto che non siano in vista in questo momento è per voi una rassicurazione notevole, soprattutto per la vostra vita a due. Single, in questa giornata sarà dura prendere il giusto ritmo, tuttavia vi sentirete subito meglio in compagnia di una persona che vi piace molto e che suscita sempre sensazioni positive. Avrete così un lunedì in grado di rendere la giornata particolarmente piacevole sotto il profilo emozionale. Abbastanza bene anche sul posto di lavoro, dove le opportunità difficilmente mancheranno per voi.

Ovviamente ci vorrà anche impegno e dedizione, ma Marte è tornato dalla vostra parte e dunque le energie saranno decisamente più alte.

Leone: ★★★. Ripartenza settimanale all'insegna del sottotono? Ebbene si, questo è quanto. In amore, quando, come oggi, le cose non vanno come vorreste, gli sforzi non servono, fatevene una ragione e limitate al minimo eventuali conseguenze nel vostro rapporto. Ogni tanto vi lasciate depistare un po' troppo dalle emozioni, con il risultato di perdere completamente il controllo. Così, un'aria triste si aggirerà sul vostro rapporto e vi sentirete imprigionati dalla monotonia, mentre vorreste essere lontani da tutti. Sarete infatti un tantino pungente e tratterete con una certa dose di sarcasmo il partner, finendo col creare un'atmosfera poco piacevole.

Single, decisamente non sarete al massimo della forma psicofisica a causa di Marte, e la voglia di rimandare le responsabilità per isolarvi su un'isola di pace sarà forte. Cercate in voi la determinazione per fare una scelta precisa, vi servirà così, uno stile di vita il più possibile tranquillo e regolare, ma il ritmo di oggi non sarà dei migliori, ma potrà essere ugualmente fruttuoso se lascerete perdere i programmi più pesanti e se dedicherete tempo a voi stessi, all'amore e allo svago. Nel lavoro, sentirete il terreno ondeggiare sotto i piedi e se il contratto è in scadenza o lo state ancora aspettando, un'ansia sottile, condivisa da molti compagni di sventura, accompagnerà tutte le vostre iniziative.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 11 luglio, annuncia uno splendido inizio settimana. In campo sentimentale avrete veramente il vento il poppa, già da oggi. In particolare, alcune relazioni datate ritroveranno grandi soddisfazioni. Riuscirete ad aprire il vostro cuore e il partner ne sarà entusiasta. In questa giornata potrebbero finalmente arrivare piacevoli emozioni e buone notizie. Sarà forse perché le stelle vi spingeranno ad avere un umore positivo, questo aiuterà i dialoghi con la persona che avete al vostro fianco. Single, il cielo azzurro renderà piacevole trascorrere questa giornata, dove tutto andrà liscio e non dovrete preoccuparvi praticamente di nulla. Anche eventuali intoppi verranno risolti, come per magia, e voi potrete rilassarvi e prendervi il vostro tempo.

Se siete della prima decade, siete persone piacevoli e spavalde, non vi sarà arduo scovare "prede" disponibili: in serata se saprete attendere con un po' di pazienza riuscirete a centrare il vostro obiettivo. Nel lavoro, avrete le vostre brave occasioni per dimostrare il vostro talento professionale che otterrà i giusti riconoscimenti. Raccoglierete i frutti di sforzi fatti, grazie alla bravura dimostrata.

