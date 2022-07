L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati nella giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 18 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In pratica, ad essere analizzati in questo contesto, risultano essere in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire qualcosa di più in merito all'amore e al lavoro in questo avvio settimanale?

Astrologicamente parlando la situazione del periodo è in favorevole evoluzione. La Luna lascia il segno dei Pesci per entrare in quello dell'Ariete.

Mentre Venere, pianeta dei buoni sentimenti, risulta in transito nel segno del Cancro, andando a dare compagnia al Sole già presente in loco.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 18 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 18 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 18 luglio per quanto riguarda l'amore indica che sarà una giornata molto vivace: non vi annoierete di certo! Una profonda sensibilità vi accompagnerà e vi sosterrà nella gestione delle situazioni familiari. In casa infatti potreste avere bisogno di tutta la vostra grande capacità di comprensione e della vostra diplomazia per riuscire a risolvere ogni cosa.

Vivrete un momento magico con la persona che vi sta accanto, e le stelle scriveranno a chiare lettere il racconto di emozioni profonde, condivise pienamente con chi avete accanto. Insomma, un lunedì vissuto con tutta la vostra genuina naturalezza. Single, in questa splendida giornata per molti di voi tutto (o quasi) sarà possibile.

Grazie agli astri maggiori, da tempo non capitava una situazione del genere. Tutto quello che avverrà sarà assolutamente bello ed inaspettato, anche perché la buona sorte sarà dalla vostra parte su tutti i fronti. Nel lavoro avrete la fortuna dalla vostra parte e farete dei passi importanti per la vostra crescita professionale.

Sarete carichi e vitali, avrete una nuova gioia di vivere ed il vostro entusiasmo sarà coinvolgente.

Toro: ★★★. Giornata valutata con la spunta del sottotono. In campo sentimentale fate uno sforzo, riflettete prima di parlare. Chiedetevi se quello che state per dire sia appropriato o meno, altrimenti potrebbe essere invece mal interpretato. In alcuni casi ci potrebbero essere dei mugugni da parte della persona amata, che magari non condividerà un vostro programma per la serata. Single, l'opposizione delle stelle (e non solo) non vi spaventa perché, anche se potrà esserci qualche intoppo o qualche momento di tensione, vi consentirà di osservare con più attenzione i vostri interlocutori. Riuscirete a capire dottamente il punto di vista altrui.

Non mancheranno aspetti astrali positivi a dare modo di attraversare la giornata con eleganza e scioltezza. Sarebbe comunque inopportuno non tenere gli occhi bene aperti oppure lasciarsi andare a situazioni che potrebbero consentire ad altri di invadere i vostri spazi. Nel lavoro non è il momento adatto per puntare troppo in alto: alcuni astri e le stelle in generale non sono positive. Sfruttate invece questa giornata per fermarvi e riflettere sugli ultimi accadimenti.

Gemelli: ★★★★★. Splendida partenza settimanale per molti del segno. In amore, la capacità di concentrazione sarà ottima: potreste impiegarla non solo per svolgere nuovi progetti ma anche per portare avanti qualcosa che vi appassiona.

Le stelle prevedono una giornata ricca di influenze stimolanti, giusto per dare briglia sciolta alla fantasia. Durante questo lunedì con la dolce metà tutto dovrebbe andare davvero bene. Single, brilleranno a vostro favore tante stelle e certamente potrete utilizzare i loro buoni influssi per eliminare eventuali situazioni/persone insignificanti. Vale a dire anche progetti ai quali avevate creduto ma che poi si sono rivelati assolutamente poco gratificanti. Relazioni deludenti, formalità povere di significati etc., fate una lista di quello che volete cancellare e buttate nella spazzatura ogni cosa. Nel lavoro, se saprete muovervi con impegno riuscirete a risolvere un imprevisto. A termine un affare importante con ottimi guadagni e promozioni di carriera.

Oroscopo di lunedì 18 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Lunedì all'altezza della migliori aspettative. Per i sentimenti, le stelle in buon aspetto con il vostro segno garantiranno equilibrio e tantissima serenità. Le intuizioni che arriveranno vi permetteranno di entrare in sintonia con l'ambiente circostante. Prevedrete in anticipo ogni contrasto o difficoltà che possano nascere con il vostro partner. Venere in entrata nel segno bacerà in fronte regalando a tutti delle immense emozioni, tutte da vivere. Così anche con il partner ci sarà di nuovo tanta passione e felicità su cui puntare. Single, dinamismo ed efficienza vi permetteranno di sfruttare al meglio i favori astrali odierni.

Vi piacerà moltissimo stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi. Allargare il giro delle conoscenze, intrecciare nuovi contatti, vi permetterà di guardare con occhi diversi la realtà: una persona ritenuta amica per qualcuno potrebbe essere l'anello mancante in fatto di amore eterno. Nel lavoro acquisirete sicurezza e starete molto più attenti a svolgere quel che sarete chiamati a fare, con serietà e professionalità.

Leone: ★★★★. Periodo all'insegna della scontata routine. In amore, se ultimamente ci fossero stati motivi di incomprensione con le persone che avete attorno o che fanno parte del vostro ambiente, da adesso in avanti tutto si chiarirà. Eventuali malintesi svaniranno e le relazioni ritroveranno un andamento più leggero e gradevole.

Sarete così più disponibili nei confronti del partner, l'amore tornerà in primo piano e sarete felici e sereni nel vivere di nuovo "vicini vicini". Single, la curiosità in questi giorni non vi farà certo difetto, anzi, farà da incentivo spingendovi a cercare nuovi stimoli di vita. In tanti sarete pronti ad assumervi anche qualche rischio in più ma lo farete solo dopo aver sapientemente valutato ogni possibile conseguenza. Comunque sempre nella certezza di riuscire a mantenere un certo autocontrollo in qualsiasi situazione. Nel lavoro, lunedì interessante. Non mancheranno occasioni per ottenere riconoscimenti o concludere affari. Dovete però essere tempestivi e organizzati: non ci sarà tempo né per esitazioni, né per dubbi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 18 luglio, in campo sentimentale sottolinea il fatto che cercherete di cambiare qualche cosa della vostra vita. Forse qualcosa di apparentemente insignificante ma che potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa di più ben più importante per la vostra vita di coppia. Talvolta è necessario puntare sulle frivolezze per capire cosa realmente migliorare nella propria vita. Provate ad essere più fantasiosi e meno ritenuti, vedrete che riuscirete stuzzicare anche il partner più restio. Per ravvivare il rapporto tra di voi e la persona amata basterà essere sinceri, leali e reali. Single, la giornata decollerà positivamente. Se sarete costanti vi renderete senz'altro conto di poter dare il meglio di voi anche nei rapporti che richiedono particolare furbizia e intelligenza.

Raggiungerete un equilibrio sentimentale tale da poter vivere questa giornata in totale serenità. Starete bene, sentirete di aver raggiunto la pace interiore, sarete distesi e rilassati. Nel lavoro a portare un po' di allegria e buonumore potreste essere proprio voi a questo giro! Risultato: una maggiore produttività con ritrovata armonia collettiva.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 luglio.