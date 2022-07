L'Oroscopo di domani è pronto ad analizzare la giornata di martedì, messa a confronto con i segni della prima sestina. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del 19 luglio 2022 relative ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Per molti la giornata sarà da sfruttare soprattutto per consolidare eventuali rapporti amichevoli o professionali iniziati da poco. Se ci fosse da discutere, convincere o fare scelte non perdete tempo finché sapete di poter contare sulla lucidità e sul senso dell’opportunità offerto dal passaggio di Mercurio in Leone.

Chi avesse il Sole favorevole, come nel caso del Cancro, potrà contare anche su buone predisposizioni di spirito, il che permetterà di usare nel miglior modo possibile ogni risorsa a favore di pensieri e azioni.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 19 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 19 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 19 luglio preannuncia in amore una giornata davvero molto romantica. Qualcuno allieterà questo periodo di mezza estate, regalando energia, voglia di vivere, desiderio di amare e di essere amati. In famiglia sarete al centro di interessi comuni rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per gli altri componenti.

Ancora una volta la vostra personalità avrà modo di risaltare e di essere in primo piano! Comunicherete con una profondità che raramente avete provato in passato e il rapporto di coppia sarà particolarmente coinvolgente. Single, certamente il destino è dalla vostra: alcune cose si preparano a girare a vostro favore e senz'altro vi lasceranno felici e soddisfatti.

Non pretendete di più ma datevi da fare: i protagonisti di cambiamenti importanti sarete solo voi! Optate per una serata tranquilla; un po' di relax non farebbe male. Nel lavoro, le stelle vi sosterranno rendendo molto gradevole lavorare in team. Il lavoro di squadra vi permetterà di scambiare opinioni e condividere idee.

Toro: ★★★★.

Un periodo legato alla scontata routine sta per arrivare. In campo sentimentale sarà la vostra brillante inventiva a trainare la giornata. Nei progetti in cui credete sapete metterci sempre un pizzico di fantasia, che ritenete l’ingrediente indispensabile per dare un tocco diverso, diciamo per essere voi stessi. In fondo, anche se siete concreti e razionali, non rinunciate mai a quel pizzico d’originalità di cui andate fieri. La giornata in molti casi inizierà discretamente, prospettandosi particolarmente appagante con il trascorrere delle ore. Single, gli influssi astrali offriranno progressi, sensibilità e una grande forza fisica, favoriti da un tocco magico generato dalla buona fortuna. Sarà una giornata da sfruttare: cercate di non lasciarvela scorrere senza fare qualcosa di interessante.

Nel lavoro, riuscirete a vedere più in là di chiunque altro. Giocate bene le vostre carte e il successo sarà assicurato. Un consiglio: non perdetevi d'animo alla prima difficoltà.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo periodo all'insegna della buona fortuna. In campo sentimentale il periodo vi scoprirà nella condizione ideale per amare o rinnovare i vostri sentimenti. Se il rapporto è di vecchia data lo farete rifiorire in modo ancora più potente. Se invece è appena nato, il cielo vi addolcirà rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete tanta voglia di coccole e il periodo vi aiuterà a comunicare con il partner in maniera perfetta. Single, la fantasia di mostrarsi al mondo intero per come veramente siete vi porterà a tirare fuori tutte le vostre qualità, senza falsi pudori.

Le stelle aiuteranno a esprimere in maniera spontanea ogni desiderio: catturerete sicuramente l'attenzione di che sapete! Nella vostra sfera di cristallo si intravvede un incontro davvero importante: una seduzione nuova da consumarsi lontano dai luoghi abituali. Chissà che non facciate l'incontro dei vostri sogni? Di certo vi cambierà la vita in meglio. Nel lavoro, cogliete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta. Riceverete delle gratificazioni che daranno la spinta a migliorarsi.

Oroscopo di martedì 19 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Venere, da questo lunedì presso il vostro segno, darà una bella spinta ai sentimenti. Vi sentirete brillanti ma allo stesso tempo esigenti: darete un bel filo da torcere al partner, che si farà in quattro per accontentarvi su tutti i fronti.

Sarete in vena di chiedere, ottenendo ciò che desiderate. Con il partner sarete un tutt'uno, la sintonia tra di voi sarà perfetta. Single, giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare anche nuove conoscenze oppure scoprire qualcosa di nuovo. Largo anche a eventuali progetti futuri legati ovviamente a nuovi amori. Ricordate, ciò che conta è avere la mente in continuo allenamento, aiuta a crescere! Sarà anche la giornata ideale per prendersi un po' cura del fisico: date una bella sistemata all'aspetto esteriore, giusto per essere ancora più belli e affascinanti. Nel lavoro, giorno fantastico per la stragrande maggioranza di voi. Non vi mancheranno le energie per produrre e migliorare.

Saprete dimostrare talento e capacità organizzativa.

Leone: ★★★★★. Ottima predisposizione di spirito. In amore, il cielo di questo nuovo giorno sembra volgere al sereno per molti di voi. Veleggerete in acque tranquille e vi preparerete ad approdare verso esiti di tutto rispetto. Lo verificherete già da oggi, per l’appunto, in molti campi. Il riferimento cade in particolare verso il settore emotivo e sentimentale: idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi, rendendo nuovamente efficace il rapporto di coppia. Così, senza troppa fatica riuscirete a creare un'atmosfera quasi magica e intrigante, questo darà modo di trascorrere una serata romantica con la persona amata. Single, tutto vi riuscirà facile; cercate solo di tenere in considerazione il punto di vista di chi non la pensa come voi.

Coinvolgendo chi vi interessa, infatti, otterrete risultati migliori delle attese. In generale la giornata si prospetta rilassante: non chiedete alle stelle l'impossibile però! Questo è il momento di accontentarsi, puntando a riuscire a vivere spensieratamente la propria condizione. Nel lavoro sarete abili, intuitivi e creativi oltre misura. I rapporti di fiducia con i colleghi alimenteranno nuovi progetti per la carriera.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 19 luglio, consiglia in campo sentimentale di non fare troppo "i capricciosi". Attenzione all'indifferenza da parte di chi stimate perché potrebbe essere un chiaro segnale di qualcosa che non va come dovrebbe. Tenete a freno la troppa voglia di novità, evitando di mettere alla prova la pazienza altrui.

L'ago della bilancia non può sempre pendere dalla vostra parte, ok? Nel dare e avere bisogna trovare un equilibrio, così come nel rapporto di coppia. Single, iniziare la giornata con astri poco inclini alla positività potrebbe essere un'impresa. Tale condizione spesso mette a dura prova anche dei supereroi come voi. Così, se eventuali incertezze dovessero inquietare, usate il buonsenso evitando di dare corpo alle ombre. Sappiate che certi vostri sospetti sono solo frutto di una fervida fantasia. Fate i bravi (se potete), sforzandovi di comprendere anche le necessità degli altri, oltre alle vostre. Nel lavoro dovete impegnarvi nel rimanere concentrati. In questo momento siete poco motivati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 19 luglio.