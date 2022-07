L'Oroscopo di domani è pronto a "indagare" sul possibile andamento riservato dalle stelle alla giornata di sabato. In primo piano pertanto le previsioni zodiacali del 2 luglio 2022 relative alla giornata di inizio del nuovo weekend. In evidenza in questo contesto i primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Oggetto delle analisi astrali odierne l'amore con il lavoro: curiosi di sapere se sabato sarà una giornata fortunata? Certo che si, altrimenti non sareste mica qui a leggere le nostre predizioni... Bene, senza dilungarci più di tanto vediamo di dare una mano al destino iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelline quotidiane, analizzate come sempre nei minimi dettagli.

A voi il piacere di scoprire l'oroscopo di domani 2 luglio, segno per segno.

Previsioni e stelline di sabato 2 luglio, l'oroscopo

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno promette una giornata tutta all'insegna di una splendida Venere. In campo sentimentale preparatevi a volare! Finalmente si cancelleranno inquietudini e nervosismi dei giorni passati, l'amore tornerà ad essere il bene più prezioso per tanti di voi. Vi sentirete infatti al settimo cielo e dovrete tutto questo al vostro partner, che vi sostiene in tutte le vostre scelte, regalandovi dei momenti di grande complicità. Single, sarà finalmente una bella giornata. Da poco avete messo al tappeto ogni tormento interiore e finalmente la parola "amore" non farà mai più rima con "dolore".

Mantenete questo profilo solido e sano, perché ci sono importanti scelte sentimentali in arrivo per voi. Un grazie alla fortuna che presto tornerà a sorridervi. Nel lavoro, le stelle vi faranno sentire veramente al settimo cielo. Creatività, ispirazione e passione caratterizzeranno la giornata lavorativa, rendendola perfetta.

Toro: ★★. Sabato considerato negativo: tranquilli, a tutto o quasi c'è rimedio. In campo sentimentale avete solo bisogno di un attimo di pausa, il riposo potrebbe fare miracoli. Ricordate che potete contare anche sull'aiuto del partner. Se non voleste rovinare l'armonia del rapporto, siate più comprensivi e pazienti. Ciò non significa che dovete essere sempre d'accordo, ma almeno ascoltate senza distrarvi.

Single, particolarmente tesi in quest'ultimo periodo, cercate di rifletterete sulla situazione attuale: forse avete bisogno di qualche urgente cambiamento. Qualcosa di inaspettato riguardo una persona potrebbe gettare a terra: siate realisti, anche perché chi non vi ama certamente non vi merita! I migliori amici non vi abbandoneranno sicuramente. Intanto non perdete di vista le vostre idee ma concentratevi nel trovare una soluzione ai vostri problemi. Nel lavoro, i progetti che avete per la giornata potrebbero essere rivalutati sotto altri punti di vista: meglio crearsi una via di uscita.

Gemelli: ★★★. Periodo giudicato sottotono. In amore, occorre darsi una regolata: cercate di non essere troppo possessivi, anche perché dalle vostre battute o peggio, dai vostri atteggiamenti sibillini, il partner potrebbe dedurre che non ve ne importa proprio nulla del rapporto, pur esagerando e sbagliando.

In questo momento stanno avvenendo grandi transizioni nella vostra vita e dovreste valutare come adottare nuovi principi e atteggiamenti nei vostri confronti. Con l'aiuto della persona compagna della vostra vita ce la farete sicuramente. Single, le stelle parlano favorevolmente di alcune vostre amicizie, ben selezionate ma emotivamente non troppo vicine, ma in questo momento va bene anche così. Se aveste già dei problemi in famiglia non sarebbe certo il caso di tirare in campo altre situazioni: rischierebbero di mettervi in crisi ulteriore. Nel lavoro, per chi avesse un'attività autonoma, forse sarà costretto a fronteggiare un imprevisto. Questo poi costringerà a rivedere quanto progettato.

Sabato 2 luglio, l'oroscopo sul primo giorno di weekend

Cancro: ★★★★★. Ottima giornata di partenza del weekend. Per i sentimenti, avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner e riuscirete a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere. Quelli di voi che vivessero un rapporto da lunga data, potranno contare su un prossimo rinnovamento. Grazie ad un ritrovato feeling spazierete con la fantasia: organizzate una serata indimenticabile per la vostra metà e godetevela fino in fondo! Sapete bene che ultimamente tra lavoro, figli e impegni vari, spesso siete stati costretti a mettere da parte la possibilità di passare insieme dei dolci momenti. Single, avete il desiderio di prendere il primo volo intercontinentale e buttarvi alle spalle il grigiore di una settimana in catene: farlo sarebbe irresistibile!

Il consiglio delle stelle è di godersela la vita, di gustarla fino in fondo. Raccogliete tutte le energie e dedicatevi a quello che più amate, con passione e dedizione, come avete sempre voluto fare ma mai fatto. Nel lavoro, le congiunzioni astrali vi trasmetteranno nuove idee che potrete proporre con entusiasmo: saranno apprezzate.

Leone: ★★★★★. Giornata indicativamente fortunata, forse oltre ogni rosea aspettativa. Certo, non è che da adesso in poi inciamperete in banconote da 50 euro oppure troverete il Paradiso in Terra, questo è sicuro. Diciamo invece, tanto per rendere idea, che riuscirete in cose dove altre volte avete fallito. In amore poi, sarete appassionati e comprensivamente generosi con il partner.

Vi dedicherete al benessere della vostra dolce metà come mai fatto prima d'ora. I due astri dei buoni sentimenti, Luna e Venere, saranno assolutamente dalla vostra, sia che abbiate un legame di coppia stabile oppure che viviate una relazione aperta e libera. Godrete dei favori del periodo e potrete puntare sull'empatia e sulla capacità di comprendere la persona amata, soprattutto in occasione di questo fine settimana: sarà per molti indimenticabile. Single, vita ed esperienze sono una palestra per l'anima e aiutano a mantenerla in forma. Le stelle riusciranno a dissipare qualche problema nato negli ultimi giorni, così chi è in cerca dell'anima gemella avrà l'occasione per conquistarla. Nel lavoro, questa giornata potrebbe rappresentare una svolta.

Non abbiate paura delle novità, ma agite e fatevi valere.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 2 luglio, in relazione al settore sentimentale predice una discreta intraprendenza. Se la coppia avesse avuto in passato una crisi, è il momento di fare scelte importanti e radicali. La Luna, in avvicinamento al segno, aiuterà a mantenere un buon equilibrio interiore: riuscirete ad ascoltare i moti del cuore ma anche ad analizzare le varie situazioni con estrema lucidità e questo vi permetterà di riportare la serenità nella vostra vita a due. Single, in famiglia con una buona organizzazione potrete trovare gli appoggi che vi mancano. L'importante è mantenere regolare la fiducia nelle vostre possibilità, evitando di oscillare o peggio, di fare un colpo di testa.

Presto un buon risultato finirà di farsi attendere. Sentirete il desiderio di vivere emozioni forti: lasciatevi andare ai voleri di Cupido in modo da dare una svolta alla vita sentimentale. Nel lavoro, l'energia positiva del periodo sarà in armonia con i vostri progetti e i vostri desideri. La creatività non mancherà e nemmeno la possibilità di trasformare in realtà alcuni vostri bei sogni.

