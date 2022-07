L'Oroscopo di domani è pronto a scoprire le carte in relazione a come potrebbe andare la giornata di mercoledì. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del 20 luglio 2022, in questo contesto al solo uso e consumo dei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Pronti a scoprire i segni fortunati prescelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? In questo terzo giorno dell'attuale settimana l'Astrologia sottolinea il transito della Luna in Toro. Tra i grandi favoriti, oltre al simbolo di Terra appena enunciato, senz'altro anche l'Ariete, visto che potrà anch'esso contare sulla bella presenza dell'Astro d'Argento in quanto presente nel proprio settore sino alle ore 20:22 della sera.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 20 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 20 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 luglio vi vede vibranti e coinvolgenti in ambito sentimentale. Nel vostro slancio più espansivo vivrete la dimensione amorosa con tutta la vostra migliore volontà nel dare e nell'illuminare l’esistenza della persona che avete scelto di avere accanto. Ne sarete ampiamente ripagati, perché il cielo è pronto a regalare anche molte altre parentesi positive. Approfittate di questi influssi benevoli per rinverdire passioni e sentimenti assopiti dal tempo. Single, ecco un giorno proiettato verso importanti realizzazioni: le stelle infatti amplificheranno la vostra ambizione, arricchiranno le iniziative, moltiplicheranno come per incanto ogni opportunità.

Insomma, saprete costruirvi attentamente, passo dopo passo, la strada verso il successo. Sarà inoltre un giorno positivo anche per fare incontri importanti per il vostro cuore. Nel lavoro, il rapporto con i colleghi andrà a gonfie vele. In questo periodo tra voi e loro c'è una grande sintonia e anche una profonda stima reciproca.

Toro: 'top del giorno'. In campo sentimentale l'arrivo della Luna nel segno darà nuova luce ad ogni rapporto. Ogni tanto una musica giusta per le vostre orecchie! Potrebbe essere quella cantata dalla persona che amate? Molte coppie infatti apprezzeranno di più la presenza reciproca, ben sapendo che solo in questo modo si potranno affrontare tutti i problemi che la vita ogni tanto mette di traverso.

Giornata tranquilla in generale: avrete tutte le prospettive per realizzare sogni che sembravano impossibili o raggiungere obiettivi che avete in comune con il partner. Single, di solito vi aprite molto lentamente in amore dandovi tutto il tempo necessario per fidarvi delle persone che incontrate. La presenza della Luna però, in questo momento vi forzerà a velocizzare i vostri ritmi, portandovi a stupirvi di voi stessi e della vostra flessibilità verso gli altri. Nel lavoro, potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti. Giocate bene le vostre carte: impegnandovi a fondo, il successo non potrà mancare.

Gemelli: ★★★★. Buona giornata all'insegna della routine. In amore, la vostra sensibilità affettiva si accrescerà da sola, grazie anche alle buone indicazioni di un astro gioioso ed espansivo come la Luna.

La musa dei poeti è in avvicinamento al vostro segno, dunque capace di indirizzarvi ad ascoltare delicatamente e pazientemente le ragioni di chi avete accanto. La giornata così si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo molto tranquillo e del tutto soddisfacente. Single, gli astri parlano chiaro: progetti e sogni vanno bene, a patto che si tratti di qualche cosa di realizzabile e di non impossibile a tradursi sul piano pratico. Situazione scorrevole per portare a termine un programma con gli amici, mentre un bell'incontro d'amore vi renderà euforici: sarete reciprocamente e irresistibilmente attratti. Nel lavoro, novità importanti potranno prodursi nella sfera professionale.

Dovete stare all'erta, per far sì che diventino vantaggiose e non siano invece sorprese complicate la vostra vita.

Oroscopo di mercoledì 20 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Splendida giornata questa di mercoledì, ancora sotto le ali protettive di una dolce Venere. Per i sentimenti, un cielo positivo vi donerà tutto ciò che occorre per rendere questa giornata magica e speciale. Avrete infatti la sensazione di avere al vostro fianco la persona giusta, quella in grado di tenere vivo in voi il fuoco della passione e, contemporaneamente, incuriosirvi con proposte brillanti e seducenti. Single, ad aiutarvi in questo momento ci pensano le stelle! Diciamo che è proprio questo il momento adatto per osare: cercate di muovervi in nuovi campi, magari esplorando diverse e nuove possibilità.

Presto gli orizzonti si allargheranno e nella vostra vita potranno entrare persone, interessi e progetti ambiziosi. Una serata movimentata poi sta per bussare alla vostra porta: scuotevi di dosso la pigrizia, lasciatevi sedurre dalla voglia di leggerezza e divertitevi con gli amici più cari. Nel lavoro, molte saranno le possibilità al vostro arco, starà solo a voi scegliere l'obbiettivo. Il territorio è aperto, conquisterete prestigio e bottino; basterà agire intelligentemente per ottenere più denaro del solito.

Leone: ★★★★. Periodo routinario, buono quel che basta. In amore, vi attende una giornata in sintonia con la persona che avete accanto. Grazie al Sole in congiunzione a Mercurio, dunque in moderato aspetto positivo, per una volta potreste convincervi nel vivere una situazione romantica in modo completo, al di fuori dei soliti schemi.

L'amore e la tenerezza del vostro partner poi, senz'altro vi renderà socievoli e sensuali, facendovi comunicare con spontaneità ogni sentimento nei suoi confronti. Single, energia e spirito d'intraprendenza in quantità industriale vi metteranno in grado di fare molte più cose del solito. Preparatevi ad eseguire più di una cosa, sicuri di risolvere con sicurezza eventuali problemi aperti, anche molto difficili. Momento ideale per dedicarsi al benessere fisico, agli incontri con gli amici di sempre e perché no, per dare una generosa spinta ad eventuali richiami del cuore. Nel lavoro, il cielo annuncia buone opportunità anche sul fronte denaro. Investimenti a buon fine saranno a breve confermati.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 20 luglio, riguardo il campo sentimentale lascia trasparire la possibilità che qualcuno tra voi possa precipitare in piena crisi emotiva. Oltre all'umore discontinuo, forse ritorneranno a galla ferite del passato mai dimenticate (dal partner o da voi, non sappiamo). Qualche tensione potrà nascere tra le mura di casa anche a causa di una questione finanziaria o di una bugia detta magari a fin di bene. Cercate di mantenere la calma, riuscirete senz'altro a trovare insieme a chi amate la soluzione ad ogni problema. Single, attenzione a come vi comportate oggi e domani perché alcune persone che vi circondano potrebbero regolarsi di conseguenza, sintonizzandosi sul vostro stesso stato d'animo.

Con stelle così antipatiche non sarete proprio il ritratto dell'allegria, questo possiamo dirlo con certezza. Nel lavoro invece, la vostra pazienza sarà messa alla prova in più di un'occasione. Cercate di capire meglio certi segnali che dovessero arrivare da colleghi o collaboratori. Il rischio è quello di sprecare tempo fidandosi di persone sbagliate e poi commettere errori di cui magari pentirsi in seguito.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 20 luglio.