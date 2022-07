L'Oroscopo di domani è pronto a dare indicazioni utili riguardanti la giornata di questo giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 21 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus dunque sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, come al solito messi a confronto con i settori della vita legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Ansiosi di sapere come andrà la giornata di domani? Di certo si prospetta uno splendido giovedì per Toro, Cancro e Leone, trio valutato con le cinque stelline della buona fortuna.

A destare qualche perplessità, invece, la carta astrale dei Gemelli, segno indicato in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 21 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 21 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 21 luglio mette in conto la possibilità che il vostro partner possa ritrovare tanta premurosità nei vostri confronti, felice di avervi al suo fianco: non potrete che esserne orgogliosi. In arrivo una ventata di magia e di romanticismo nella vostra vita sentimentale. Con il partner le cose andranno nuovamente a gonfie vele, come ai bei tempi: vi accorgerete che, anche dopo anni di relazione, il vostro rapporto può regalare ancora tante belle sorprese, anche inaspettate.

Single, saranno gli affetti, la famiglia, gli amici a coinvolgervi ma anche l'amore per la bellezza della vita. Dunque aspettatevi nuove impulsi creativi, più forti e impellenti sia in città come in vacanza. Quando poi, imbevuti di natura e di arte, sentirete muoversi qualcosa dentro di voi, certamente si farà alta la voglia di aprire taluni canali espressivi per comunicare le vostre emozioni più profonde.

Chi vi ha rapito il cuore ne impazzirà di gioia! Nel lavoro, organizzate al meglio l'attività, in modo da poter portare avanti i progetti e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Toro: ★★★★★. Giornata davvero fortunata. In campo sentimentale, la triade formata da Luna-Marte-Urano vi favorirà in questo giovedì: tutto andrà bene e certamente in tanti riuscirete a vivere una giornata piena di sentimento e di emozioni.

Non mancherà neanche una buona dose di passione, tutto sarà magico e perfetto grazie anche al partner: sappiate che chi avete accanto vi ama come il primo giorno... Single, una eventuale mancata efficienza sarà compensata da una grande sensibilità: leggerete nel pensiero altrui e uniformerete le vostre proposte alle aspettative di chi avete di fronte. Giornata ideale anche per prendersi cura degli altri e risolvere quindi i loro problemi. Grazie alle stelle, riuscite a vedere molte cose da una prospettiva completamente diversa dal solito, cogliendo aspetti inconsueti anche nelle situazioni più banali. Il giorno propone vivacità intellettuale e occasioni per conoscere gente nuova. Nel lavoro, le stelle sembrano essere in ottima posizione.

Approfittate per osare nuovi investimenti.

Gemelli: ★★★. Un giovedì tutto o in parte all'insegna del poco gradevole "sottotono". In amore, mettete pure in conto qualche momento di cattivo umore, soprattutto in serata: starà solo a voi poi cercare di sdrammatizzare, magari evitando reazioni troppo eccessive. Il morale potrebbe essere quindi un po' a terra: risollevatelo dedicandovi a qualcosa che amate fare, che vi rilassi senza affaticarvi troppo. Date spazio soprattutto ai vostri interessi preferiti, giusto per evitare una giornata movimentata al contrario dove non mancherà qualche tensione (con il partner?). Single, rispetto ai sogni romantici più simili a un mito che a una storia tra comuni mortali, la vostra realtà vi appare sempre più stretta e proprio non vi va giù: lavoro, casa e ogni tanto un weekend fuori città è davvero poco!

Ricordate però che amici e famiglia sono e saranno sempre il baricentro della stabilità, il vero porto sicuro a cui attraccare quando siete insicuri o feriti. Nel lavoro, percepirete che qualcuno vorrà mettervi i bastoni tra le ruote in una trattativa importante che si protrae da tempo. Dovrete essere quindi attenti e concreti, questo nonostante la vostra perspicacia per gli affari sia indiscutibile.

Oroscopo di giovedì 21 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo periodo per fare, disfare, cambiare o semplicemente per starsene con le cosiddette "mani in mano". Per i sentimenti, il pianeta dell’amore, Venere, continuerà a favorirvi in questa nuova giornata: tutto andrà bene riuscendo a vivere un giovedì pieno di ottimi sentimenti e tante emozioni.

Non mancherà neanche una buona dose di passione che vi darà modo di trascorrere una serata quasi magica, fatta di felicità e serenità insieme a chi amate. Single, non abbiate timore di pensare in grande: se dovete mettere in cantiere un nuovo progetto sappiate che tutto andrà comunque per il meglio. Oltre che su delle buone stelle, potrete contare sull'aiuto di amici e di persone apprezzabili. Nel privato si prevede un'attrazione a prima vista con una persona affascinante, ma anche molto decisa a non consentirvi esitazioni o ripensamenti. Nel lavoro, sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre o anche per crearne una diversa da prima. Presto sarete in grado di incrementare i vostri guadagni.

Leone: ★★★★. Giornata tutta normalità e scontata routine? Certo, comunque ben venga la solita minestra, anche se spesso riscaldata da sicurezza e fa sentire sicuri. In amore, le vostre emozioni e i sentimenti in generale saranno al massimo dell'intensità. Sarà così una giornata da trascorrere con il partner e con le persone che amate, ovviamente all'insegna della tranquillità e dell'armonia. Preparatevi a vedere realizzati alcuni dei vostri desideri più fantasiosi e romantici, a patto di non mettere freni a quello che destino avrà in serbo per voi: aiutatelo a realizzare i vostri desideri in modo da vivere una vita serena e piacevole. Single, il vostro stato d'animo è idoneo per riflettere su alcune questioni che vi premono maggiormente in questo periodo: cercate di comprendere effettivamente cosa non va o non soddisfa nella vostra vita quotidiana.

Offrite se possibile consigli: il vostro aiuto a chi fosse in difficoltà vi farà sentire felici per averlo fatto. Nel lavoro, le congiunzioni astrali fanno prevedere un certo fermento nell'economia. Si prevedono ottime occasioni, siate comunque cauti nell'investire del denaro.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 21 luglio, non vede troppo favorevole il periodo. In campo sentimentale state forse attraversando un momento di tensione. Non agite seguendo il solo istinto, perché i problemi si risolvono anche vagliando con attenzione alle possibili soluzioni. Ricordate inoltre che le persone calme riescono a vivere in modo migliore: evitate dunque stress sforzandovi di non essere troppo lunatici: il vostro partner non apprezza di sicuro i vostri sbalzi di umore, mantenete quindi la calma.

Cercate altresì di basare il vostro rapporto sul rispetto e la fiducia reciproca. Single, mostratevi precisi nell'analizzare ogni singolo dettaglio, esaminando con attenzione ogni particolare: solo in questo modo le vostre iniziative amorose potranno essere coronate da completo successo. Tenete presente che la forma fisica non sarà troppo soddisfacente in questi giorni. Alcune situazioni poi potranno richiedere tempo e impegno maggiori del previsto: siate coerenti con il vostro modo di pensare. Nel lavoro, se il vostro datore vi mettesse pressioni, organizzate al meglio l'attività dimostrando di saper gestire le cose al meglio. Rispettate le scadenze!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 luglio.