L'Oroscopo di domani è pronto a delineare un plausibile tracciato alla giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 22 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Scontato il fatto che ognuno di noi sappia quali sono i simboli facenti parte della prima tranche zodiacale, partiamo subito con mettere in risalto i migliori e peggiori del momento. Da segnalare in questo periodo il transito del Sole in Leone, proveniente dal segno del Cancro: meritata la posizione al "top del giorno" al predetto simbolo di Fuoco. Probabilmente si profila un venerdì a sorpresa in ambito amoroso per alcuni nativi del Toro o della Vergine, potenzialmente interessati da inattesi quanto piacevolissimi ritorni di fiamma.

Poco positivo, invece, il periodo per coloro dell'Ariete, costretti dalle attuali congiunture astrali a dover affrontare un venerdì abbastanza opaco, in questo caso valutato "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 22 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 22 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 22 luglio preannuncia una giornata in cui potreste sentirvi un pochino giù di morale. In amore, molte volte quando vi svegliate non avete ben chiaro cosa fare della vostra giornata. Vorreste sempre che fosse un periodo particolare, mai noioso. La vostra speranza è che tutto possa iniziare da un bel punto di partenza, ma non sempre ciò si realizza.

Cercate di accontentarvi della quotidianità, della vita monotona del rapporto, perché non sempre significa tristezza ma possibilità reale di vivere momenti sereni e tranquilli con chi si ama. Se solamente ci metteste un po' più di passione in quello che fate, forse riuscireste a risollevare un eventuale sentimento assopito: fatelo, il tempo vi darà ragione!

Single, un cielo un po' antipatico metterà il dito nella piaga ricordandovi tutti i vostri difetti e gli errori commessi. Quando allo specchio non si vogliono vedere i propri difetti, si chiudono gli occhi e si tira dritto, ma con la Bianca Signora ipercritica che vi pungola alle spalle vi toccherà fermarvi e darle retta. Nel lavoro, si presenteranno un po' di turbolenze a causa delle alcune lamentele: non vengono mai convertite in qualcosa di costruttivo o positivo.

Toro: ★★★★★. Nuovi amori e ritorni di fiamma: questa potrebbe essere una bella realtà! In campo sentimentale infatti, le stelle vi trasporteranno in una dimensione sognante, in cui avrete la possibilità di avere una visione chiara del vostro futuro affettivo. la Luna presente nel segno poi, di certo vi farà sentire più belli e affascinanti del solito, capaci di sedurre chiunque solo con uno sguardo. Sarà un momento felice per tanti di voi, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo. La sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore e riuscirete facilmente ad affrontare con intelligenza tutte quelle situazioni che fino ad ora risultano in sospeso.

Single, pensieri romantici si rincorreranno nella vostra mente rendendovi particolarmente predisposti agli incontri amorosi. La Luna infatti vi renderà più belli, più passionali e pronti a buttarvi nella mischia dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro, se doveste parlare di affari o di un avanzamento di carriera, pensateci. Vedrete che tutto riuscirà secondo i vostri progetti e vi sentirete finalmente gratificati.

Gemelli: ★★★★. Giornata all'insegna della buona routine. In amore, il cielo abbastanza sereno vi farà vivere molti degli eventi previsti per la giornata con sufficiente intensità. Finalmente Venere non sarà più dissonante nei vostri confronti in quanto già da lunedì scorso passata in Cancro.

Pertanto il periodo farà rifiorire la vostra normale vita di coppia. Vi sentirete più belli e vi lascerete sedurre da un partner che vi conquisterà sia col suo fascino che con le sue parole. Avrete così l'opportunità di assaporare le gioie della vita in due e di sentirvi di nuovo in piena sintonia col grande amore della vostra vita. Single, le vostre capacità organizzative e il vostro umore miglioreranno progressivamente: una volta sistemati gli impegni pratici e professionali potrete dedicarvi alla vita privata con maggior piacere. Dimostrerete la vostra simpatia ad un amico (o amica) che nutre affetto nei vostri confronti ormai da molti anni: chissà, non è che possa essere proprio lui o lei a poter dare quell'amore che cercate da sempre?

Al lavoro potete contare sulla concentrazione e sull'originalità delle vostre idee e su qualche entrata di denaro in più. Se avete seminato bene e lavorato sodo aspettatevi qualcosa nel breve periodo.

Oroscopo di venerdì 22 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata interessata alla normale quotidianità. Per i sentimenti, è il momento di muoversi, esplorando magari anche diverse possibilità nella coppia. Gli orizzonti presto si allargheranno e nella vostra vita potranno entrare interessi e progetti ambiziosi. La vita accanto a chi amate veleggerà in perfetta armonia, toccando una punta di calore e di grande sensualità soprattutto in serata, quando vi rilasserete e insieme vivrete momenti dolcissimi.

Single, Venere renderà la vostra vita sociale particolarmente movimentata e vi metterà in contatto con persone con cui potrete sentirvi subito a vostro agio. Anche le stelle in generale vi vogliono bene e non smettono mai di regalare buoni consigli: non temete, anche quando vi sembrano avversi sappiate che il cielo è sempre pronto a offrire una seconda possibilità. Dare una scossa alla vostra vita è facile, spesso il segreto è tutto racchiuso in una sola parola: innamoramento. Nel lavoro, novità importanti potranno prodursi nella sfera professionale. Dovete solo stare all'erta per far sì che diventino vantaggiose e non invece sorprese che possano complicarvi la vita.

Leone: 'top del giorno'.

Il transito del Sole nel segno questo venerdì darà conferma sulla bontà di alcune scelte sentimentali già compiute. Presto potreste avere una conferma lampante in alcuni eventi che si verificheranno in questa luminosissima giornata. Non si escludono momenti di gioia autentica, per via di notizie inattese che interesseranno la sfera di coppia, come matrimoni, acquisti di case, lieti eventi. Una placida serenità con la persona che avete scelto di avere accanto e un’intima consapevolezza di armonia: ecco il dono che gli astri vi faranno questa giornata d’estate, invitandovi a riconoscere e apprezzare la buona fortuna che vi è toccata. Single, vi divertirete parecchio, poiché la vostra fantasia attrarrà molto le persone, quindi avranno modo di mettervi alla prova con grande successo!

Avrete voglia di sedurre ed essere sedotti: organizzate una serata con gli amici e trascorretela felici con loro; ci sarà sicuramente da divertirsi. Nel lavoro invece, sarete molto combattivi e dedicherete energie ad alcuni progetti che vi appassionano. Questo stato d'animo determinato e grintoso vi porterà molto avanti, fino a raggiungere territori inesplorati.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 22 luglio, in campo sentimentale presagisce la possibilità di veder rifiorire nuovi sentimenti o probabili ritorni di vecchie passioni. Non dovete fare altro che godervi la vita nei suoi aspetti più disinvolti e divertenti, compreso qualche intrigante gioco seduttivo: ovviamente con il vostro partner, con chi sennò...

L'amore trionferà e vi sarà facile comprendere e dialogare con la persona amata, tanto da mandare in orbita stellare il rapporto di coppia. Single, l'Astrologia vi favorirà grandemente dal punto di vista sentimentale: sarete in contatto con persone molto interessanti e da uno di questi incontri potrebbe venir fuori qualcosa di molto stimolante per voi. Aprite il vostro cuore e godetevi la vita senza pensare troppo al futuro! Nel lavoro, si verificheranno coincidenze che porteranno opportunità o ulteriori sviluppi alla vostra attività. In molti vi sentirete gratificati di come andranno le cose e, in molti casi, la gratificazione potrebbe essere anche di tipo economico.

