L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro il possibile andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali dell'8 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere chi la spunterà nel periodo? In primissimo piano il segno del Leone, a questo giro favorito in amore. Il Cancro invece, considerato in giornata a quattro stelle, potrà contare sul positivo supporto di Urano. Buone notizie per i nativi dei Gemelli: venere in trigono a Saturno darà una spinta generosa non solo ai rapporti d'amore ma anche a tutto il resto.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani, venerdì 8 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali dell'8 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo dell'8 luglio indica che potrebbe essere una giornata grigia, con qualche tensione nella coppia a causa della gelosia o qualche accesa discussione dettata da uno stupido litigio. Forse ultimamente avete un po' trascurato i vostri doveri e il partner potrebbe presentarvi il conto. Attenzione però a non esagerare, altrimenti qualcuno potrebbe perdere la pazienza. Single, a volte bisognerebbe fare un passo indietro ed essere più umili, ammettendo i propri errori, ma a voi non sempre riesce.

Il cielo del momento vi obbligherà a farlo e a prendere in considerazione strade diverse. Marte intanto vi sta spingendo a ribellarvi contro alcune restrizioni che le circostanze sembrano imporvi: non consumate tutte le vostre energie per difendervi ma impiegatele piuttosto per qualcosa di costruttivo. Nel lavoro, in questi giorni i soldi sembrano uscire dalle vostre tasche per vie diverse, qualche volta, anche misteriose e il più delle vostre non ve ne accorgerete nemmeno.

Toro: ★★★. In campo sentimentale vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all'interno della coppia: siate più comprensivi e tolleranti! Cercate di dare al partner lo spazio che merita e, se sceglierete di darvi alla fuga, scapperete da un problema che presto si ripresenterà in modo ancora più pressante. Affrontatelo subito e tutto si risolverà facilmente.

Le stelle consigliano di rilassarsi, dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda sugli obiettivi che vi siete prefissati. Single, un'insospettabile arguzia introspettiva vi aiuterà a far chiarezza nelle questioni irrisolte, anche perché a volte sembra che non sappiate veramente cosa desiderare dalla vita. Avete scelto di vivere da soli ed ora comincia a pesarvi? È risaputo, la solitudine deve essere una scelta, non una prigione. E se proprio volete evadere, ecco pronte una manciata di stelle, che molto presto asseconderanno i vostri piani. Nel lavoro, vi sentirete oppressi dagli impegni incessanti e desidererete prendervi una pausa. Dovrete però pazientare, cercando di portare avanti il possibile.

Gemelli: ★★★★★. In campo sentimentale inizierete la giornata con grandi aspettative. Pretenderete da parte della persona che vi ama una dimostrazione d'affetto. Sicuramente non resterete delusi dal grado di amore che prova nei vostri confronti, così potrete trovare il tempo per tentare un approccio diretto con la vita e le esperienze da fare insieme prossimamente. Single, Saturno e Venere, oltre a sostenervi dal punto di vista astrologico, vi regaleranno una dolce ebbrezza estiva, quasi come un grande aquilone attaccato al filo, stretto nella vostra mano. La mente sarà finalmente libera da preconcetti e tormenti e vi potrete concedere un regalo. Chiedete alla vita ciò che avete sempre desiderato: tranquillità, distacco dai piccoli doveri quotidiani, raccoglimento di spirito.

Vi accorgerete che forse è arrivato il momento di riflettere su se stessi e magari di concedersi una rilassante vacanza. Nel lavoro, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. Portate fino in fondo un obiettivo, senza perdere concentrazione.

Oroscopo di venerdì 8 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, sentirete il bisogno di dare una svolta alla vita di coppia per riaccendere passioni sopite. Questo è il momento giusto per farlo. Fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata: sfruttate quindi questo influsso positivo per stupire il partner. Perché da domani avrete la sensazione che la vostra vita amorosa stia per prendere una svolta improvvisa.

Non abbiate paura di fare delle scelte importanti, perché sarà il momento giusto per farlo. Sarete animati da una passione incredibile e sarebbe un peccato non sfruttarla. Single, circostanze favorevoli forniranno la soluzione a questioni che vi stanno particolarmente a cuore. L'importante sarà badare al sodo, alle difficoltà reali, invece di impuntarvi su delle sciocchezze. Avete bisogno di distrarvi? Allora, serata in compagnia di amici, per una pizza, una birra o per recarsi ad una festa paesana. Nel lavoro, in questa giornata sarete molto rilassati e questo ovviamente comporterà un piacevole inizio. Sarete attivi e svegli, con voglia di mettere in pratica le idee che considerate essere vincenti.

Leone: ★★★★★. Felici in amore. In ambito sentimentale infatti la vostra sensibilità, l’intuito, l’attrazione per la persona amata, saranno a portata di mano. Vi rinvigorirà anche la forma psicofisica e il fatto di riuscire a godere con poco. Sarà un vedere la vita a due con occhi sereni: così la constatazione della felicità vi riporterà a una condizione di ottimismo e di benessere che non sperimentavate da tempo. Single, muovetevi con diplomazia ma non rinunciate a prendere posizione. Il filone dell'amore appare molto favorito, ma anche umore e famiglia in questi giorni andranno davvero alla grande. Ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità in cui fare quello che più vi piace. Con una vita sociale trascinante e piena di sorprese piacevoli non vi sarà difficile.

Nel lavoro, sembra proprio che bussino alla porta interessante novità che riguardano movimenti finanziari. Forse ci saranno notizie appetibili, anche per i più giovani in attesa di una sistemazione professionale.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 8 luglio, prevede un periodo "no". In campo sentimentale, offrirete sempre la massima chiarezza alla persona amata chiedendole di ricambiarvi allo stesso modo. Solo così eviterete un'eventuale crisi o magari arriverete ad un amichevole conclusione del rapporto se questo non avesse più solide basi. Gli astri saranno in parte dalla vostra parte, dunque seguite questa scia di sottile fortuna e fatevi coraggio: sistemate tutto ciò che non va ma fatelo insieme al partner.

Single, vivrete una continua altalena di emozioni, il che vi vedrà oscillare tra euforia e malinconia. Il perenne altalenare tra le stelle e le stalle, questo venerdì starvi a fianco potrebbe far perdere la pazienza anche al più paziente dei vostri amici. Attenzione dunque, dormite di più, dedicate del tempo al riposo e alle cose che vi fanno stare bene. Nel lavoro, da domani la situazione astrale si presenterà piuttosto negativa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo di venerdì 8 luglio.