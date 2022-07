L'Oroscopo di domani è pronto a dare consigli e dritte in relazione alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 9 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In evidenza quindi, in questo contesto, i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad essere messo sotto analisi il primo giorno di weekend, sia dal punto di vista dei sentimenti nonché in quello relativo alle situazioni lavorative. Ansiosi di sapere come andrà la giornata di sabato?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 9 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 9 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 9 luglio predice che in amore riuscirete a conquistare il cuore della persona amata. Con la vostra originalità e con l'aiuto di un pizzico di buona sorte, per molti di voi potrebbe essere l'inizio di una bella storia d'amore. I movimenti dei pianeti porteranno un'atmosfera serena per tante coppie, con romanticismi, attenzioni e tante coccole. Single, le stelle vi renderanno ottimisti e indipendenti, sarete anche piuttosto facili ad accendervi ed è molto probabile che vi troviate a vivere un'avventura, magari poco concreta ma molto stimolante e passionale. Sarete in grado di dare e di ricevere fiducia nei rapporti d'amore e questa vostra dote senz'altro verrà messa in risalto.

Apertura e disponibilità saranno le vostre qualità più apprezzate. Nel lavoro, avrete le idee chiare e le energie giuste per procedere in direzione degli obiettivi. Energia fisica e mentale, forza di volontà e ottimi tempi di recupero vi metteranno in grado di affrontare tutti i vostri doveri.

Toro: ★★. Questo sabato avrete la Luna in opposizione.

In campo sentimentale non sempre riuscirete ad esprimere facilmente le vostre emozioni e per questo potreste cadere abbastanza spesso in qualche fraintendimento. Cercate di essere più chiari, ma soprattutto non agite seguendo soltanto l'impulso. Purtroppo non dovreste abusare della vostra fortuna e soprattutto non dovreste approfittare della pazienza del vostro partner.

Per qualcuno questo sabato ci sarà una situazione alquanto caotica da risolvere, prima di dedicarsi ad altro. Single, nervosismo e malumore saranno la nota dominante di questo sabato, scandito da una serie di transiti planetari davvero difficili. Non affaticatevi e non intossicatevi con pensieri negativi, anche se vi fosse difficile metabolizzare un imprevisto, una sconfitta professionale oppure una delusione amorosa. Non si può sempre vincere, talvolta bisogna accontentarsi del pareggio e imparare a rilassarsi. Nel lavoro, nuove proposte in ambito lavorativo vi metteranno pensieri in testa. Allora cercate di non ragionare da soli, ma ascoltate chi vi potrebbe dare consigli validi.

Gemelli: ★★★★★.

Splendido sabato. In amore, in questo periodo date ascolto al vostro cuore, perché è l'unico a essere consapevole di quello che provate e a guidare le vostre scelte. In questo momento vi sentite investiti da un'ondata di dolcezza, grazie all'intesa perfetta che avete ritrovato con il partner. Vi sarà facile comunicare il calore del vostro affetto e sarete convincenti: sapete bene come suscitare passione, meglio di chiunque altro, così tutto ciò che dovrete fare è godere ciò che avete iniziato, insieme a chi amate. Single, l'energia armonica delle stelle vi coccolerà a tutto spiano. Prendetevi del tempo tutto per voi per dedicarvi al benessere di anima e corpo. Ne avete bisogno e ne trarrete un enorme giovamento.

Potrete infatti permettervi di coltivare i vostri sogni senza preoccuparvi della solidità del terreno su cui li avete piantati, grazie alle stelle che vi regaleranno tante possibilità che non avreste mai pensato di avere. Nel lavoro, Mercurio, pianeta della comunicazione, del business e dei contatti, inaugurerà per voi, una fase nuova, molto positiva, mentre i liberi professionisti entreranno in fermento e saranno molto felici.

Oroscopo di sabato 9 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Sabato sottoposto a flussi astrali poco positivi. Per i sentimenti, vi sentirete portati a strafare, esagerando e andando a litigare con la persona amata su cose anche di scarsa importanza. Vorreste che vi trattassero con i guanti, ma voi non avete certi riguardi: tutto questo potrà risultare essere un po' strano.

Così il cielo grigio creerà tensioni anche tra le mura domestiche e questo stato vi farà sentire a disagio. Pensateci bene prima di prendere decisioni importanti relative alla vostra vita a due. Single, non ci sarà niente da ridire sui vostri programmi, quello che non andrà invece saranno le condizioni ambientali che ne ritarderanno le effettive possibilità di realizzazione. Nel lavoro, sarete molto pignoli e scrupolosi, forse anche troppo. Cercate di osservare a 360° in modo da non fermarvi sui dettagli. Occhio alla tensione: sarà alle stelle e vi renderà intolleranti verso tutti i colleghi.

Leone: 'top del giorno'. Ottimo inizio weekend per voi nativi. In amore, gran parte delle stelle vi sorrideranno con tutto il loro affetto.

Così, dopo un periodo un po’ di impasse, vi metteranno in mano le carte giuste per realizzare una parte dei vostri sogni e quelli del partner. Le stelle vi infiammeranno di entusiasmo, per cui vi sembrerà di avere quasi il mondo ai vostri piedi, tanto che il vostro compagno (o compagna) si occuperà di far funzionare ogni cosa come voi vorreste. Single, il Sole favorirà i cambiamenti che muteranno senza sofferenze e con una speciale armonia interiore. È bello per chi vi conosce seguire questa vostra fase di espansione, di cambiamenti dettati dal desiderio di rinnovare la parte profonda di voi. Ce la metterete davvero tutta, vi adopererete come non mai affinché tutto vada per il meglio, in tutto ciò che farete.

Nel lavoro, Marte, pianeta di forza e di grinta, e le stelle, non metteranno intralci ai vostri progetti che potrete portare avanti senza fretta.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 9 luglio, indica un po' di affanno. In campo sentimentale, un consiglio: per avere successo nella vita di coppia dovete cercare di concentravi di più, senza che gli impegni che sapete prendano il sopravvento. State procedendo in una direzione e non potete cambiare strada, ma quello che potete fare è migliorare il vostro atteggiamento. Tenete bene a mente che se fate una promessa la dovete rispettare, non ci saranno più scuse, soprattutto, se non vorrete provocare l'ira del partner. Single, quanti pensieri nella vostra testa, non rimuginate dubbi e sospetti, ma affrontate chiaramente l'argomento: perché negli affetti in generale, serve chiarezza.

I ritmi si faranno così più lenti e un po' noiosi per i vostri gusti. Per molti di voi infatti è fondamentale tenersi sempre in movimento, anche perché troppo riposo invece di aiutare potrebbe farvi sentire spenti e privi di entusiasmo. Nel lavoro, in questa giornata dovrete essere molto saggi, soprattutto nel momento in cui dovrete costruire un progetto dal nulla insieme a persone che non conoscete bene, ma che tuttavia potrebbero aiutarvi a crescere anche in futuro.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 luglio.