L'oroscopo di domani è pronto a mettere in discussione le direttive astrali riservate al primo giorno di weekend. In primo piano le previsioni zodiacali di sabato 30 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Il periodo in arrivo mostra l'ingresso della Luna in Vergine proveniente dal segno del Leone. Bellissimo il periodo in analisi per i nati sotto al segno del Toro: al simbolo astrale di Terra si prospettano ottime performance in ambito amoroso con, in primissimo piano, una ritrovata sensualità e tanta voglia d'amare ed essere ricambiati.

In netta ripresa anche le quotazioni del Leone, messe in preventivo con tanta fortuna proprio in questo sabato di fine settimana. Purtroppo, poco o nulla da sperare in questo momento per quelli del Cancro, abbandonati dalla Luna e indicati in probabile giornata sottotono.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 30 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 30 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 30 luglio preannuncia un periodo normale, colmo di buona seppur scontata routine. In amore, le stelle renderanno la vita di coppia particolarmente appagante, rendendovi particolarmente felici di vivere la relazione con chi condivide i vostri stessi interessi e gli stessi valori di vita.

State dimostrando di essere molto ambiziosi e competitivi e il Sole in trigono è pronto a donare audacia e intraprendenza. State costruendo un rapporto basato sull'onestà e sul rispetto del partner e questo renderà perfetta la vostra vita a due. Single, cambiate look! Più che un consiglio è "un ordine". Tenete presente che le stelle vorrebbero convincervi a dare finalmente il via ad un rinnovamento radicale sia nello stile che nella visione delle cose.

Quante volte avete desiderato ricominciare da voi stessi? Ora è il momento per farlo: avete un fascino particolarmente accattivante e sensuale, di conseguenza sono in arrivo conoscenze davvero intriganti. Nel lavoro le stelle addolciranno la giornata rendendola tranquilla. Tutto si sistemerà facilmente e non avrete bisogno di fare grandi sforzi per portare a termine i vostri compiti.

Toro: ★★★★★. Partenza di weekend altamente favorevole per il settore sentimentale: rinasce la passionalità generale con stimoli "focosi" riguardo coppie e single. In campo sentimentale quindi le cose procederanno molto meglio del solito, grazie alla benefica Venere in sestile a Marte pianeta di settore. In tanti avrete modo di trascorrere molto tempo con il partner riuscendoci benissimo, seppur con qualche piccolo sacrificio. L'intesa migliorerà giorno dopo giorno e vivrete questa giornata in armonia, piena di sorrisi e di coccole. Single, Marte vi renderà facilmente protagonisti di questa giornata. A molti di voi non dispiacerà affatto stare un po' al centro dell'attenzione e lo saprete fare nella maniera migliore: con simpatia e autoironia, senza prendersi troppo sul serio.

Sul lavoro sarete perfettamente efficienti e qualsiasi compito o impegno vi fosse affidato è certo che verrà realizzato nel minore tempo possibile. Nessuno ha mai avuto dubbi sulla vostra serietà e le stelle aumenteranno le vostre capacità professionali.

Gemelli: ★★★★. Scontato il periodo, intriso in massima parte nella solita ordinaria routine. In amore, le stelle vi chiedono di essere un po' più chiari nel rapporto sentimentale. Se possibile, dite onestamente al partner cosa vi aspettate dalla relazione e cosa siete disposti a fare per renderla ancora più appagante. Chi amate sarà senz'altro felice di questa vostra dimostrazione di sincerità. Potete considerarvi felici nell'avere al vostro fianco una persona che vi ama e che si impegna costantemente nel farvi sorridere e accontentarvi in tutto.

Questo stato d'animo produrrà buoni risultati e in tanti riuscirete a portare a termine eventuali obiettivi prefissati. Rendere il rapporto quasi perfetto non è mai stato così alla portata. Single, il cielo vi donerà intuizioni preziose da cogliere e sfruttare: guardatevi dentro e fate ordine in voi stessi, cominciando col risolvere problemi e situazioni intricate. Non lasciatevi scappare probabili colpi fortunati ma abbiate il coraggio di afferrarli al volo: daranno gioia al futuro. Nel lavoro, il cielo garantirà aiuti preziosi da parte di collaboratori e colleghi. Sfruttate questa giornata per definire accordi professionali o per ottenere il sostegno di qualcuno che conta.

Oroscopo di sabato 30 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Il momento "sottotono" impone a molti del segno di stare alla finestra, in attesa di tempi migliori. Per i sentimenti, quando vi mettete in testa qualcosa non c'è proprio nessuno che riesca a smuovervi. Metteteci pure il fatto che in questo periodo la partenza della Luna dal vostro segno vi renderà testardi, impulsivi e provocatori e il dado è tratto! Siate più morbidi, soprattutto con chi avete accanto, altrimenti i conflitti si moltiplicheranno. Se avete già una vita di coppia felice, non tradite la fiducia del partner neppure nelle piccole cose. Siate sempre sinceri e corretti: vedrete che così facendo risolverete tutti i vostri problemi.

Single, le stelle saranno un po' dispettose e vi renderanno suscettibili, forse anche un po' pessimisti. Niente mosse dettate dall'impulsività, nemmeno quando eventuali situazioni non permettessero di concentrarvi, come invece dovreste. Non date per scontato che tutto vada liscio: dovete impegnarvi, perché il periodo sarà disseminato di ostacoli, incomprensioni in famiglia e tra gli amici. Nel lavoro, sarete piuttosto sbrigativi e commetterete qualche errore: tranquilli, niente di irrimediabile.

Leone: ★★★★★. Si prevede una splendida partenza di weekend. In amore, la fortuna sarà amica della coppia: saprete così presentarvi al partner con tanta dolcezza, il che regalerà sicurezza e tanta serenità al rapporto.

Gioirete del calore affettivo che vi arriverà da chi avete nel cuore, che quotidianamente vi dimostra di amarvi. Le stelle creeranno intorno a voi un'atmosfera magica e poetica, dove potranno avverarsi i vostri sogni più romantici. Single, fidatevi delle vostre intuizioni e delle percezioni: sono la guida infallibile e sicura nelle decisioni che dovete prendere. È il momento di non avere dubbi né paura di lanciarsi nelle nuove situazioni. Se siete liberi di disporre di voi stessi, avrete occasioni d'oro per affermarvi e migliorare la vostra vita sociale. Godetevi le amicizie e magari una bella vacanza organizzata insieme a loro. Nel lavoro, i contatti sociali sono importanti per voi e oggi potrebbero spianarvi la strada del successo.

Curate i rapporti interpersonali aggiungendo maggior disponibilità all'ascolto.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 30 luglio, preannuncia l'arrivo della Luna nel segno. In campo sentimentale, per voi è arrivato il momento di brillare apertamente, supportati dagli influssi armonici dell'Astro d'Argento. Vi sentirete più vivi che mai e avrete una grandissima voglia di immaginare un futuro insieme alla persona che amate. Cosa aspettate a costruirlo? La vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata con tanti bellissimi momenti da condividere. Qualsiasi cosa andrete a fare vi darà la possibilità di vivere l'amore al meglio, regalando fuochi d'artificio intensi e una incrollabile carica di passione.

Single, potreste fare un incontro dalla forza travolgente. L’amore presto busserà alla porta del cuore: dovete solamente essere pronti ad accoglierlo. Lasciatevi alle spalle vecchie eventuali relazioni: è arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della vita. In questa giornata sarete senza dubbio pronti a trascorrere del tempo in serenità con le persone che vi sono vicino e che amano stare in vostra compagnia. Nel lavoro, tatto e disinvoltura vi saranno assai utili per stabilire nuovi rapporti con i colleghi.

