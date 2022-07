L'Oroscopo di domenica 17 luglio vede un Pesci più fortunato in amore grazie alla Luna nel segno, mentre l'Ariete non dovrà avere pregiudizi. Venere resta in opposizione per il Sagittario, anche se non ancora per molto, mentre per il Cancro ci sarà un deciso balzo in avanti, non solo nel lavoro. Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni dell'oroscopo della giornata di domenica 17 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 17 luglio 2022 segno per segno

Ariete: la posizione favorevole di Venere terminerà nelle prossime ore e sul fronte sentimentale le cose potrebbero non andare più così bene come prima.

Single oppure no, la cosa più importante sarà non avere pregiudizi, non solo negli amici o in nuove conoscenze, ma soprattutto nella persona che amate. Nel lavoro riordinate le idee, perché anche se state andando bene con Mercurio in quadratura ne avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali ottimali per quanto riguarda i sentimenti. La settimana si concluderà davvero bene per voi e il partner. Concedetevi del tempo solo per la persona che amate e per rafforzare il legame che vi unisce. Per quanto riguarda il lavoro con questo cielo le occasioni non mancheranno e se saprete come gestire i vostri progetti, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 9️⃣

Gemelli: la settimana non si chiuderà al meglio per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo di domenica 17 luglio la Luna sarà in quadratura e Venere sarà sempre meno influente. Può capitare dunque una giornata no per la vostra vita sentimentale. Single o no, ricordatevi che l'importante non è cadere, ma rialzarsi e voi potrete farlo senza troppe difficoltà. Nel lavoro sarà una giornata abbastanza produttiva, soprattutto per i nati nella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che migliorerà giorno dopo giorno, soprattutto in amore. In questa domenica la Luna sarà dalla vostra parte, e i rapporti con il partner si faranno sempre più affiatati e intensi. Se siete single trascorrerete la giornata in piacevole compagnia. In ambito lavorativo le buone idee non mancheranno e con il giusto atteggiamento saprete guidare bene il vostro gruppo di lavoro.

Voto - 8️⃣

Leone: ultima giornata della settimana discreta per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, avrete il forte desiderio di prendervi nuovi impegni amorosi, ciò nonostante dovrete essere in grado di rispettarli, dunque siate sicuri di quello che fate. Per quanto riguarda il settore professionale, Marte in quadratura vi renderà un po’ paranoici, proprio per questo bisognerà arrivare sul posto di lavoro organizzati e le giuste idee in testa. Voto - 7️⃣

Vergine: fine settimana difficile in amore, ma che preannuncia una risalita. Luna e Venere saranno ancora una volta negativi, ma già dalle prossime giornate la situazione dovrebbe migliorare. Single oppure no abbiate pazienza, perché la situazione potrebbe presto favorirvi.

Nel lavoro sarete messi piuttosto bene. Lavorerete bene ai vostri progetti e non avrete nulla di cui lamentarvi. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale viva e concreta ancora per un po’ secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Venere darà un ultimo colpo di coda e, single oppure no, avrete ancora un’occasione per regalare un momento magico e romantico alla persona che amate. Nel lavoro forse non sarà un periodo così produttivo, ma se vorrete potreste riuscire a concludere qualcosa di buono. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo intrigante in amore, che potrà soltanto migliorare. Single oppure no, una bella Luna si affaccerà dal segno amico dei Pesci e sarete persino in grado di regalare una romantica serenata alla vostra anima gemella.

Sul fronte lavorativo le idee non mancheranno, ma affinché vadano in porto, dovrete essere in grado di convincere il vostro gruppo di lavoro e seguire la direzione da voi indicata. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata intensa dal punto di vista professionale. Sarete piuttosto chiari e precisi in quel che fate e con la giusta organizzazione non sbaglierete un colpo. In amore la giornata non sarà così splendida, colpa di Venere e Luna in cattivo aspetto. Sappiate però che le cose stanno per cambiare. Forse non riprenderete subito in mano la vostra vita sentimentale, ciò nonostante i litigi finiranno. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale non così incoraggiante o intrigante secondo l'oroscopo. Presto dovrete fare i conti con Venere in opposizione e già da ora comincerete a notare qualcosa che non va nella vostra relazione sentimentale.

Se siete single dedicatevi a qualcos'altro che non riguardi i sentimenti. In ambito lavorativo per essere produttivi dovrete eliminare tutte quelle distrazioni che non fanno altro che rallentarvi. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata piena d'amore per voi nativi del segno, con Venere che vi darà ancora qualche buona occasione per stupire la persona che amate. Single oppure no, mettetevi all'opera per fare breccia nel cuore della persona che amate. Sul piano lavorativo ve la caverete piuttosto bene con i vostri progetti, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Pesci: l'amore finalmente comincerà a sembrarvi più comprensibile secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna in congiunzione finalmente i sentimenti si riaccenderanno, e saprete godervi meglio la vostra vita sentimentale e sociale. Per quanto riguarda il lavoro queste giornate saranno davvero produttive, per cui sfruttate al massimo le occasioni che Mercurio e Marte vi offriranno. Voto - 8️⃣