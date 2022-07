L'Oroscopo di domenica 3 luglio vedrà un piacevole Marte in trigono per il segno del Leone, che sarà piuttosto attivo al lavoro, nonostante certe difficoltà, mentre potrebbero esserci delle controversie in amore per i Pesci. Sagittario non dovrà essere paranoico in amore, mentre Scorpione dovrà rimanere ottimista. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 3 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 3 luglio 2022 segno per segno

Ariete: una degna conclusione di questa settimana per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale ci sarà una forte stabilità nel vostro rapporto, e non vi farete mancare nulla per essere felici insieme al partner.

Se siete single magari potrebbero arrivare delle sorprese e delle emozioni. Nel lavoro una certa lungimiranza vi aiuterà a trovare la soluzione giusta ai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: con questa Luna in quadratura dal segno del Leone, non dovreste cercare delle scuse nei confronti del partner, perchè in questo modo potreste solo allontanarvi. Se siete single l'oroscopo di domenica 3 luglio vi consiglia di non andare subito dritti al sodo se avete fatto nuove conoscenze. In ambito lavorativo con un pizzico di entusiasmo in più, potreste ottenere risultati sicuramente migliori. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di sentirvi unici, amati nei confronti del partner. Saprete molto bene cosa fare per conquistare il cuore della vostra amata, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro si rincorreranno rapidi i vostri pensieri e potrete facilmente arrivare a ottime idee e splendidi risultati. Voto - 9️⃣

Cancro: configurazione astrale discreta in questa giornata di domenica. Sarà più una giornata di riposo per voi, anche perchè l'ultimo periodo è stato piuttosto stressante. Nel lavoro dunque limitatevi a fare lo stretto indispensabile.

In amore invece dedicate più tempo al partner, renderlo felice e portare maggiore stabilità. Se siete single datevi da fare per stringere nuovi intriganti legami. Voto - 8️⃣

Leone: periodo che vi vedrà particolarmente attivi sul fronte professionale, nonostante ci siano ancora diverse difficoltà da risolvere. In ogni caso, con Marte, Giove e Mercurio vi darete da fare per svolgere bene i vostri progetti, e cercare contemporaneamente nuove direzioni.

In amore godrete ancora della Luna in congiunzione, e non vi farete scappare certe occasioni romantiche. Voto - 8️⃣

Vergine: in quanto a fascino non sarete i più belli del reame, ciò nonostante questa Luna che si sta avvicinando al vostro cielo vi permetterà di vedere la vita con maggior realismo e maturità, e con un pò di fortuna, vi aiuterà a superare momenti critici. Sul fronte lavorativo parlare delle vostre difficoltà a un collega più esperto vi permetterà sicuramente di imparare dai vostri errori e fare di meglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo davvero romantico e pieno d'amore secondo l'oroscopo della giornata di domenica 3 luglio. Single oppure no, con la Luna e Venere in ottimo aspetto non avrete rivali e potrete dare sfogo alle vostre emozioni.

In ambito lavorativo forse sarete alla ricerca di qualcosa di nuovo da fare, ciò nonostante meglio non essere troppo ambiziosi considerato che Marte e Giove sono ancora opposti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la settimana non si concluderà nel migliore dei modi per voi nativi del segno, ma in voi non mancherà la speranza di poter vivere momenti migliori, soprattutto in amore. Questa Luna in quadratura vi ha disorientato un pò, ma ora è il momento di recuperare terreno e dimostrare i vostri veri sentimenti. Cercate dunque di essere più ottimisti. In ambito lavorativo non date mai nulla per scontato, perchè con questo cielo non saranno ammessi errori. Voto - 6️⃣

Sagittario: evitate le paranoie in ambito amoroso, è domenica, e la Luna si trova in posizione favorevole.

Single oppure no quindi, mostrate ottimismo, e cercate di essere più attivi nei confronti del partner o della vostra fiamma. Sul fronte professionale ideare nuovi progetti non sarà il vostro forte al momento. Concentratevi dunque su quei lavori già avviati e che non richiederanno inventiva. Voto - 6️⃣

Capricorno: vita di coppia nel complesso stabile secondo l'oroscopo di domenica. Che siate impegnati oppure alla ricerca dell'amore vero, in questa giornata con il giusto atteggiamento riuscirete a conquistare le simpatie di chi volete voi, in particolare i nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo invece meglio non pretendere troppo da voi stessi, perchè non sarete nelle condizioni ideali.

Voto - 7️⃣

Acquario: parlare dei vostri sentimenti potrebbe non essere così semplice quando la Luna si trova in opposizione. Certo, Venere vi darà ancora una mano con le questioni di cuore, ma non sarete disposti a raccontare proprio tutto alla persona che amate. Molto meglio sul fronte professionale, dove teoria e pratica coesisteranno alla perfezione in voi. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere in quadratura e una Luna sempre più vicina in posizione sfavorevole potrebbero causare delle controversie in ambito amoroso. Single oppure no, attenzione in particolare a ciò che potreste dire o fare. Sul fronte lavorativo la mancanza di idee potrebbe impedirvi di portare avanti efficacemente i vostri progetti. Chiedete un suggerimento a un collega se ne avrete bisogno. Voto - 6️⃣