L'Oroscopo di martedì 26 luglio vedrà una Bilancia piuttosto distaccata nei rapporti sentimentali, complice la Luna e Venere in quadratura. Leone, nonostante discreti risultati, manterrà una certa cautela sul lavoro.

Sagittario dovrà saper valutare bene le proprie scelte professionali, mentre Ariete potrebbe essere un po' demotivato in amore. Vediamo le previsioni astrologiche con le relative pagelle per la giornata di martedì 26 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 26 luglio 2022: classifica, voti e pagelle

Ariete: la sfera sentimentale vi vedrà piuttosto demotivati.

La Luna e Venere in quadratura non saranno di grande aiuto, e potrebbero causare incomprensioni e discussioni con il partner che difficilmente andrete a risolvere. Se siete single, l'amore non farà per voi. Sul fronte professionale vi sentirete più collaborativi grazie a Mercurio, con risultati davvero convincenti. Voto - 6️⃣

Toro: l'astro argenteo e Venere accenderanno la passione in voi secondo l'oroscopo di martedì 26 luglio. Si tratterà dunque di una giornata eccitante in amore, anche per voi single, che finalmente potreste fare piacevoli e intriganti conoscenze. Sul lavoro, invece, dovrete valutare al meglio le idee che avrete in mente, perché con Mercurio in quadratura potreste andare facilmente fuori strada.

Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo equilibrato per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia si baserà su una certa stabilità. Se siete single, non mancherà un certo ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, forse non sarete in sintonia con i colleghi, ma sarete ancora piuttosto bravi a svolgere le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali eccellenti per il 26 luglio. La settimana è iniziata al meglio per voi, e dal punto di vista sentimentale godrete di momenti davvero romantici. Single oppure no, tenetevi strette quelle persone che davvero ci tengono a voi. Sul fronte lavorativo abilità e competenze non vi mancheranno per gestire i vostri progetti.

Nonostante ciò, con Giove in quadratura, non sentitevi superiori a nessuno. Ci sarà sempre qualcuno migliore di voi. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo. Se single, sarete dotati di un certo buon senso che vi permetterà di prendere spesso la decisione giusta, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, siccome stanno arrivando dei risultati un po' discreti, mantenete una certa cautela e non siate presuntuosi. Presto arriverà l'occasione giusta anche per voi. Voto - 8️⃣

Vergine: un quadro astrale ottimo sul fronte amoroso. Il pianeta Venere e la Luna saranno in sestile dal segno del Cancro, e vi renderanno romantici quanto basta per sentirvi amati e apprezzati dal partner.

Sul fronte professionale avrete abbastanza energie da investire grazie a Marte in trigono dal segno del Toro, e con il giusto impegno porterete a termine i vostri progetti con risultati accettabili. Voto - 8️⃣

Bilancia: quando la Luna e Venere sono contro di voi, meglio non parlare di amore. Mostrerete un atteggiamento distaccato nei confronti della persona che amate, la quale noterà questo vostro comportamento. Evitate di essere aggressivi e provate a spiegare la vostra posizione. Sul fronte lavorativo, Mercurio in sestile vi aiuterà a non uscire dai binari, ma questo non vorrà dire che arriveranno sempre dei buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di martedì 26 luglio pieno d'amore per voi nativi del segno.

L'astro argenteo e il pianeta dei sentimenti saranno dalla vostra parte, per cui godetevi questa giornata insieme alla persona che amate. Sul piano professionale potreste avere a che fare con dei progetti poco piacevoli, ma che dovrete portare a termine in ogni caso. Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale nel complesso valido. Tuttavia, prima di gettarvi a capofitto nei vostri progetti, cercate di studiare bene la situazione per massimizzare i risultati. Sul fronte amoroso sarà una giornata tutto sommato tranquilla, che vi permetterà di vivere serenamente la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'amore sembra quasi avervi abbandonato.

Non sarete attratti dal fascino della persona che vi piace o di cui siete innamorati. Forse sarà necessario riflettere un momento sulla vostra situazione per capire se e dove state sbagliando. Sul fronte lavorativo non mancheranno buona volontà e intraprendenza, ma comunque non abbiate fretta di raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata stabile per quanto riguarda i sentimenti. Le stelle saranno in buon aspetto e non mancheranno le occasioni per esaltare la vostra vita sentimentale. Sul fronte professionale, raggiungere il successo forse non sarà semplice come un tempo, ma questo non vorrà dire che non sarete più in grado di farlo. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale unica. Con la Luna e Venere in trigono dal segno del Cancro, stabilità e voglia di crescere saranno al centro della vostra relazione di coppia.

Se siete single, quest'estate potrebbe riservarvi ancora tante sorprese amorose. In ambito lavorativo, per ottenere il successo a volte servono dei sacrifici, e voi dovrete essere pronti anche a questo. Voto - 8️⃣