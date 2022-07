L'oroscopo di mercoledì 20 luglio prevede un Cancro irresistibile dal punto di vista sentimentale, mentre Sagittario finalmente si sentirà più amato e compreso. Capricorno dovrà fare più attenzione al lavoro, mentre Marte toglierà energie ai nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le le pagelle per le previsioni Oroscopo della giornata di mercoledì 20 luglio.

Pagelle e previsioni oroscopo mercoledì 20 luglio 2022 segno per segno

Ariete: periodo di cambiamenti sul fronte amoroso per voi nativi del segno. L'astro argenteo sarà con voi anche in questa giornata, ciò nonostante con Venere in quadratura meglio non aspettatevi momenti estremamente romantici.

Se siete single e volete fare conquiste, sarà importante dare fin da subito una buona prima impressione. Nel lavoro saprete fare ancora bene il vostro mestiere, ma alcuni imprevisti potrebbero essere un vero e proprio problema. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali intriganti grazie a questa Venere in sestile, e una bella Luna che si avvicina al vostro cielo. Single oppure no, sul fronte amoroso sarete pronti a prendervi le vostre responsabilità e a lottare per la persona amata, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, quando avete a che fare con progetti entusiasmanti, ci mettete sempre tutto il vostro impegno e interesse. Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata convincente dal punto di vista sentimentale.

Le emozioni ci saranno e per fortuna in amore non andranno a mancare neanche le novità, anche per voi cuori solitari. Sul fronte lavorativo, anche se questo cielo non sarà perfettamente allineato per voi, sarete abbastanza coordinati e precisi da portare a termine efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere in congiunzione sarete davvero irresistibili secondo l'oroscopo di mercoledì 20 luglio, un po’ meno maturi invece per via della Luna in quadratura.

Single oppure no, dunque, mostrate interesse nei confronti della vostra fiamma, ma senza mai imporvi. Sul fronte professionale avrete le idee ben chiare con Mercurio nel segno, e con Marte in sestile saprete metterle in pratica. Voto - 7️⃣

Leone: forse in amore non vi sentirete sempre sicuri di voi stessi ora che Venere è alle vostre spalle, ciò nonostante la vostra vita sentimentale non attraverserà momenti di crisi per il momento.

Single oppure no dunque, siate più ottimisti, ma soprattutto, abbiate più fiducia in voi stessi. In ambito lavorativo i vostri sforzi verranno presto ripagati. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che giorno dopo giorno diventerà sempre più valida sia in amore che al lavoro. In questa giornata Venere vi sorride, e presto lo farà anche la Luna, e avrete maggiori possibilità di vivere rapporti veramente romantici. Per quanto riguarda le questioni professionali, Mercurio vi metterà in una posizione favorevole, e con il giusto impegno, i buoni risultati arriveranno. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà il periodo ideale per far brillare la vostra relazione di coppia considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto.

Single oppure no, spesso potreste sentirvi insicuri di quello che provate, ragion per cui non siate precipitosi quando vi approccerete con la persona che amate. Nel lavoro attenzione alle idee che avrete in mente, perché alcune potreste non essere in grado di svilupparle, non subito almeno. Voto - 5️⃣

Scorpione: ottima giornata per godere al meglio della vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì 20 luglio. Il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, e i rapporti con il partner saranno estremamente romantici. Se siete single avrete mille modi e mille idee per provare a vivere una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro saprete procedere con una certa discrezione, e con la giusta organizzazione otterrete diverse soddisfazioni.

Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno una lenta ma decisa risalita in amore. Finalmente vi sentirete più amati e apprezzati dalla vostra anima gemella, ma anche voi single riuscirete a ottenere una vita sociale migliore. In ambito lavorativo sarà un periodo tutto sommato gradevole, che vi permetterò di raggiungere buoni risultati serenamente e senza stressarvi più di tanto. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata difficile per quanto riguarda i sentimenti. Quando la Luna e Venere sono contro di voi, sperare in una relazione di coppia affiatata sarà davvero difficile per voi, e che richiederà da parte vostra la massima attenzione e un comportamento più che adeguato nei confronti del partner.

Nel lavoro vi mancherà senso del dovere, e questo non vi permetterà di svolgere progetti di qualità. Voto - 5️⃣

Acquario: giornata nel complesso favorevole dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, risulterete abbastanza simpatici e attraenti, da saper coinvolgere il partner o la persona che amate. Sul fronte professionale vi piacerà gestire i vostri progetti, e metterci tutto il vostro impegno per ottenere i risultati desiderati, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo davvero intrigante sul fronte amoroso, e con questo cielo la situazione non potrà che migliorare. Cuori solitari o meno, datevi da fare per rendere davvero magica la vostra vita amorosa, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte v'indicheranno la via più adatta per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣