L'Oroscopo di mercoledì 6 luglio vedrà una Bilancia più serena in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre il Cancro potrebbe peccare di presunzione, soprattutto nei confronti del partner. Leone si sentirà molto desiderato e apprezzato in amore, mentre Capricorno forse dovrebbe lasciare che sia qualcun altro a prendere l'iniziativa al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 6 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 luglio 2022 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà un cielo annuvolato per voi nativi del segno.

Single oppure no, sul fronte amoroso non dovrete dare per scontato i sentimenti che gli altri provano verso di voi, ma soprattutto, non mostrate pigrizia. In ambito lavorativo farete più fatica a progettare nuove idee con Mercurio in quadratura, per cui meglio concentrarsi su quei progetti già in corso. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale tutto sommato favorevole in questa giornata di mercoledì. Dal punto di vista sentimentale godrete di momenti tranquilli, ma piuttosto piacevoli insieme alla vostra anima gemella. Se siete single evitate le perdite di tempo e siate più concreti quando flirtate. Nel lavoro arriverà qualche successo in più in questa giornata, che v'incentiverà a fare di più.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. L'oroscopo della giornata di mercoledì vi vedrà dolci e coccolosi nei confronti della vostra anima gemella, ma attenzione a non sentirvi superiori. Se siete single sappiate che amicizia e amore possono procedere a braccetto. In ambito lavorativo sarete pronti a tutto e mostrerete ottime abilità per gestire al meglio i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti, colpa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. In amore dunque sarà necessario non peccare di presunzione, soprattutto nei confronti della persona che amate. Se siete single non date per scontato i sentimenti che gli altri provano verso di voi. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte saranno favorevoli, e con un po’ d'impegno arriveranno buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che vedrà importanti miglioramenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e voi sarete sicuramente più decisi quando dimostrerete le vostre emozioni. Sul fronte professionale con un po’ di pazienza arriveranno risultati interessanti. Attenzione però a Marte in quadratura che potrebbe togliervi energie. Voto - 8️⃣

Vergine: vita amorosa che ultimamente si sta dimostrando molto altalenante per voi. In questa giornata Venere si troverà in quadratura, e la vostra relazione di coppia potrebbe non andare come volete voi. In ogni caso, dovrete sempre venire incontro alle esigenze del partner. Se siete single magari il fascino non vi mancherà, ma dovrete anche dimostrare di tenerci davvero alla persona che amate.

Sul fronte professionale idee e energie arriveranno grazie a Marte e Mercurio, ma attenzione a Giove in opposizione. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione vi permetterà di essere più sereni in amore secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 6 luglio. Le vostre parole e i vostri gesti saranno sempre apprezzati dalla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio in quadratura le vostre idee non sempre potrebbero essere efficaci, per cui valutate per bene la situazione prima di procedere. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi. Mostrerete un atteggiamento più deciso, che sicuramente farà molto piacere alla persona che amate.

Sul fronte professionale invece con Mercurio in trigono dal segno amico del Cancro riuscirete a evitare disattenzioni, ma non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata più convincente sotto il profilo amoroso per voi. Mostrerete maggior interesse verso la vostra relazione di coppia, merito anche della Luna in sestile dal segno della Bilancia. Questo però non vorrà dire che la vostra storia d'amore sarà esente da difetti. Sul fronte professionale potreste ottenere risultati migliori in quel che fate, ora che Mercurio non è più opposto. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale non particolarmente entusiasmante in questa giornata di mercoledì. Con Mercurio in opposizione, non avrete grandissime idee, e forse sarebbe opportuno lasciare che siano i colleghi a prendere l'iniziativa.

Per quanto riguarda i sentimenti invece, in questa giornata ci penserà la Luna in trigono a rendere equilibrata e piacevole la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore è favorevole, e tra voi e il partner non mancheranno momenti di passione. Se siete single vi piacerà molto avere sempre vicino una persona a cui tenete. Nel lavoro non sottovaluterete mai ogni situazione, ma sappiate che con Marte in quadratura non potete fare tutto da soli. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in alto mare a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, vivere bei momenti con le persone che amate non sarà così semplice, ciò nonostante non dovrete dare sempre la colpa agli altri, perché la responsabilità a volte può essere anche vostra. Nel lavoro invece arriveranno buone idee e buoni risultati grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto. Voto - 6️⃣