L'Oroscopo di sabato 16 luglio vedrà stelle buone per i nativi Pesci, forti della Luna in congiunzione, mentre Gemelli potrebbe incappare in qualche piccola incomprensione d'amore. Cancro sarà pronto a tutto per riuscire a svolgere i propri progetti, mentre Capricorno, quasi in modo fiero e testardo, andrà avanti dritto per la propria strada. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 16 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 16 luglio 2022 segno per segno

Ariete: inizio di fine settimana più che discreto per voi nativi del segno.

Con il partner saranno forti i sentimenti, e voi sarete pronti a soddisfare ogni sua esigenza. Se siete single questo cielo potrebbe regalarvi delle belle emozioni da godere. In ambito lavorativo forse non sarete così bravi a organizzare la giornata, ma non vi mancherà una certa intraprendenza. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali positive in questa giornata di sabato. Il weekend comincerà sotto una buona stella per voi, e dal punto di vista sentimentale vi sentirete spesso felici quando siete insieme alla persona che amate. Se siete single vi sentirete molto fortunati ad avere relazioni così piacevoli e produttive. In ambito lavorativo sarete abbastanza precisi in quel che fate, grazie a Mercurio in congiunzione.

Voto - 8️⃣

Gemelli: l'astro argenteo si troverà in buon aspetto secondo l'oroscopo di sabato 16 luglio. Certo, Venere sarà ancora con voi, ma in questa giornata potreste incappare in qualche piccola incomprensione da gestire insieme al partner. Per quanto riguarda il settore professionale forse non ci saranno grandi occasioni, ma ormai avete raggiunto una discreta stabilità che vi darà buone soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di sabato davvero convincente in amore per voi nativi del segno. Sarete intenzionati a realizzare ogni desiderio del partner, e godrete di un affiatamento sempre più intenso. Se siete single le occasioni d'amore arriveranno, ma dovrete essere pronti a coglierle. In ambito professionale lavorerete serenamente ai vostri progetti, arrivando all'obiettivo che vi siete fissati.

Voto - 9️⃣

Leone: periodo nel complesso positivo per voi nativi del segno. Vi sentirete molto fortunati in amore, con la voglia di stare insieme al partner e concedervi un po’ di tempo libero solo per la persona che amate. Voi single, quando siete di buon umore, è più facile attaccare bottone con gli altri, anche con chi non conoscete. Sul fronte lavorativo avrete buone idee in mente, ma non iniziate a svilupparle senza prima aver studiato ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un fine settimana difficile da gestire per voi. In questa giornata di sabato la Luna si metterà in opposizione e Venere, anche se per poco, sarà ancora in quadratura. Single oppure no, cercare di far valere le vostre emozioni non sarà così semplice, soprattutto se la persona che avrete davanti non sarà così propensa a ascoltarvi.

In ambito lavorativo per fortuna non ci saranno imprevisti, e raggiungerete senza difficoltà i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo di sabato 16 luglio. Single oppure no, Venere vi darà ancora una possibilità per portare amore e stabilità nei rapporti che avete, soprattutto per voi che siete nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo un po’ di stress potrebbe farsi sentire, forse perché avrete a che fare con mansioni più complesse del solito. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata intrigante dal punto di vista sentimentale, che potrebbe sancire una lenta ma decisa risalita in amore. La Luna sarà in trigono dal segno amico dei Pesci, mentre Venere sta per mettersi in una posizione a voi più agiata.

Single oppure no dunque, datevi da fare per rendere la vostra vita sentimentale migliore. Nel lavoro al momento occupate una buona posizione, e i risultati che otterrete non saranno così male. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo complicato per voi in questo inizio di weekend. La Luna e Venere non saranno in buon aspetto, e i rapporti con il partner non saranno così affiatati. Se siete single e l'amore non arriverà, concentratevi su altro, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale liberate la mente da pensieri inutili e concentratevi di più sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: un quadro astrale che sta per complicarsi secondo l'oroscopo di sabato 16 luglio. Soprattutto sul fronte lavorativo, quasi in modo fiero e testardo, andrete dritti per la vostra strada con i vostri progetti.

Attenzione dunque perché il rischio di sbagliare sarà alto. Sul fronte sentimentale sarà una giornata tutto sommato discreta, ciò nonostante meglio comunque non pretendere troppo dalle persone che amate, soprattutto il partner. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vi vedrà innamorati e affiatati con la vostra anima gemella grazie soprattutto alla posizione benefica di Venere, in trigono dal segno dei Gemelli. Se siete single vi piacerà molto stringere nuovi legami e avere una vita sociale più movimentata. In ambito lavorativo saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma sappiate che non potete fare tutto senza aiuti. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale in miglioramento secondo l'oroscopo di sabato.

La Luna sarà in congiunzione, e in amore lentamente ritroverete intesa ed empatia nei confronti del partner. Se siete single questa Luna potrebbe anche migliorare i rapporti sociali. In ambito lavorativo non avrete difficoltà a gestire i vostri progetti. Con Mercurio e Marte favorevoli, idee e buona volontà non vi mancheranno. Voto - 7️⃣