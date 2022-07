L'oroscopo della giornata di sabato 23 luglio vedrà una luminosa Luna in Gemelli che porterà amore e speranza al segno d'aria, mentre Pesci guarderà oltre con i suoi progetti lavorativi. Sagittario potrà riprendere e rafforzare un rapporto d'amicizia, mentre i nativi Cancro saranno concentrati a ottenere buoni risultati in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni Oroscopo della giornata di sabato 23 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 23 luglio 2022 classifica voti e pagelle

Ariete: il lavoro proseguirà bene in questa giornata.

Mercurio metterà in risalto le vostre capacità gestionali e i buoni risultati non tarderanno a arrivare. In amore non sarete i migliori in assoluto, colpa di questa Venere in quadratura. In quest'inizio di weekend però, la Luna in sestile potrebbe darvi qualche opportunità per godere di rapporti migliori. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale positiva per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere porterà romanticismo e passione in voi, alimentando al meglio i rapporti sentimentali con il partner. Se siete single non potrete resistere al richiamo dell'amore. Nel lavoro Marte vi faciliterà alcuni progetti, ciò nonostante non siate troppo spediti con i vostri progetti, perché con Mercurio in quadratura potreste tralasciare qualche dettaglio.

Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata piena d'amore per voi nativi del segno, grazie a questa luminosa Luna in congiunzione. Single oppure no, la speranza di riaccendere un rapporto sentimentale non mancherà in voi, dunque, fate qualcosa che possa riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di imparare dai vostri errori, migliorarvi, e ottenere risultati migliori.

Voto - 8️⃣

Cancro: vita sentimentale che vedrà interessanti prospettive per voi nativi del segno grazie a Venere in congiunzione. Rilassatevi, ma soprattutto valutate bene le opportunità che arriveranno, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo vi concentrerete tanto per non commettere errori con i vostri progetti, ciò nonostante, mettete anche in conto che non potete essere perfetti in tutto.

Voto - 8️⃣

Leone: il weekend inizierà bene per voi grazie alla Luna in sestile. Sarete in grado di riprendere serenamente il vostro rapporto, e potreste anche avere voglia di provare qualcosa di diverso insieme alla vostra anima gemella. Se siete single apritevi spesso al dialogo, e dimostrate i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete bravi in quel che farete grazie a Mercurio, ciò nonostante non mettetevi troppo in mostra. Voto - 8️⃣

Vergine: il fine settimana non inizierà benissimo per voi. Secondo l'oroscopo di sabato 23 luglio la Luna sarà in quadratura dal segno dei Gemelli e, single oppure no, non sarete spesso dell'umore adatto, dimostrando un atteggiamento schietto, talvolta scontroso.

Un po’ meglio in ambito lavorativo, dove dimostrerete responsabilità in quel che fate, anche quando i vostri progetti non andranno nella giusta direzione. Voto - 6️⃣

Bilancia: Venere in quadratura dal segno del Cancro renderà più difficili i rapporti sociali secondo l'oroscopo. Single oppure no, dovrete dimostrare che ci tenete davvero alle persone che amate, a prescindere dalla situazione che state vivendo, e senza pugnalare alle spalle. Sul fronte lavorativo invece Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ma con Giove opposto, non puntate troppo in alto. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che tornerà a farsi piacevole in questa giornata di sabato. Venere sarà a vostra completa disposizione, e non vi farete mancare nulla per vivere un rapporto sano e duraturo.

Se siete single riuscirete a essere simpatici e sociali con tutti. Per quanto riguarda il lavoro potete ancora ottenere discreti risultati evitando le distrazioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in Gemelli non vi renderà maestri nella vita sentimentale, ciò nonostante, secondo l'oroscopo di sabato 23 luglio, nei rapporti d'amicizia sarete piuttosto abili. Single oppure no dunque, in questa giornata provate a riprendere e rafforzare un rapporto d'amicizia, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio e Giove saranno favorevoli, dunque avrete tutte le carte in regola per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali di certo non entusiasmanti in amore considerato che Venere vi darà parecchi grattacapi.

Single oppure no, dovrete cercare di essere più ottimisti, ma soprattutto non ferire i sentimenti delle persone che amate senza un perché. In ambito lavorativo recupererete terreno, ciò nonostante non abbiate alte aspettative in questo momento. Voto - 6️⃣

Acquario: anche se Mercurio sarà in opposizione, sul posto di lavoro avrete ancora una certa stima, che però dovrete essere in grado di sostenere, svolgendo progetti davvero validi. In amore la Luna sarà dalla vostra parte, e godrete di una relazione di coppia affascinante, ma soprattutto romantica. Se siete single riuscirete a godere di una vita sociale e sentimentale molto movimentata. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo che vi permetterà di andare molto bene in ambito lavorativo, ma che soprattutto vi permetterà di guardare oltre i vostri obiettivi, aspirando a qualcosa in più.

Sul fronte sentimentale invece questo non sarà il miglior fine settimana per voi, a causa della Luna in quadratura, ma con Venere stabile, in trigono dal segno del Cancro, con calma e comprensione potrete contare su una relazione discreta. Voto - 8️⃣