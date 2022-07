L'oroscopo della giornata di venerdì 15 luglio vedrà una forte Luna piena in Acquario, che riempirà d'amore i nativi del segno, mentre Giove sarà sempre pronto a sorprendere e portare fortuna ai nativi Leone. Ariete cercherà di essere sempre giusto e regolare con tutti, mentre Scorpione seguirà ritmi di lavoro più naturali ma efficienti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 15 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 15 luglio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile e piena di soddisfazioni per voi nativi del segno.

Vivrete una giornata molto vivace insieme alla vostra anima gemella, ma anche se siete single vi sentirete spesso a vostro agio con le persone a cui tenete di più. Sul fronte lavorativo cercherete di essere sempre giusti e regolari con tutti i colleghi, provando a ottenere buoni risultati senza intralciare nessuno. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna in posizione sfavorevole secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 15 luglio. Sul fronte amoroso dovrete fare attenzione a come andrete a gestire la vostra relazione di coppia. Se siete single invece non dovrete mostrare fin da subito i vostri lati deboli. Sul piano lavorativo sarete sempre sul pezzo e v'impegnerete al massimo per portare a casa buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo eccellente in ambito amoroso in questa giornata di venerdì. Single oppure no, con la Luna e Venere in ottimo aspetto avrete tanto da condividere con la persona che amate e riuscirete a instaurare un bel rapporto. In ambito lavorativo mostrerete sempre intraprendenza, voglia di fare, riuscendo a dare sempre una buona impressione di voi grazie ai buoni risultati che raggiungerete.

Voto - 9️⃣

Cancro: cercherete di vivere al meglio la vostra relazione di coppia in questa giornata, anche se questo cielo non sarà del tutto dalla vostra parte. Single oppure no, la vostra strategia sarà semplicemente essere voi stessi, ed essere accettati così come siete. Sul fronte lavorativo il periodo è favorevole, ma andrà sfruttato fino alla fine se volete ottenere delle soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Leone: giornata non molto interessante sul fronte amoroso per voi. Purtroppo la Luna non vi darà aiuto in amore, e la vostra vita sentimentale potrebbe registrare un calo. Potrebbe dunque esserci qualche discussione con il partner o in famiglia, che non risolverete subito. Sul fronte lavorativo vi stupirete di quanto riuscirete a fare con Giove in trigono che vi porterà un po’ di fortuna in questa giornata. Voto - 6️⃣

Vergine: che in amore le cose non vanno bene da un po' lo sapete già, ma questo periodo sta per concludersi, perché Venere presto sarà in sestile. Single oppure no dunque, è arrivato il momento di ritrovare un po’ di fiducia in voi stessi, farvi coraggio, ristabilire eventuali rapporti e vivere bene insieme alle persone che amate.

In ambito lavorativo per svolgere certi progetti ci vuole testa, e con Mercurio in sestile vi sentirete abbastanza preparati. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo di venerdì 15 luglio eccellente sul fronte sentimentale. La vostra vena romantica sarà formidabile, da attirare sempre l'attenzione della persona che amate. Preparatevi dunque a vivere momenti d'oro. Sul fronte professionale invece avrete le idee un po' confuse a causa di Mercurio in quadratura. Riordinate le idee, e non siate precipitosi o frettolosi quando prendete una decisione. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo sottotono sul fronte sentimentale, ma non al punto da non poter godere della vostra relazione di coppia. A volte è normale avere dei problemi con il partner, o con la persona che vi piace se siete single, ma se tra voi ci sarà intesa, potrete risolvere tutto senza troppe difficoltà.

Nel lavoro la buona posizione di Mercurio vi metterà a vostro agio, e lentamente riuscirete a ottenere risultati migliori, grazie anche a ritmi più naturali ed efficienti. Voto - 7️⃣

Sagittario: comprensione ed emozioni non soni il vostro forte quando Venere si trova in opposizione. Prima o poi però, si riaccenderà anche per voi questa voglia di amare che vi manca da un po’. Single oppure no, dunque, se potete, fate uno sforzo. Settore professionale decisamente migliore, dove saprete considerare pro e contro dei progetti che state sostenendo. Voto - 6️⃣

Capricorno: idee e progetti faticheranno a prendere il volo considerato che Mercurio si trova in opposizione. Quello che vi serve è un'idea davvero valida che possa permettervi di risalire la china.

Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia andrà avanti senza troppe difficoltà, ciò nonostante, considerato che Venere sta per spostarsi in opposizione meglio non chiedere troppo alla vostra anima gemella. Voto - 6️⃣

Acquario: una forte Luna piena in congiunzione riempirà la vostra vita d'amore secondo l'oroscopo di venerdì 15 luglio. Single oppure no, saprete come far impazzire d'amore la persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo non vi mancherà una certa determinazione, e con astri come Giove e Saturno sarete in grado di centrare il vostro obiettivo. Voto - 8️⃣

Pesci: state facendo un po' di fatica a risollevarvi in amore, ma il prossimo periodo potrebbe riservarvi piacevoli sorprese.

In amore dunque cercate di mantenere un certo ottimismo, e sfruttare le occasioni che arriveranno. In ambito lavorativo invece sarete sempre sul pezzo e abbastanza preparati per gestire i vostri progetti. Voto - 7️⃣