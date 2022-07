L'oroscopo della giornata di venerdì 8 luglio vedrà la Luna passare nel segno dello Scorpione, che sul fronte amoroso potrà finalmente dire la sua, mentre Cancro sarà piuttosto scoppiettante in amore. Capricorno non dovrà avere paura di mostrare i propri sentimenti, mentre per il Leone potrebbero arrivare proposte lavorative interessanti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 8 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 8 luglio 2022 segno per segno

Ariete: periodo che torna a farsi intrigante in ambito amoroso. Single oppure no, adotterete un atteggiamento più scoppiettante e in grado di coinvolgere la persona che amate.

Sul fronte professionale non fatevi sfuggire le buone idee, perché con Mercurio in quadratura potrebbero non arrivare di nuovo progetti così interessanti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che ultimamente non vi sta regalando grandi emozioni, e questa giornata purtroppo non sarà da meno. L'astro argenteo si troverà in opposizione, e la vostra relazione potrebbe prendere una brutta piega. Se siete single e volete fare veramente conquiste, dovrete dimostrare veramente che ci tenete alla persona che amate. Nel lavoro Mercurio in sestile vi aiuterà a prendere le giuste decisioni con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di venerdì splendida dal punto di vista amoroso. Venere continuerà a sorridervi, e la vostra relazione di coppia viaggerà lungo i giusti binari.

Se siete single sarete alla ricerca di una persona che possa condividere le vostre stesse passioni, e non vi giudichi. In ambito lavorativo i vostri progetti stanno andando come previsto, e potrebbe essere il momento di passare allo step successivo. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 8 luglio.

La Luna in trigono vi aiuterà a essere ragionevoli, comprensivi, ma soprattutto più gentili e scoppiettanti nei confronti della persona amata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Molto bene anche nel lavoro grazie a Mercurio e Marte, che vi guideranno verso il successo che tanto bramate. Voto - 8️⃣

Leone: vita amorosa in calo in questa giornata di luglio a causa della Luna che sosterà nel segno dello Scorpione, dunque in quadratura.

Se in amore dovessero nascere discussioni con il partner, non addossate la responsabilità solo alla persona che amate, perché magari potreste essere stati voi a causare il litigio. Nel lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti, ma dovrete decidere se lasciare alcuni progetti in corso oppure no. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo migliore in amore grazie alla Luna in sestile. Ciò nonostante Venere si troverà ancora in quadratura, dunque non accelerate i tempi con i rapporti sentimentali che avete, single oppure no. In ambito lavorativo Mercurio e Marte porteranno buone energie e una certa creatività, utile per svolgere progetti di qualità superiore. Voto - 7️⃣

Bilancia: quadro astrale che non sarà il massimo sul fronte lavorativo.

Secondo l'oroscopo, Mercurio sarà in quadratura dal segno del Cancro, e i vostri progetti potrebbero avere più imprevisti del solito. Un po’ meglio in amore, grazie soprattutto la buona posizione di Venere, che vi permetterà di non avere segreti per il partner, vivendo una relazione di coppia trasparente, ma soprattutto stabile. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna sostare nel vostro cielo secondo l'oroscopo di venerdì 8 luglio. Finalmente anche voi potrete dire la vostra in amore, e con un po’ di fortuna, potrete fare audaci conquiste. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, ma non avrete sempre le energie necessarie per portarle a termine, considerato Marte in cattivo aspetto.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali non eccezionali per quanto riguarda i sentimenti, colpa di questa Venere in opposizione. Single oppure no, non siate troppo pretenziosi nei confronti della persona che amate, cercando la ragione a tutti i costi. Nel lavoro sarete in grado di portare avanti più efficacemente i vostri progetti ora che Mercurio non è più opposto, ciò nonostante non fate il passo più lungo della gamba. Voto - 6️

Capricorno: periodo in risalita per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte, e i rapporti con il partner tenderanno a migliorare. In ogni caso, single oppure no, se pensate di potervi fidare ciecamente della persona che amate, allora non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti.

Nel lavoro prendete i nuovi progetti con prudenza, considerato che Mercurio sarà in opposizione. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali non molto convincenti per quanto riguarda le questioni di cuore. Single oppure no, dovrete prestare attenzione a questa Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro non siate troppo frettolosi quando si tratta di concludere un progetto. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo altalenante in ambito amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna favorevole, ma Venere vi darà ancora del filo da torcere. Single oppure no dunque, un atteggiamento equilibrato e mai troppo invasivo nei confronti della persona che sarà d'obbligo. Nel lavoro le vostre idee forse cominceranno funzionare grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto. Voto - 7️⃣