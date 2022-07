L'Oroscopo di giovedì 28 luglio vedrà un Giove fortunato per i nativi Sagittario, pronto a dare una mano al lavoro ai nativi del segno, mentre Cancro potrà contare sul sostegno di Venere per far crescere la propria relazione di coppia. Una Luna nuova si affaccerà nel segno del Leone, mentre Capricorno dovrà evitare possibili imprevisti al lavoro. Vediamo nel dettaglio la classifica e le pagelle per l'oroscopo della giornata di giovedì 28 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 28 luglio 2022 classifica voti e pagelle

Ariete: parte centrale della settimana migliore in amore per voi nativi del segno.

Potrete contare sulla Luna in trigono, che vi renderà un po' più maturi e responsabili nei confronti della persona che amate. Sul fronte lavorativo Giove e Mercurio vi permetteranno di sbagliare un colpo, e centrare spesso il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali un po’ altalenanti dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, attenzione a questa Luna in quadratura. Riuscirete a essere romantici, ma dovrete anche lasciare una certa libertà al partner. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non pretendere troppo dai vostri progetti. Abbiate ambizioni più realistiche. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale davvero intrigante in questa giornata di giovedì.

Single oppure no, arriveranno momenti dolci da custodire nel vostro cuore, soprattutto per voi nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo sarete lucidi e reattivi, sempre pronti a trovare la soluzione giusta per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo stabile e intenso sul fronte sentimentale. Il pianeta dell'amore sarà in ottima posizione, e non avrete nulla da temere per la vostra relazione di coppia.

Se siete single la dolcezza che ci mettete nei rapporti sociali sarà invidiabile. Sul fronte professionale, per questa volta, forse sarà meglio non spingersi troppo oltre con i vostri progetti, soprattutto se ci sarà una forte concorrenza. Voto - 8️⃣

Leone: una splendida Luna nuova si affaccerà nel vostro cielo secondo l'oroscopo di giovedì 28 luglio.

Per quanto riguarda i sentimenti, ci saranno momenti di piacevole intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single potrebbe essere un buon momento per coltivare i vostri interessi. Nel lavoro vorreste aspirare a qualcosa di più, ma questo non vuol dire che la prima occasione che arriverà andrà bene in ogni caso. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata favorevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere stabile in sestile, vi permetterà di godere di un rapporto sereno e con tanti momenti da vivere con il partner, ma anche impegni da portare a termine. Se siete single potrebbero esserci sorprese e emozioni. Sul fronte professionale gli affari sono tornati a girare bene per voi, ma non è ancora il momento di avere aspettative più alte.

Voto - 8️⃣

Bilancia: cielo lievemente migliore rispetto alle giornate precedenti, ma che vedrà ancora evidenti difficoltà sul fronte amoroso. La Luna sarà dalla vostra parte, mentre Venere continuerà a remarvi contro. Non sarete dunque di buon umore, ciò nonostante potreste avere un po’ di lucidità in più per affrontare i vostri problemi sentimentali. Nel lavoro Mercurio sarà in buon aspetto, e vi permetterà di commettere meno errori. Voto - 6️⃣

Scorpione: peccato per questa Luna che passerà in quadratura dal segno del Leone. Sul fronte sentimentale potrebbe esserci qualche incomprensione tra voi e la vostra anima gemella, mentre se siete single potrebbe esserci aria di burrasca in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro impostate dei ragionamenti logici e efficaci per mettere insieme risultati più che discreti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che si farà più intrigante in questa giornata per voi nativi del segno. Single oppure no, questa splendida Luna in trigono vi permetterà di instaurare un legame più profondo con la persona che amate. Sul fronte professionale Giove porterà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: anche se la Luna non sarà più così sfavorevole, avrete ancora a che fare con il pianeta Venere in opposizione. Sul fronte amoroso dunque non sarà facile vivere al meglio il vostro rapporto. Quello che dovrete fare, sarà risolvere eventuali problemi di coppia tra voi. Sul fronte professionale Giove non vi sarà di grande aiuto, ma con il giusto impegno e razionalità, arriveranno discreti risultati.

Voto - 6️⃣

Acquario: non la giornata ideale sul fronte amoroso per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di giovedì 28 luglio vedrà la Luna e Mercurio in opposizione, e non vi metteranno di certo nelle migliori condizioni. Sul fronte amoroso vorreste sempre che fosse un periodo particolare per voi e per il partner, ma a volte dovrete saper far fronte a possibili difficoltà di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà meglio non prendere decisioni affrettate. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale positiva nel corso della giornata di giovedì. Venere sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di vivere un rapporto stabile e piacevole. Se siete single le stelle vi trasporteranno in una dimensione sognante che, se in compagnia della persona giusta, non potrà che essere eccellente. Nel lavoro, se state pensando di investire tempo, denaro e energie, dovrete avere dietro una perfetta strategia. Voto - 8️⃣