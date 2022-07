L'Oroscopo di lunedì 18 luglio vede la Luna ripartire dal segno dell'Ariete, che avrà ancora qualche momento di libertà in amore, mentre il pianeta Venere si sposterà nel segno del Cancro, che sarà un po’ più morbido nei confronti delle persone che ama. Sagittario avrà l'occasione di recuperare terreno in campo sentimentale, mentre il lavoro per i nativi Gemelli comincerà a prendere il volo. Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 18 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 18 luglio 2022, classifica e pagelle

Ariete: quadro astrale che vede importanti cambiamenti in questa nuova settimana. Il pianeta Venere si metterà in quadratura, mentre la Luna sarà in congiunzione. Avrete ancora qualche momento di libertà con la vostra anima gemella, ciò nonostante noterete fin da subito che i rapporti con la vostra fiamma saranno un po’ più distanti. Settore professionale tutto sommato discreto grazie a Giove e Saturno, ma occhio a non esagerare. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che si farà più intrigante secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 18 luglio. Venere in sestile vi darà più energie e sentimenti da condividere con il partner, e il prossimo periodo sarà l'ideale per consolidare un rapporto o per dare vita a una nuova storia d'amore.

In ambito lavorativo meglio non agire d'impulso. Avete Mercurio in buon aspetto, dunque siate ben organizzati e raggiungerete buoni risultati. Voto - 9️⃣

Gemelli: il pianeta Venere lascerà il vostro cielo in questa prima giornata della settimana. Poco male in fondo. La vostra relazione di coppia andrà avanti a gonfie vele e oltretutto ci sarà la Luna in sestile a tenere attiva la vostra vita sentimentale, single oppure no.

Per quanto riguarda il lavoro sarete competitivi e professionali quanto basta per raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: una bellissima Venere entrerà nel vostro cielo e vi renderà romantici per un po’. Ciò nonostante in questa giornata dovrete prima fare i conti con la Luna in quadratura. Single oppure no, siate ancora un po’ pazienti e presto arriveranno momenti d'oro anche per voi.

Se ci sono problemi da risolvere, mostrate tutta la vostra disponibilità. Settore professionale stabile grazie a Mercurio e Marte, con risultati sempre costanti e soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Leone: ci saranno cambiamenti astrali anche per voi a partire da questa giornata, ma che non cambieranno più di tanto la vostra routine. Single oppure no, in amore mostrate sempre la vostra disponibilità nei confronti della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro prendetevi cura dei vostri progetti e anche se i buoni risultati tarderanno ad arrivare, non mollate. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che finalmente tornerà a farsi lentamente piacevole. A partire da questa giornata Luna e Venere saranno in posizione migliore e, single oppure no, avrete maggiori possibilità di rendere la vostra vita amorosa più movimentata e romantica.

In ambito lavorativo, invece, forse non sarete ancora pronti a tutto. Avrete bisogno di migliorare e di imparare nuovi concetti che possano permettervi di raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo non molto convincente a partire da questa giornata. Single oppure no, con la Luna e Venere che si metteranno in cattivo aspetto, dovrete fare attenzione soprattutto al vostro atteggiamento nei confronti della persona che vi piace. Anche sul fronte lavorativo sarà necessario prendere i vostri progetti con una certa serietà. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Venere che si metterà in trigono dal segno del Cancro, in ambito amoroso avrete molto di più da offrire nei confronti della persona che amate.

Single oppure no, datevi da fare per rendere migliore la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo l'obiettivo sarà riuscire a portare a termine i vostri progetti con successo, e con Mercurio in trigono avrete buone possibilità di riuscita. Voto - 9️⃣

Sagittario: l'astro argenteo si troverà in trigono dal segno dell'Ariete, mentre Venere finalmente non vi darà più fastidio a partire da questa giornata. Single oppure no, arriveranno ghiotte occasioni d'amore che non potrete assolutamente perdervi. Poche novità sul fronte lavorativo, ciò nonostante con Giove e Saturno in buon aspetto saprete mettere insieme discreti risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vi vedrà in evidenti difficoltà secondo l'oroscopo di lunedì 18 luglio.

Con la Luna in quadratura e Venere in opposizione dovrete far fronte a possibili imprevisti o discussioni con il partner. Sul fronte lavorativo dovrete schiarirvi le idee al più presto e cercare di recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Acquario: vita di coppia che rimarrà nel complesso stabile nonostante Venere non sia più in trigono. Single oppure no, se volete fare breccia nel cuore della persona che vi piace, cercate soprattutto di essere voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare per portare a termine i vostri progetti, ma se volete ottenere i risultati sperati sarebbe opportuno investire più energie e tempo. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo che diventa molto interessante in amore. Il pianeta Venere sarà in trigono dal segno del Cancro e non vi farà mancare nulla per rendere migliore la vostra vita sentimentale.

Single oppure no, è arrivato il momento di accendere la vostra estate e renderla unica. In ambito lavorativo avrete Mercurio e Marte in buon aspetto per provare a mettere insieme risultati di primo livello. Voto - 8️⃣