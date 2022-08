L'oroscopo della giornata di lunedì 1° agosto vedrà una calorosa Luna nel segno della Vergine, che sarà romantica e responsabile in amore, mentre Mercurio premierà i nativi del Leone, soprattutto al lavoro. L'Acquario sarà un po’ tardivo sul posto di lavoro, mentre i Gemelli sapranno distinguere pro e contro dai suoi progetti.

Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni Oroscopo della giornata di lunedì 1° agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 1° agosto 2022 classifica voti e pagelle

Ariete: sfera sentimentale poco piacevole in questo periodo per i nativi del segno.

Venere non vi darà tregua, ma la buona notizia è che non sarà così ancora per molto. Single oppure no, pazienza e comprensione devono essere una vostra virtù. In ambito lavorativo invece, la fortuna sarà dalla vostra parte, e saprete come portare a termine efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: il mese di agosto inizierà in maniera piuttosto intrigante. Sul fronte amoroso potrete contare sulla Luna e su Venere per godere al meglio della vostra vita amorosa. Single oppure no, credete fermamente nell'amore, perché presto arriveranno momenti d'oro. Sul fronte lavorativo a volte siete un po’ troppo ambizioni, altre volte vi limitate a fare l'indispensabile. Cercate di mostrare più costanza in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il settore professionale procede come desiderate secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 1° agosto. Saprete sempre valutare bene pro e contro dei vostri progetti, arrivando a raggiungere gli obiettivi desiderati. Per quanto riguarda i sentimenti, è chiaro che non siete più romanticoni come un tempo. Quello che volete in questo periodo, è cercare maggiore sicurezza e stabilità nella vostra storia d'amore, ma non potrete ottenerla dall'oggi all'indomani.

Voto - 7️⃣

Cancro: i buoni sentimenti non mancheranno con l'anima gemella, non quando la Luna e Venere saranno dalla vostra parte. Single oppure no, ci metterete tutto voi stessi anche solo per regalare un sorriso sincero alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, non è bello ottenere risultati soltanto mediocri dai vostri progetti, soprattutto quando credete che tutto sta andando come pensate.

Ciò nonostante, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno. Voto - 8️⃣

Leone: il lavoro procede secondo le vostre aspettative, grazie a Giove in trigono, ma soprattutto a Mercurio in congiunzione, che vi premierà per l'impegno che ci state mettendo. In amore sarà una giornata tutto sommato tranquilla, con una discreta stabilità di coppia, e momenti talvolta fortunati, anche per i cuori solitari in cerca di audaci conquiste. Voto - 8️⃣

Vergine: Urano e Marte (entrambi in trigono) formeranno un duetto prezioso per quei progetti a lungo termine. Secondo l'oroscopo di lunedì 1° agosto però, non dovrete avere fretta, e fare ogni passo seguendo una certa logica. In amore la Luna si affaccerà nel vostro cielo, e con Venere in sestile, single o meno, mostrerete romanticismo, responsabilità e audacia nei confronti della persona che amate.

Voto - 9️⃣

Bilancia: la configurazione astrale vedrà parecchie nubi . Sul fronte amoroso, vivere un rapporto stabile non è facile quando intorno ci sono discreti problemi da risolvere. Sarà importante dunque rimanere uniti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe darvi qualcosa in più in questa giornata, e non andrà sprecato. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita di coppia molto positiva. Single oppure no, con la Luna e Venere in ottimo aspetto, avrete sempre una buona ragione per sentirvi felici insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo al momento faticate un po’ a brillare, ma presto arriveranno discrete soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: il cielo non sarà molto favorevole sul fronte amoroso.

La Luna si troverà in quadratura dal segno della Vergine, e i rapporti con il partner non saranno così affiatati. Se siete single preoccupatevi di più dei rapporti d'amicizia in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro precisione e puntualità saranno il vostro forte, e vi permetteranno di raggiungere più facilmente buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: non tutto sembra andare per il verso giusto al momento, soprattutto in ambito professionale. Astri come Giove saranno sfavorevoli, e renderanno più complicata del solito la vostra scalata verso il successo. In amore la Luna sarà dalla vostra parte, ciò nonostante non aspettatevi momenti da favola insieme alla vostra fiamma. Sarà piuttosto un buon momento per provare a risolvere una situazione intricata.

Voto - 6️⃣

Acquario: cielo poco convincente. In amore i rapporti con il partner andranno bene, ma non vi sentirete sempre in perfetta sintonia. Se siete single concentratevi di più sui vostri rapporti sociali, e se dovesse arrivare l'amore, ben venga. In ambito lavorativo non dovrete tardare troppo con i vostri progetti. Attenzione soprattutto a Mercurio opposto che vi rallenterà non poco. Voto - 6️⃣

Pesci: il mese di agosto non comincerà nel migliore dei modi per i nativi del segno a causa della Luna opposta, ciò nonostante sapete benissimo che col partner vi sono buoni sentimenti. Dovrete soltanto ritrovare quell'affiatamento, quell'intesa che tanto vi tiene uniti, e con Venere in trigono, non sarà impossibile. Per quanto riguarda il lavoro, andando avanti con i vostri progetti, avrete un quadro generale sempre più chiaro. Voto - 7️⃣