L'oroscopo della giornata di venerdì 22 luglio vedrà un Toro un po' svampito al lavoro a causa di Mercurio in quadratura dal segno del Leone, mentre il segno di fuoco sarà un po' più deciso nei propri progetti professionali. Pesci potrà contare su un ottimo equilibrio tra amore e lavoro, mentre Capricorno dovrà migliorare al lavoro e non solo. Vediamo nel dettaglio le pagelle e la classifica voti per le previsioni Oroscopo della giornata di venerdì 22 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 22 luglio 2022 classifica e pagelle

Ariete: settore professionale che vi vedrà più attivi ora che Mercurio sarà in trigono dal segno del Leone.

Avrete le idee più chiare su quale direzione prendere per i vostri progetti, e lentamente potreste arrivare lontano. In amore i sentimenti non sono il vostro forte al momento, ciò nonostante se riuscirete a far comprendere quanto è importante per voi la vostra fiamma, forse le cose potrebbero cambiare. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile in questa giornata di venerdì. L'amore non manca nella vostra relazione di coppia, e vi porterà sicuramente molto lontano. Se siete single nuovi incontri potrebbero significare molto di più di quel che pensate. Sul fronte professionale invece potreste essere un po' svampiti, e con Mercurio in quadratura sarà necessario riordinare subito le idee. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata produttiva per voi nativi del segno, soprattutto sul fronte professionale ora che Mercurio si trova in sestile.

I vostri progetti inizieranno a prendere forma, e presto raccoglierete i vostri frutti. In ambito amoroso prenderete con grande euforia e passione la vostra vita, single oppure no, e nei prossimi giorni potrebbero anche arrivare momenti migliori. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Mercurio lasciare il vostro cielo secondo l'oroscopo di venerdì 22 luglio.

Questo però non vorrà dire che non sarete più abili in quel che fate, anzi, è arrivato il momento di concretizzare e raccogliere i frutti del vostro duro lavoro. In amore Venere vi permetterà di prendere sempre l'iniziativa giusta e donare il vostro tempo alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale che vedrà il pianeta Mercurio venire in vostro soccorso secondo l'oroscopo.

Da tempo vorreste poter fare di più, e con questo cielo potreste avere maggiori probabilità. Non lasciatevi sfuggire le occasioni che arriveranno. In amore la vostra vita di coppia sarà nel complesso stabile, ma un po' di romanticismo in più non farebbe male. Se siete single i consigli degli amici andranno sempre ascoltati. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo decisamente piacevole per voi nativi del segno. In amore Venere non vi farà mancare nulla per essere felici insieme al partner, mentre se siete single, anche se non c'è amore nella vostra vita, avrete sempre delle ottime relazioni sociali. Nel lavoro avrete un buon cielo a sostenervi, dunque provate pure a portare avanti progetti di più ampio respiro.

Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di venerdì 22 luglio che vedrà piccoli miglioramenti sul fronte professionale. Con Mercurio in sestile, riuscirete a recuperare terreno, e proporre progetti di migliore qualità. In amore, sappiate che il sostegno delle persone care è molto importante. Non cercate di fare tutto da soli e a tutti i costi. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Mercurio che si sposterà in quadratura le cose cambieranno in ambito lavorativo per voi. Per far sì che le vostre idee siano valide, dovrete dimostrare di saperle gestire e portarle a termine, ma che soprattutto siano proficue. Nessun problema sul fronte amoroso, almeno per il momento grazie a Venere in trigono. Avere un buon legame con la persona che amate significherà molto.

Voto - 7️⃣

Sagittario: cielo nel complesso equilibrato per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso potrete contare su un rapporto tutto sommato stabile. Ci sarà ancora qualche sbavatura, ma potreste riuscire a risolvere la questione senza peggiorare le cose. Sul fronte lavorativo Mercurio sarà in trigono dal segno del Leone, e potreste riuscire a mettere insieme risultati di maggior spessore, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Mercurio non sarà più in opposizione, ciò nonostante ci saranno ancora tante cose da sistemare, soprattutto in ambito lavorativo. In amore questo cielo vedrà Venere opposta, e non sempre i rapporti con il partner saranno così piacevoli.

Se siete single dovrete essere davvero sicuri dei sentimenti che provate prima di farvi avanti, o rischierete solo di entrare in una relazione fallimentare sul nascere. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il pianeta Mercurio si troverà in opposizione e dovrete saper evitare gli imprevisti che arriveranno. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una discreta stabilità tra voi e la vostra anima gemella, mentre se siete single avrete tra le mani una bella vita sociale che però dovrete saper gestire. Voto - 7️⃣

Pesci: Mercurio non sarà più dalla vostra parte secondo l'oroscopo, ciò nonostante in ambito lavorativo potrete comunque riuscire a mettere insieme risultati davvero interessanti.

Sul fronte amoroso questo cielo sarà ancora ottimo per godere di una relazione di coppia davvero convincente. Se siete single l'amore potrebbe anche arrivare nelle vostre vite, ma non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 8️⃣