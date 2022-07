Per la settimana che va da lunedì 18 a sabato 23 luglio 2022, l'Oroscopo vede sul podio i Gemelli, che potrebbero avere l'occasione giusta per cambiare vita. Ottima posizione astrale anche per i nativi dei Pesci, che stanno mettendo tutte le loro energie in un progetto lavorativo a loro caro. L'Acquario, in questo momento di stallo, ha l'occasione di guardare oltre il proprio orticello.

Di seguito, le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco e la classifica completa.

L’oroscopo settimanale: Gemelli verso la svolta

1° Gemelli: sono giorni, forse settimane, che vi sentite apatici e con poca voglia di fare.

Sembra che nulla vi soddisfi più e che la routine vi sia ormai fedele amica. Basta, è ora di cambiare, come suggerisce l'oroscopo. In questa settimana avrete la concreta opportunità di svoltare.Tutto sta a quanto siete disposti a sperimentare qualcosa che un po' vi fa paura ma che, nello stesso tempo, sapete vi porterà il cambiamento che tanto agognate. Le stelle suggeriscono di rischiare, ne varrà la pena.

2° Pesci: Siete pieni di voglia di fare e di nuove idee, tanto che a volte faticate a scegliere quale sia l'opzione migliore. Energia e dinamismo vi contraddistinguono, e non solo nel campo lavorativo. Provate anche a seguire delle intuizioni che mai avreste preso in considerazione. Vi sorprenderanno.

3° Vergine: sicuramente molto meglio rispetto la settimana precedente, che comunque era in discesa. Siete un po' fiacchi per via del periodo ma non demordete. Presto tutto vi sembrerà più facile. Venere in opposizione lascia il segno martedì e vi sentirete senza dubbio molto più leggeri, quasi per magia.

4° Ariete: qualche nervosismo in famiglia non vi impedirà di seguire la vostra voglia di libertà.

Attenzione però, perché il partener non gradirà molto la cosa. Meglio trovare un compromesso, ma senza rinunciare alle vostre esigenze. Ne va del vostro benessere psicofisico.

Sul lavoro tutto procede bene, senza infamia e senza lode. E di certo non potete lamentarvi, la tranquillità è la complice di nuove idee, che vi balzeranno in mente quando meno ve lo aspettate.

Leone si riposa nella sua foresta

5° Acquario: buona la sintonia con il partner. Da quando non vedete i problemi da un solo punto di vista, la situazione è nettamente migliorata. Rendetela favolosa con un regalo inaspettato.

Sul piano lavorativo, ci saranno delle questioni da risolvere che riguardano i rapporti con i colleghi. Non è facile lavorare quando ognuno pensa al proprio tornaconto personale, ma il segreto sta nella mediazione. Pensateci.

6° Cancro: settimana discreta, per voi del del segno. Un po' di noia vi renderà lunghe le giornate, ma nessuno vi vieta di reagire, magari con una piccola gita in quella località che da tanto volete visitare. L'importante è partire e godersi il viaggio, qualsiasi esso sia.

7° Leone: cari nativi del Leone, è giunto il momento di fermarvi un attimo. Correte troppo, alla ricerca di continue sfide e stimoli. Questo rischia di farvi esaurire energie mentali e fisiche. Approfittate di questa settimana per fermarvi e contemplare gli splendidi tramonti ai quali non fate nemmeno più caso. Vi si scalderà il cuore.

8° Capricorno: settimana di stanchezza mentale, per voi del segno. Lo stress vi sta facendo passare un periodo decisamente difficile, ma avete tutte le risorse per farvi fronte. Eliminate i rami secchi e chi vi cerca solo per approfittare della vostra disponibilità.

Nonostante tutto, il partner vi saprà coccolare nella maniera che desiderate, donandovi momenti di puro relax nei quali lasciarvi andare.

Tempo della resa dei conti per lo Scorpione

9° Sagittario: non sempre essere i primi ripaga. Soprattutto se non avere ascoltato anche le esigenze di chi sta intorno a voi. Un vostro familiare vi sta chiedendo aiuto, anche se non in maniera esplicita. Provate a fare un passo indietro e accogliete le sue difficoltà.

10° Scorpione: tempo di prendere una decisione in amore se siete indecisi tra due situazioni in corso. Da una parte avete la stabilità che vi crogiola, dall'altra l'avventura e l'incertezza. Ricordate che chi cambia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova. Dunque, pensate bene a ciò che fate e non agite d'impulso come vostro solito.

11° Toro: attenzione alle amicizie, che spesso non si rivelano all'altezza delle vostre aspettative.

Voi date tanto, ma talvolta non vi sembra di essere ricambiati nello stesso modo. Provate a osservare ciò che non vi sta facendo stare bene dall'alto, come se fosse una storia completamente estranea a voi.

12° Bilancia: settimana altalenante per quanto riguarda il lavoro. Vi sentite insoddisfatti e avete voglia di cambiare. Le stelle suggeriscono di aspettare la fine dell'estate, non è un buon momento per agire. Rifugiatevi tra le braccia del partner, il vostro luogo sicuro dove dimenticare ogni problema.