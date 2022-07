Per la giornata di venerdì 15 luglio 2022 l’oroscopo è ottimo per il segno dell’Acquario e per la Bilancia, che sta piano piano riemergendo dalle ultime posizioni. I segni di Terra in particolare potrebbero ricevere una bella spinta per i propri affari e per l’ambito emotivo.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo segno per segno.

L’oroscopo di venerdì: dialogo per Gemelli

1° Acquario: rimettervi in sesto dopo un periodo faticoso vi conferirà una nuova spinta produttiva sul lavoro, il che potrebbe anche rendervi molto più richiesti. Avanzerete grazie alla vostra perspicacia, che diventerà sempre più acuta.

2° Toro: si aprirà un periodo perfettamente straordinario sul piano della fortuna in cui avrete delle novità, molte delle quali le aspettavate da tanto tempo. Secondo l'oroscopo ci saranno dei confronti utili all’interno del contesto familiare.

3° Gemelli: avrete maggiori possibilità di dialogare con il partner e di confrontarvi con qualche amicizia con cui potrete parlare liberamente. Avrete anche un maggior sostegno da parte di qualche collega che vi ha sempre preso come punto di riferimento.

4° Capricorno: secondo l'oroscopo avrete una bella giornata dal carattere sentimentale, che probabilmente migliorerà i rapporti interpersonali, ma soprattutto quelli che intercorrono all’interno delle famiglie e delle coppie.

Leone in contrasto con qualche ostacolo

5° Leone: potrebbe subentrare un po’ di nervosismo dovuto a ostacoli che non sempre riuscirete ad affrontare con calma, anzi potrebbero rallentarvi con le questioni progettuali in corso. Dovreste prestare molta più cautela con le vostre finanze.

6° Vergine: potrete finalmente calmare i nervi e dare un giro di vite alle questioni burocratiche, risolvendole prima che si possano aggravare.

Non avrete ostacoli di stampo economico per poter attuare un investimento che faccia la differenza nella vostra vita privata.

7° Pesci: avrete un po’ di stanchezza, che però non riuscirà a fermare le vostre ambizioni, soprattutto quelle che vi spingeranno a guadagnare. Per quanto riguarda l’amore, potreste non riscontrare un affiatamento molto produttivo, ma comunque utile per staccare la spina per un po’ di tempo.

8° Sagittario: progettare un weekend di relax e svago sarà ottimale per distendere i nervi e prepararvi molto più tranquillamente a una sfida che probabilmente vi terrà occupati a lungo. Sviluppare qualche passatempo sarà senza dubbio ottimo per la mente.

Bilancia più sereno

9° Bilancia: vi state riprendendo da un periodo che vi ha trattenuto a lungo, ma che ora vi lascerà finalmente respirare. Con le questioni di stampo sentimentale potreste raggiungere una bell’intesa, ma che non sfocerà in romanticismo.

10° Cancro: perdere posti nella classifica potrebbe essere indice di una situazione molto complessa sul piano professionale. Le chance sul piano economico potrebbero rallentare in modo molto significativo, ma dovrete fare in modo di scendere a qualche compromesso.

11° Ariete: avrete l'umore basso, col quale non riuscirete ad avere molte idee produttive mentre, secondo l'oroscopo, potrebbero esserci delle divergenze in famiglia che probabilmente per il momento non si risolveranno.

12° Scorpione: avere dell’ansia in questo periodo potrebbe essere molto poco produttivo per il lavoro. Però avrete i presupposti per affrontare una sfida che vi siete prefissati da tanto tempo.