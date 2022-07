L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 luglio 2022 è pronto a dare indicazioni in merito al periodo evidenziato. In primissimo piano i sette giorni relativi alla penultima settimana dell'attuale mese. Ad essere messi sotto analisi in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di conoscere i voti in pagella e quali i segni baciati dalla fortuna? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando ogni dettaglio in modo mirato: a voi le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Una settimana abbastanza difficile da gestire, se non usando moderazione, pazienza e massima attenzione ai propri atteggiamenti. In alcune circostanze, specialmente nelle giornate di mercoledì e venerdì, molto alta la probabilità che una persona possa mettersi contro di voi. In famiglia bisognerà essere cauti: sabato e domenica qualche ritardo potrebbe risultare davvero snervare. Siate sinceri anche con chi non lo meritasse: per un motivo o per l'altro alla fine a pagare le conseguenze potreste essere sempre voi. Assolutamente da evitare eventuali polemiche inutili. Potete organizzarvi per tempo prevedendo un margine per possibili imprevisti.

I legami che nascono in questi giorni saranno difficili da gestire ma non impossibili: non fate scelte impulsive!

La classifica della settimana:

★★★★★ lunedì 18 luglio;

★★★★ martedì 19, sabato 23, domenica 24;

★★★ mercoledì 20, venerdì 22;

★★ giovedì 21 luglio 2022.

♏ Scorpione: voto 7. Questa settimana la situazione è in grande fermento.

Se di recente avete ricevuto un incarico importante sappiate che già dal prossimo mese avrete la possibilità di cambiare alcune carte già in tavola. Se possibile e soprattutto se fattibile, in questo finale di settimana senz'altro potrete mettere in chiaro alcune questioni importanti legate alla sfera sentimentale, familiare o interessanti persone amiche.

Mercoledì e giovedì sono giornate ottime per potersi prendere uno spazio di tempo utile per riflettere. In amore in alcuni casi potrebbe subentrare un po' di stanchezza. La troppa monotonia uccide anche i rapporti sentimentali più rodati: se qualcuno pensasse che da soli si sta meglio, ovviamente sbaglia! Sappiamo tutti che molti Scorpione hanno un'animo da "eremita" e questo li porta spesso a isolarsi: farlo a fin di bene è sacrosanto; sbagliato defilarsi per evitare problemi o quant'altro...

La scaletta settimanale:

Top del giorno venerdì 22 luglio;

venerdì 22 luglio; ★★★★★ sabato 23, domenica 24;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21;

★★★ lunedì 18 luglio;

★★ martedì 19 luglio 2022.

♐ Sagittario: voto 7. Quello che sognate quasi sicuramente questa settimana potrebbe realizzarsi, ma solo nelle tre giornate indicate a massima positività, ossia martedì, mercoledì o domenica.

In questi giorni il vostro cielo è abbordabile, per cui con spirito di intraprendenza e tanta concentrazione potreste alla fine riavere indietro una bella soddisfazione. Invece astri un pochino più agitati sia giovedì che venerdì: potreste farvi prendere da ansie senza reale fondamento, molte delle quali davvero inutili. Probabili invece piccole tensioni in casa per via di una situazione in evoluzione. Calma: con grande volontà riuscirete a superare tutto. Viaggi interessanti in programma per i prossimi giorni. Probabile anche una nuova organizzazione del lavoro sulla base di scelte già fatte. Curate nel frattempo la forma fisica. La precedente settimana è risultata per molti un po' pesante per quanto concerne l'amore.

In questa pertanto avrete più possibilità di poter vivere serenamente qualsiasi rapporto ma molto dipenderà da voi.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 24 luglio;

domenica 24 luglio; ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20;

★★★★ lunedì 18, sabato 23;

★★★ giovedì 21 luglio;

★★ venerdì 22 luglio 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Settimana di ripresa con buone opportunità entro la prima parte della settimana. In programma nuovi lavori ma anche tante nuove responsabilità. In generale comunque tutto o quasi procederà per il meglio; sappiate comunque che con un briciolo di buona volontà darete un consistente aiuto al destino. In certe situazioni è caldamente consigliato di non perdere troppo tempo nel pensare: agite d'istinto oppure lasciate perdere; il ferro va sempre battuto finché è caldo, poi è solo perdita di tempo.

La giornata di sabato, come pure quella di domenica, richiederà una buona dose di pazienza e buona volontà: potreste arrabbiarvi per un nonnulla. Se in coppia avete già conosciuto momenti difficili, dimenticate il passato: da ora in avanti bisognerà esser si cauti, ma cercare nel frattempo di osare più del solito. Pensate molto al denaro (che non è mai abbastanza!) e questo può distogliervi dalle cose d'amore o di famiglia.

La scala di valori espressa dalle stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 18, giovedì 21;

★★★ martedì 19, mercoledì 20, mercoledì 22;

★★★ sabato 23 luglio;

★★ domenica 24 luglio 2022.

♒ Acquario: voto 6. Situazione di lento ma progressivo recupero. È già da tempo che l'amore avrebbe bisogno di una spinta in più e lo sapete bene anche voi: chi è solo da pochi mesi può fare un incontro speciale proprio nelle giornate indicate a massima positività, ossia venerdì o domenica.

Importante recupero psicofisico entro fine mese e poi, da fine agosto/inizio settembre dovrete decidere se continuare o meno un rapporto di collaborazione che ultimamente non sta dando più le soddisfazioni auspicate. Non è un periodo no, mettiamolo bene in chiaro, ma dovete studiare nuove strategie per evitare complicazioni future. A inizio settimana invece qualche critica potrebbe nascere nei vostri confronti in ambito lavorativo: meglio evitare repliche inopportune, fonti di stress e nulla più. In amore invece potreste risultare un po' più confusi del solito: calma! In vista un recupero da fine luglio, anche per i single.

La classifica con le stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 22, domenica 24;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21, sabato 23;

★★★ martedì 19 luglio;

★★ lunedì 18 luglio 2022.

♓ Pesci: voto 6.

Settimana discreta, con momenti anche buoni per vincere alcuni tipi di reticenze. In merito all'amore, qualcuno potrebbe fare delle proposte all'apparenza allettanti ma che, in realtà, saranno prive o quasi di contenuti sinceri. In questi giorni potreste rimproverare alcune persone che, secondo il vostro punto di vista, non hanno aiutato abbastanza a raggiungere lo scopo per il quale fossero state interpellate. Nuovi collaboratori in ambito lavorativo: chi avesse delle responsabilità manageriali presto cambierà team o addirittura mansione. Evitate nel frattempo scontri in casa, in particolare se agli inizi di luglio ci fosse già stato qualche contrasto a causa del lavoro. L'amore, relativamente ad alcune situazioni, non sarà ancora ben chiaro.

A settembre la parte sentimentale andrà molto meglio, per ora, specialmente questo venerdì o il sabato seguente, sarebbe opportuno risolvere una situazione delicata.

La scaletta con le stelline da lunedì a sabato: