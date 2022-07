Arriva un nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 luglio. Inizia una nuova settimana estiva e gli astri raccomandano a tutti di concentrare l’attenzione in un’unica direzione e di non lasciarsi sfuggire le opportunità.

A seguire approfondiamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’Oroscopo, questa è la settimana adatta per far sapere alle persone in posizioni di potere che siete ambiziosi e desiderosi di ricevere maggiori responsabilità, ma non mettetevi nella posizione in cui loro possono trarre vantaggio da voi.

Conoscete benissimo il vostro valore: non fatevi mai sottomettere dagli altri.

Toro – Il ritmo di varie situazioni aumenterà notevolmente questa settimana e a volte potrebbe andare fuori controllo, ma la vostra natura costante e realista fa capire che non lascerete che gli eventi vi sconquassano lo stomaco. Alcuni dei vostri amici, soprattutto quelli più paurosi, si aggrapperanno a voi per avere la vostra protezione.

Gemelli – È saggio e intelligente aspettare e vedere come si svilupperanno le cose questa settimana prima di apportare cambiamenti di vasta portata, soprattutto se vi costeranno ingenti somme di denaro. Se siete fortunati, gli altri faranno delle modifiche per voi e non vi costerà un centesimo.

Cancro – Più apparite disperati e più è probabile che gli altri trovino il modo di sfruttarvi. Cercate di non sembrare troppo ansiosi questa settimana. Date agli amici e rivali l’impressione di avere totale fiducia nelle vostre capacità.

Previsioni settimanali dal 4 al 10 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana vi sentite un po’ sottotono.

Tempi migliori stanno arrivando, quindi sforzatevi di guardare il mondo e il futuro con più positività e ottimismo.

Vergine – All’improvviso il mondo sembra un posto molto luminoso e anche se potreste non essere in grado di spiegare i vostri motivi, i vostri pensieri, i vostri punti di vista, potete e dovete sfruttare il vostro ottimismo.

Non sorridete solo in questo periodo, fate conoscere a tutti il suono della vostra risata.

Bilancia – L’oroscopo dice che la cosa più importante di questa settimana è iniziare a pianificare in anticipo, perché non passerà molto tempo prima che il ritmo della vita diventi così intenso da non avere tempo per se stessi. Sapete dove state andando e come intendete arrivarci.

Scorpione – Avete bisogno di ampliare i vostri orizzonti, sia fisicamente che mentalmente, e nessun transito planetario porrà fine alle opportunità da esplorare nei prossimi giorni. Evitate le persone che hanno un punto di vista troppo ristretto della vita.

La settimana 4-10 luglio secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – I vostri sentimenti potrebbero essere alquanto intensi questa settimana, ma dovete mantenere il controllo della vostra vita.

Se fate vedere a tutti la vostra rabbia, gli altri sfogheranno la loro frustrazione su di voi, e di questo non ne avete davvero bisogno.

Capricorno – Può essere vero che gli opposti si attraggono, ma ciò non significa che qualcuno che è tanto diverso da voi vi farà bene. State in guardia questa settimana e tenete sempre a portata di mano un piano di fuga per ogni evenienza.

Acquario – È molto importante che vi organizziate in questa settimana perché alcune delle sfide che vi si presentano non lasceranno molto tempo per pensare: non avrete altra scelta che agire rapidamente, con decisione e poi vivere con le conseguenze.

Pesci – C’è eccitazione nell’aria, ma una parte più profonda di voi può percepire che c’è anche un pericolo. L'oroscopo dice che dovete sfruttare il vostro ingegno, perché alcune delle persone che incontrate potrebbero essere un po’ ostili.