Ancora tre giorni prima della fine del mese di luglio. Di seguito le indicazioni e l'oroscopo del 29 luglio 2022, con i cambiamenti e le novità astrologiche che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata ideale per mettere a punto un chiarimento visto che anche la Luna è favorevole. Quello che arriva in queste ore sarà importante. Nel lavoro le intuizioni saranno vincenti.

Toro: riguardo i sentimenti una storia al momento non vi convince, vorreste vivere tutto con maggiore serenità. Nel lavoro se state trattando per qualcosa di nuovo possibile dove rimandare tutto.

Gemelli: a livello sentimentale Luna in buon aspetto, sarete più disponibili ad amare. Nel lavoro buona energia e tanta voglia di fare, questa occasione non è da lasciarsi sfuggire.

Cancro: in amore un incontro al momento è da mettere a punto, questa è una fase migliore. A livello lavorativo fase di agitazione perché alcuni problemi non accennano a risolversi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento importante che porta qualcosa in più, non mancano le novità. Nel lavoro se alcune situazioni non vanno come vorreste potreste anche dire basta.

Vergine: per i sentimenti state ritrovando la voglia di fare, il periodo è nettamente della vostra parte. Nel lavoro avrete la possibilità di realizzare importanti progetti da qui alle prossime ore.

Previsioni e oroscopo del 29 luglio 2022: la giornata dei segni

Bilancia: a livello sentimentale state ritrovando la voglia di fare in coppia, questo perché questi giorni sono dalla vostra parte. Nel lavoro ci vorrà un po' di tempo ma alla fine otterrete buoni risultati.

Scorpione: al livello amoroso in questi giorni potreste andare incontro a degli abbagli.

Meglio tenere sotto controllo la gelosia. Nel lavoro meglio fare tutto con calma.

Sagittario: per i sentimenti giornata ideale per agire visto che gli incontri saranno anche fortunati per i single. Nel lavoro periodo utile per ampliare i propri orizzonti e puntare a qualche novità di rilievo.

Capricorno: in amore potrete affrontare qualche problema rimasto in sospeso, il fine settimana sarà importante per voi.

Nel lavoro il momento è difficile da gestire, ci sono troppe cose da fare.

Acquario: per i sentimenti c'è ancora agitazione, non è la giornata migliore per le discussioni. Nel lavoro al momento non c'è possibilità di dialogo, evitate problemi visto che le prossime ore non aiutano.

Pesci: in amore le storie in crisi ora potranno vivere momenti di maggiore tranquillità. Meglio non dare spazio alle tensioni e concentrarsi solo su i bei momenti. Nel lavoro situazioni produttive e coinvolgenti.