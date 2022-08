Si è giunti alla conclusione del mese di luglio per tutti i segni. Di seguito le previsioni e l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci per la giornata del 31 luglio 2022 con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore periodo che vi vede maggiormente critici, potreste vivere momenti di difficoltà in una storia. Nel lavoro qualche indecisione potrebbe arrivare, questo perché qualcuno è contro di voi.

Toro: per i sentimenti, se una storia è iniziata da poco, meglio fare prima alcune valutazioni e poi prendere una decisione.

Nel lavoro si può iniziare dalla prossima settimana a parlare di novità.

Gemelli: a livello sentimentale alcune coppie potrebbero ritrovare tranquillità, questo è un momento che aiuta a superare le difficoltà. Nel lavoro arrivare conferme e nuovi progetti.

Cancro: in amore la persona che sta al vostro fianco vi regalerà momenti unici in questa giornata, al momento vi sentite più motivati ​​e forti. A livello lavorativo potrete riprendere quota visto che non tutto è andato come avreste voluto ultimamente.

Leone: a livello amoroso le storie che nascono in questo momento saranno aiutate da Giove favorevole. Buone occasioni quelle che arrivano. Nel lavoro ci sarà la possibilità di fare qualcosa di nuovo.

Vergine: a livello amoroso le giornate non sono da buttare, anzi ci sarebbe da organizzare qualcosa di interessante. Nel lavoro arrivavano maggiori risoluzione ad un problema.

Stelle e oroscopo del 31 luglio 2022: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo zodiacale in amore Luna nel segno e Venere favorevole. Gli incontri che farete in questa giornata porteranno qualcosa in più.

Nel lavoro stelle interessanti grazie anche a diversi pianeti in buon aspetto.

Scorpione: in amore giornata che vede stelle migliori, c'è una buona energia. A livello lavorativo non si esclude che qualcuno dovrà stringere i denti.

Sagittario: per i sentimenti il periodo che parte adesso sarà importante anche in vista di agosto.

Ci sono però delle scelte da fare se vivete una storia parallela. Nel lavoro cambiamenti importanti in arrivo.

Capricorno: a livello sentimentale maggiori dubbi da dover risolvere, questo perché la persona che sta al vostro fianco potrebbe non capirvi. Nel lavoro i cambiamenti da qui ai prossimi giorni saranno importanti.

Acquario: a livello amoroso giornata migliore, soprattutto di recupero dopo tre giorni di calo. Vi sentite più forti. Nel lavoro meglio non pretendere tutto e subito.

Pesci: in amore se c'è da chiedere un aiuto agite adesso, in particolare se ci sono dei problemi da risolvere. Nel lavoro Luna in opposizione che richiede tranquillità.