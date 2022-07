Per la giornata dell'8 luglio 2022, l'Oroscopo rivela interessanti novità per molti segni dello zodiaco. Ci saranno buone opportunità lavorative per il segno dell'Ariete, questo probabilmente dovuto all'influenza di Giove e Venere. Questi ultimi due, insieme a Luna, saranno invece l'arma vincente dei nati Gemelli. Cancro in un momento molto altalenante.

Di seguito le previsione dell'oroscopo dedicate al giorno 8 luglio 2022, ordinate secondo la classifica giornaliera.

L’oroscopo del giorno: Vergine al top

1° Vergine: brillerete, in ogni ambito. Nel campo professionale arriveranno entrate cospicue, i vostri capi si congratuleranno con voi per i risultati raggiunti e per la vostra determinazione nel portare a termine compiti impegnativi.

In amore il vostro partner sarà soddisfatto delle attenzione che rivolgete quotidianamente. Godetevi questo momento, sul finire del mese le cose potrebbero cambiare.

2° Leone: grande periodo per voi Leone, secondo l'oroscopo. Sarà il momento giusto per trovare la vostra anima gemella, che potrebbe nascondersi anche nella scrivania del vostro ufficio. Giove vi aiuta, la vostra determinazione e il vostro saper fare completeranno l'opera. Qualche debito potrebbe estinguersi grazie ad una vincita fortunata.

3° Bilancia: la vostra serenità mentale viene prima di tutto. Sarà il momento giusto per prendervi una pausa dal vostro lavoro, vi rigenererete completamente. Le giornate vi sembreranno più leggere, approfittatene.

4° Cancro: il periodo degli alti e bassi sta quasi passando. Il peggio è alle spalle, arriveranno già soddisfazioni non di poco conto in ambito lavorativo. Riceverete una gratificazione dal vostro superiore, probabilmente una promozione. Così potrete prenotate le vostre ferie in modo più sereno. L'amore? Nessuna relazione stabile, ma tante infatuazioni estive.

Sorprese per Ariete

5° Ariete: Giove e Venere favorevoli vi garantiranno una giornata ricca di sorprese. Ci saranno anche alcune novità nell'ambito professionale, che vi permetteranno di ricevere le attenzioni del vostro capo. In amore, giornata abbastanza monotona: evitate di prendere decisioni importanti su casa e scelte familiari.

6° Pesci: vivrete un periodo di apparente calma. Questa giornata dell'8 luglio sarà da considerare tranquilla, ma non prendete sottomano questioni lavorative lasciate in sospeso. In amore non ci saranno novità, il partner sarà dalla vostra parte e vi supporterà in ogni decisione che vorrete prendere. Momento ok.

7° Gemelli: il vostro segno sta vivendo una fase abbastanza delicata. Da un punto di vista amoroso ci saranno molti bollori da gestire. L'estate indubbiamente ha scatenato quella voglia di impegnarvi (ma non troppo) in nuove avventure, più che altro passeggere. Il lavoro? State guadagnando bene, ma i prossimi mesi non saranno fortunatissimi.

8° Acquario: salute mentale che subirà una leggera battuta d'arresto.

Lo stress e il caldo non saranno dalla vostra parte, ma alla fine ne uscirete comunque senza troppi problemi. A metà classifica in questa giornate, aspettate momenti migliori per scegliere quale dovrebbe essere il destino del vostro lavoro. Avventure amorose alle porte.

Pausa lavorativa per Toro

9° Toro: ci sarà ancora da scontare l'influenza di Mercurio, che nella giornata precedente è stato a voi favorevole. I benefici si vedranno anche nel giorno 8 luglio: arriveranno occasioni amorose che dovrete sfruttare, altrimenti ve ne pentirete. Ufficio, capi e questioni lavorative vivranno un momento di pausa e tranquillità (relativa).

10° Sagittario: ambizioni lavorative messe da parte, ci saranno però alcuni spiragli verso la fine della giornata, ma non basteranno per dare una valutazione positiva alla giornata dell'8 luglio.

11° Scorpione: successi e soddisfazioni sono lontani. Negli ultimi periodi sono arrivati numerosi problemi, soprattutto di stampo sentimentale, secondo l'oroscopo. Non è il momento giusto per i cambiamenti, qualunque essi siano.

12° Capricorno: momento da cancellare per tutti i nati nel segno. Nessuno sarà dalla vostra parte e anche i vostri cari vi volteranno le spalle. Prendetevi un momento di riflessione per mettere in ordine tutte le vostre idee e le vostre ambizioni future. Attendete periodi migliori.