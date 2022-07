Un'altra settimana sta per sorgere e anche il mese di luglio, seppur lentamente, sta per giungere al suo termine. Mancano solo due settimane affinché il mese in questione chiuda la propria parentesi, permettendo all'Oroscopo di avanzare previsioni più o meno ottimali per i vari segni zodiacali. La settimana in questione, compresa tra lunedì 18 e domenica 24 luglio 2022, sembra essere abbastanza propizia per coloro nati sotto al segno del Sagittario, seguiti a ruota da uno Scorpione sempre più fortunato in ambito sentimentale. L'amore continuerà a essere nell'aria anche per i nativi del Cancro, ma sfortunatamente non per l'Ariete, fortunato in altri campi ben differenti da quello sentimentale.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno dell'Ariete potrebbe non godere dell'influenza di Venere, un astro in lento allontanamento che non tornerà prima dell'arrivo del weekend. Ottima posizione astrale, invece, per coloro che vogliono cimentarsi in una nuova esperienza lavorativa o che hanno intenzione di avviare un investimento. Studiare per ampliare le proprie conoscenze e colmare le varie lacune aiuterà ad avanzare tranquillamente in un mondo spesso pieno di insidie.

Toro - se da un lato la vita non sembra andare nel verso giusto, specialmente a causa di rallentamenti dovuti all'opposizione di alcuni astri, dall'altra l'oroscopo non può che farsi portatore di buone notizie, specialmente con l'avvicinarsi del weekend.

Riuscire a trovare il vero amore, o anche solo trascorrere momenti indimenticabili in compagnia della persona amata, non sarà complicato. Venere appoggerà ogni scelta con il suo favore.

Gemelli - Venere, secondo quanto anticipato, abbandonerà ben presto l'ombra dei Gemelli per fare spazio a un Giove e un Mercurio carichi e pronti a fornire il proprio supporto laddove necessario.

Affrontare eventuali problematiche lavorative non sarà complicato e grazie all'aiuto degli astri appena citati si avrà finalmente la possibilità di uscire vittoriosi da ogni situazione.

Cancro - l'oroscopo di questa penultima settimana del mese di luglio non sembra promettere nulla di negativo. All'orizzonte si ergono situazioni più che piacevoli in ambito relazionale e in amore ci si potrebbe ritrovare immersi in sorprese e momenti in grado di portare il sorriso anche agli animi più tristi.

La tristezza, per l'appunto, andrà messa da parte per riuscire a godersi al meglio ciò che il periodo in questione ha deciso di donare.

Leone - se vi è una settimana di festa e divertimento non può di certo mancare un segno zodiacale come quello del Leone. Riuscire a organizzare serate interessanti all'insegna del divertimento sembra essere quasi un passatempo per chi è nato sotto al segno in questione. Le amicizie, gli amori e la fortuna si faranno carico dell'intera settimana, donando momenti magici ed indimenticabili.

Vergine - grandi emozioni sembrano ergersi all'orizzonte nei confronti di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. L'oroscopo di questa nuova settimana di luglio, infatti, non sembra preannunciare altro che l'avvicinarsi di momenti interessanti, specialmente considerando il sempre più celere avvicinamento di Venere.

L'astro dell'amore tornerà quindi a sorridere alla Vergine.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - con una Luna in opposizione, i nativi della Bilancia potrebbero ritrovarsi di fronte a situazioni poso piacevoli da dover affrontare. Un calo repentino delle energie fisiche e mentali potrebbe far nascere qualche dubbio, ma grazie alle previsioni sempre più in miglioramento dell'oroscopo si avrà la possibilità di sistemare ogni tipologia di problematica. Chiedere aiuto alle persone amate, ascoltandone i consigli, aiuterà a mantenere alto l'umore ed a non abbattersi.

Scorpione - Venere sembra aver deciso di accogliere fra le proprie braccia anche coloro nati sotto al segno zodiacale dello Scorpione, rendendo possibile la realizzazione di incontri indimenticabili.

L'amore trionferà su tutte le altre situazioni, portando il sorriso sulle labbra del segno zodiacale in questione. Momenti magici, quindi, si susseguiranno nel corso dei prossimi giorni.

Sagittario - l'oroscopo di questa nuova settimana di luglio anticipa l'ingresso in scena di un periodo non poco propizio per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. La fortuna avvolgerà le prossime giornate con il proprio manto, rendendo possibile la realizzazione di svariati progetti. Attenzione però a non esagerare troppo con gli investimenti: sia le energie che i soldi non sono sfortunatamente infinite.

Capricorno - con Venere in opposizione non si potrà trovare la tranquillità tanto ricercata all'interno della vita di coppia.

I sentimenti verranno messi in discussione, ma grazie alla forza del vero amore si avrà la possibilità di superare qualunque difficoltà. Miglioramenti in vista, invece, sia in ambito lavorativo che in quello scolastico. Buone notizie sembrano ergersi all'orizzonte.

Acquario - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di luglio non sembra essere tra i migliori, specialmente se si tengono in considerazione i vari rallentamenti che potrebbero sopraggiungere all'interno dell'ambito lavorativo. Qualche discussione di troppo potrebbe ledere i rapporti con i propri colleghi, o addirittura con il proprio datore di lavoro, ma con l'avvicinarsi del weekend si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Pesci - chi è nato sotto al segno zodiacale in questione potrà godere dell'influenza positiva di Venere che, dalla sua posizione ottimale, farà dono di momenti magici e indimenticabili. Fare il passo decisivo in amore potrebbe non essere così complicato, anzi è consigliato farlo proprio nella settimana che sta per sorgere. Buoni, se non addirittura ottimi, propositi per il futuro.