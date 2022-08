L'Oroscopo di domani è pronto a dare indicazioni più o meno affidabili interessanti la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 1° agosto 2022, in questo contesto indirizzate in esclusiva per i segni dello zodiaco rientranti nella prima sestina. Il mese di agosto partirà molto bene per i nativi dell'Ariete, in questo caso considerato al "top del giorno". Quasi alla pari del migliore in assoluto appena enunciato, due soli segni: Cancro e Leone saranno supportati da astri vincenti, per questo la valutazione relativa rilasciata dall'Astrologia quotidiana è rappresentata dalle cinque stelline della buona fortuna.

In leggera difficoltà nel periodo, invece, sia Vergine che Gemelli, rispettivamente valutati con tre e due stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 1° agosto, segno per segno.

Oroscopo, previsioni e stelle del giorno 1° agosto

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 1° agosto in amore predice che gran parte delle stelle allieteranno il ménage di coppia. Un’intima armonia, soprattutto nelle piccole cose, favorirà la capacità di semplificare eventuali problemi. Affrontate con buon senso e risolte, anche le questioni più gravose alla fine vi uniranno magicamente alla persona compagna della vostra vita. Si risveglieranno in voi l'entusiasmo, la fiducia e la voglia di realizzarsi, grazie alla forte unione con partner e familiari in generale.

Single, finalmente vi si spalancheranno davanti agli occhi nuovi orizzonti: i vostri ideali potrebbero modificarsi e portarvi a scelte che finora avete rimandato. Ma qualunque cosa decidiate, sentirete attorno a voi quel calore affettivo e la solidarietà che da tempo vi mancava. Sarà un buon giorno per viaggiare (per i più fortunati), partire per le vacanze o semplicemente scrivere un tenero messaggino a una persona cara.

Nel lavoro, le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole. Tenetevi pronti perché una bella sorpresa rimetterà in moto.

Toro: ★★★★. Giornata buona. In campo sentimentale avrete voglia di tante coccole e di coccolare a vostra volta. Le stelle aiuteranno a realizzare quasi ogni desiderio regalando momenti di dolcezza con il partner.

Il cielo del periodo vi donerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità, infondendo l'intraprendenza necessaria per realizzare qualsiasi cosa. Single, se siete già in viaggio per lavoro o per affari vi sentirete come in vacanza: vi basterà vedere il paesaggio correre dal finestrino del treno per sentirvi liberi, con il sole che picchia forte e la campagna in piena luce. A ringalluzzirvi ci sarà Venere, che alimenterà freschi pensieri come un ventilatore nelle ore più afose. Regalatevi bei momenti da vivere con i vostri amici! Nel lavoro non permettete che i nervi prendano il sopravvento, piuttosto cercate di andare al sodo nel più breve tempo possibile. Questa può essere una giornata decisamente positiva, ma dovete giocare bene le carte a disposizione.

Gemelli: ★★. Inizio mese abbastanza impegnativo. In amore, il vostro umore sarà piuttosto incostante e vi sentirete anche a disagio in diversi momenti della giornata. Avreste proprio bisogno di un bel periodo di riposo, giusto per ricaricarvi. Forse è arrivato il momento di fare autocritica o di rivedere un po' certi vostri atteggiamenti nei confronti del partner. In alcuni momenti invece di lamentarvi sempre per delle azioni fatte dal partner, provate a interrogarvi un po' sulle vostre. Single, la mattinata per molti comincerà forse con un po’ di nervosismo; per fortuna con l’andare delle ore le tensioni si scioglieranno. Merito anche di qualche amico/a che saprà dire e fare la cosa giusta al momento giusto.

In generale questo lunedì le cose procederanno nel segno della sufficiente serenità. Nel lavoro, qualcuno vorrebbe intralciare il vostro operato facendovi sentire al centro di una tempesta. Un collega gentile vi aiuterà a portare a termine un vostro progetto.

Lunedì 1° agosto, l'oroscopo su amore e lavoro

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, sarà un giorno felice per chi è in coppia. L'intesa con la persona amata sarà totale e profonda: anche se non siete più giovanissimi ritroverete slanci di grande vigore. Vi attende una giornata stimolante, in cui probabilmente prenderete in considerazione alcuni progetti abbandonati in passato: non è mai troppo tardi per riprovarci! Single, qualche cosa di speciale accadrà anche nella vostra vita sentimentale: potrebbe essere un amore nuovo?

Forse si, oppure sarà solo un'avventura. Lo slancio ritrovato per una persona a cui tenevate tanto a volte fa la differenza. Per qualcuno invece sarà solo il sogno di una notte estiva. Le configurazioni che brillano in cielo fanno prevedere un giorno perfetto, utile per realizzare cambiamenti: sarà possibile? Conoscere persone interessanti porterà tanta allegria: aspettatevi novità a stretto giro se siete reduci da un periodo difficile. Nel lavoro, dimostrerete di avere grandi capacità organizzative. Un vostro progetto verrà apprezzato e sostenuto da chi di dovere.

Leone: ★★★★★. Ottima la giornata di inizio agosto. In amore il periodo porterà via tutti i pensieri negativi dei giorni scorsi. In realtà non succederà niente di particolare ma sarete voi a cambiare atteggiamento nei confronti del partner e questo sarà determinante.

Sensazioni positive vi riempiranno il cuore e le stelle vi saranno d'aiuto sia nel prendere delle decisioni importanti sia nel fare chiarezza dentro voi stessi. All'interno del rapporto a due finalmente sarete molto decisi e determinati. Single, le situazioni che più vi interessano imboccheranno la direzione giusta, ve lo garantirà il cielo sopra il vostro capo. L'Astrologia del periodo vi colloca in una posizione finalmente positiva, stimolante, soprattutto se avete un progetto da realizzare o una decisione di una certa importanza da prendere. Nel lavoro, gli astri potrebbero riservarvi qualche inaspettata sorpresa nel settore finanziario. Notizie positive, tranquilli!

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 1° agosto, in campo sentimentale prevede che sarete incerti sul da farsi.

Forse avrete bisogno di una pausa di riflessione per trovare equilibrio e maggiore sicurezza. Non si può certo dire che nel periodo sprizzerete energia da ogni poro, ma in fondo non è nulla di grave: si tratterà di una condizione temporanea che nei prossimi due o tre giorni volgerà decisamente al meglio. E’ possibile che qualcuno di voi debba incassare un colpo in ambito familiare, ma è anche vero che a stretto giro tornerà più forte che mai. Single, spesso siete troppo suscettibili per cui gli astri vi suggeriscono di stare lontano da persone che potrebbero far saltare i nervi o ferire: potreste fare una pessima figura lasciandovi andare. Cercate di non farvi influenzare troppo dai discorsi della gente, potreste rimanerne delusi.

Non fate amicizie inopportune e, soprattutto, fate attenzione a certe persone negative. Qualcuno più giovane potrebbe non rispettare certe regole e voi dovrete esigere un comportamento più serio. Una persona "cattiva" potrebbe approfittare della vostra sincerità. Nel lavoro, giornata alquanto piatta e negativa soprattutto nelle prime ore. Per avere qualche cambiamento positivo dovete avere ancora pazienza.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 1° agosto.