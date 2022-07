Nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno 20 luglio. Che cosa dicono le stelle? Il vostro segno zodiacale è baciato dalla fortuna, oppure deve fare i conti con qualche imprevisto? Scegliete il vostro simbolo dello zodiaco o quello della persona che vi interessa per leggere le previsioni astrologiche applicate alla giornata di mercoledì 20 luglio. Sono disponibili anche le pagelle zodiacali da Ariete a Pesci, con voto da 0 (giornata complicata e ingestibile) a 10 (giornata facile e gestibile).

La giornata di mercoledì 20 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Concentrate tutta la vostra attenzione sul lavoro e sulle questioni professionali. Anche se probabilmente siete molto più preoccupati del fatto che la persona che vi piace stia finalmente iniziando a ricambiare i sentimenti, c’è un modo per trasformarlo in una situazione vincente. Mettetevi in contatto con la vostra nuova cotta e ditele che vi piacerebbe stare insieme, ma poiché siete sommersi di impegni di lavoro, non potete farlo proprio adesso. Voto: 6

Toro – A volte siete eccessivamente cauti, ma non è la cosa peggiore del mondo, specialmente quando si tratta dei vostri affari finanziari. All’improvviso, una persona esotica e brillante – proprio il vostro tipo – entra nel vostro posto di lavoro e vi costringe a competere per ottenere il suo affetto.

Siate più cauti del solito, soprattutto se siete incaricati di acquistare un prodotto da quella persona per conto dell’azienda. Voto: 7

Gemelli – Ogni tanto il vostro cuore si apre e lascia entrare quasi chiunque. La vostra energia emotiva vi sta spingendo a lasciar andare le paure e le esitazioni e provare solo un’altra volta ad attirare qualcuno più vicino.

Molto probabilmente si tratta di una persona che negli ultimi tempi avete lavorato così duramente per conoscerla meglio che state iniziando a chiedervi se siete entrati nella spirale dell’ossessione. Datevi un’altra possibilità. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 20 luglio: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Avete lavorato molto duramente negli ultimi mesi, ma avete avuto una lista così lunga da affrontare che probabilmente non avete ancora ottenuto tutto.

Nel frattempo, si è creata una scomoda situazione familiare, qualcosa che normalmente sareste stato in grado di risolvere in un batter d’occhio. Ora che lo sapete, state per sistemare le cose, ma vi sentite esausti. Fatevi un grande regalo come ricompensa per tutto il vostro duro lavoro. Voto: 7

Leone – Di solito non è così difficile convincervi a lasciarvi andare e giocare, e ora tutti nel mondo sembrano avere finalmente lo stesso stato d’animo. Se non lo sono, potete ribaltare la situazione e convincerli perché il vostro dono di parlantina è assolutamente feroce. Tuttavia, una parte di voi si sente razionale e rispettosa, quindi, prendetevene cura durante le ore diurne. Quando scende la notte, chiedete alle vostre persone preferite di uscire a divertirvi.

Voto: 8

Vergine – Vi siete sforzati di scendere a compromessi con qualcuno, ma alla fine vi siete resi conto che avete dedicato più tempo a questo problema in particolare che a qualsiasi altra cosa emersa di recente. Sforzatevi di abbandonare questo al destino e scusatevi dalle vostre responsabilità. L’Oroscopo consiglia di comportarvi come se aveste davvero risolto tutto. Alzatevi e andate là fuori. Potreste non essere gli unici al mondo a essere giunti alla stessa conclusione. Voto: 7

Astrologia per la giornata di mercoledì 20 luglio: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Vi piace scambiare tatto, diplomazia e simpatia come se il pozzo non potesse mai prosciugarsi. Stranamente, nel vostro caso, potrebbe benissimo essere vero!

L’oroscopo vi lancia un avvertimento: in questa giornata avete difficoltà a piegare la verità, quindi, potreste dover evitare alcune persone se non sono ancora in grado di gestire la verità. Nascondersi potrebbe essere il vostro primo impulso, ma potrebbe essere più divertente smuovere un po’ le acque. Voto: 8

Scorpione – Se una persona cara non è disponibile, i vostri sentimenti potrebbero diventare dieci volte più potenti di quanto non lo siano quando le cose vanno a gonfie vele. Quando la voglia di fare di tutto per impressionare la persona che vi piace tanto è molto alta, fatelo! Non state perdendo la testa. Considerate che situazioni come questa non accadono così spesso. Se pensate che ci sia davvero una possibilità per voi due di farcela a lungo termine, provateci.

Voto: 8

Sagittario – Siete di umore insolitamente stravagante, anche più del solito! Anche il lato amante del divertimento e appariscente della vostra personalità sta diventando bollente, quindi, al momento non siete assolutamente un modello di forza di volontà, ma quando lo siete mai stati? Non preparatevi al fallimento, però. È facile per un amico convincervi a essere eccessivi, soprattutto se vi siete già offerti di pagare il conto della serata. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni astrologiche del giorno 20 luglio: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – È da un bel po’ che provate emozioni contrastanti e per una volta potreste desiderare di perdere completamente il controllo, anche se siete consapevoli che dovete anche tenere le cose in ordine.

Il vostro dilemma può finire solo con una grande decisione, e questa volta dovete farcela da soli. Se non vi fidate completamente di chi ha le mani sul volante, prendete le chiavi e andate a tutto gas sulla vostra strada. Voto: 7

Acquario – I soliti sospetti vi stanno facendo impazzire più del solito, il che la dice lunga. Potrebbero anche spingervi ad abbandonare il vostro passato o una grossa fetta di esso. Questo significa che dovreste fare tutto il possibile e dare voce a questi sospetti? Se volete e potete farla franca senza ripercussioni sulla carriera, è inutile combatterli. C’è solo una cosa di cui dovete preoccuparvi: raggiungere il vostro centesimo compleanno. Voto: 6

Pesci – È tempo di scrivere un nuovo capitolo della vostra vita amorosa.

Anche se siete già innamorati, questo significa che dovete permettere alla persona interessata di accedere liberamente alla vostra anima, nelle parti oscure e davvero profonde di essa. Se siete attualmente single, l'oroscopo dice di prepararvi per un intenso incontro seguito da un intenso amore. Voto: 8