L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 25 luglio 2022. In rilievo il promo giorno della settimana analizzato e messo a confronto con i segni della prima sestina zodiacale. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati ad inizio settimana? A gongolare, forti della posizione ottimale da parte di pianeti altamente favorevoli, Sagittario e Capricorno, nel contesto considerati entrambi in periodo da cinque stelle. Non troppo a favore invece il responso rilasciato dalla classifica stelline di lunedì per coloro nativi della Bilancia, a questo giro valutati in giornata sottotono.

Pronti a scoprire qualcosa di più dettagliato? bene, allora iniziamo immediatamente a togliere il velo all'Oroscopo del 25 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 25 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata poco positiva, questo è quello che dicono per voi le stelle. Divergenze di opinioni con i collaboratori e forse anche con il partner interferiranno con la vostra tabella di marcia creando disagio. Ritardi possibili anche nell'eventualità di viaggi o spostamenti vari. Contrasti in famiglia da appianare al più presto: non potete assolutamente snobbarli e, probabilmente, richiederanno un’ammissione di responsabilità.

Nel lavoro intanto, tenete conto che alcuni malintesi con i colleghi saranno all’ordine del giorno. Prima di sparare a zero, assicuratevi di aver mirato giusto... In amore vi sono ottime possibilità che una infatuazione nata forse per gioco o puro passatempo possa diventare qualcosa di più. Non tergiversate troppo, fra breve sarà troppo tardi e non avrete possibilità di rimediare.

Un consiglio salutare: lo yoga o la ginnastica dolce vi aiuteranno a sciogliere i blocchi dovuti alla tensione.

Scorpione: ★★★★. Periodo tranquillo, anche se da considerare in linea con la scontata routine quotidiana. Considerato anche che il vostro cielo sarà offuscato da qualche piccola nuvoletta, un energico impulso potrà aiutare per fare chiarezza e risolvere eventuali problemi.

In ogni situazione dovrete essere decisi ma calmi, altrimenti non riuscirete a cavare un ragno dal buco. Nel lavoro invece non è proprio tempo per passare all’azione né per cambiare eventuali schemi già in atto. Sarebbe invece opportuno rimandare ogni probabile decisione, ovviamente in attesa di sviluppi futuri. In amore tenete presente che una relazione in fase di rodaggio potrebbe incontrare ostacoli del tutto indipendenti dalla vostra volontà. Ma, in ogni caso, converrà di certo parlare chiaro sin dall'inizio. Per ripristinare l’equilibrio interiore intanto, praticate pure con regolarità uno sport leggero o semplici passeggiate all'aria aperta.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 luglio promette grandi cose, se non nell'immediato, almeno entro i prossimi tre o quattro giorni.

Novità importanti invece potrebbero essere già in viaggio per arrivare a voi in punta di piedi: vi attendono buone notizie sul piano professionale. Seguite l’istinto, vi suggerirà le mosse migliori per trarre vantaggi da ogni situazione. Diciamo intanto che il periodo è in lenta ma continua evoluzione; bisognerà comunque saperla gestire con metodo e organizzazione, pianificando ogni dettaglio. Unica condizione, quella di essere pronti a mettersi in gioco: la meta proposta dai pianeti è davvero allettante, servirà solo crederci. In altri casi, mal che dovesse andare, bisognerà solo aspettare che i tempi siano maturi. In amore intanto covate il segreto desiderio di avere la persona amata sempre sott’occhio.

Forse non potrete realizzarlo, ma lasciate che il partner lo intuisca... Non c’è niente di meglio nello stare sereni e tranquilli all’aria aperta, a contatto col mare o la natura in generale. Quando non vi è possibile, siete poco energici.

Oroscopo e stelle del 25 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Complice il raggio benevolo della Luna in Gemelli, prossima in giornata ad entrare in Cancro, questo lunedì avrete le carte in regola per fare o disfare a vostro piacimento, ovviamente a rischio quasi zero. In molti casi alcuni acquisti importanti, tipo per la casa, l'abbigliamento o per regali, senz'altro si riveleranno pienamente azzeccati. Nel lavoro sono da mettere in agenda decisioni importanti o svolte professionali improvvise.

Di fronte ad una scelta, fidatevi del vostro intuito, di certo vi suggerirà la direzione migliore da seguire. In mancanza di fiducia in voi stessi, andate sul sicuro: chiedete lumi alla persona che reputate affidabile o ferrata nel campo che interessa. In amore intanto, visto che tutto è destinato a filare liscio, non lesinate slanci affettuosi verso chi amate, senz'altro stupirete la persona del cuore e ridesterete la felicità di coppia. Se dovesse servire, eventuali trattamenti estetici potrebbero aiutare a risolvere piccole imperfezioni.

Acquario: ★★★★. Questo lunedì un ottimo Nettuno in Pesci di certo aiuterà, dando una preziosa mano in termini di buonumore e di autostima. Giornata quasi perfetta per pianificare un eventuale acquisto importante.

Buonsenso, prudenza e concretezza porteranno in alto le vostre quotazioni in ambito familiare. Niente incertezze in caso di scelte obbligate: siete dell'Acquario, perciò dovete essere ligi al dovere imposto dalle circostanze e soprattutto coerenti con il vostro carattere. Nel lavoro, se siete ancora in cerca di una occupazione, inviate pure già da subito qualche domanda di assunzione, ovviamente corredate da un curriculum stilato in modo chiaro e completo. In amore invece, se aveste qualcosa da farvi perdonare, una dimenticanza o un comportamento sbagliato, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Per il fisico, un’alimentazione curata e un po’ di movimento, magari prediligendo leggere attività da fare all’aria aperta, vi manterranno in buona forma e col sorriso sulle labbra.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 25 luglio, preannuncia un inizio settimana buono, stabile e alla portata, anche se in generale prettamente nella norma. Sebbene priva di fanfare e di effetti speciali, che a voi piacciono tanto, la giornata potrebbe essere comunque ammantata da un piacevole senso di tranquillità. Piccole cose, semplicità, cure prodigate a voi stessi e ai vostri cari. Concentratevi sul quotidiano, solo così riavrete indietro quella serenità che a voi piace in modo particolare. Le soddisfazioni di carattere economico, seppure modeste, non mancheranno. Tutto starà nel sapersi accontentare, senza pretendere più di quello che realmente riuscirete ad avere. In amore intanto, il ménage di coppia vi procurerà qualche lieve grattacapo, comunque ampiamente compensato da momenti davvero gioiosi che vi vedranno uniti contro eventuali difficoltà. Invece, non dovete preoccuparvi per la salute: nonostante i ripetuti strappi alla regole, questa apparirà sicuramente buona oltre le attese.