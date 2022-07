L'Oroscopo di giovedì 21 luglio preannuncia una giornata ricca di avvenimenti. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali sarà guidata dall'influsso degli astri. L'assetto planetario sarà fondamentale per determinate decisioni.

Vergine, Toro e Bilancia proveranno a inseguire i loro sogni, mentre Leone, Acquario e Scorpione saranno intenti a corteggiare la persona amata. Sagittario, Gemelli e Capricorno dovranno destreggiarsi tra diversi ostacoli, al contrario di Cancro, Ariete e Pesci che si sentiranno piuttosto apatici.

Ecco tutti i particolari dell'oroscopo del 21 luglio.

I voti relativi ad ogni profilo consentiranno di realizzare la relativa classifica.

Previsioni zodiacali e classifica del 21 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi sentirete piuttosto abbattuti. L'eccessivo stress non vi consentirà di prendere le decisioni giuste per voi. Cercherete di prendere le distanze dalle persone che proveranno a ferirvi, ma alcune situazioni saranno indimenticabili. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare ad analizzare le ragioni del cuore per trarne il meglio. Voto 4,5.

Toro: non sarete disposti ad abbandonare i vostri sogni. Anzi, lotterete ancora più tenacemente per trasformarli in realtà. Anche se l'ottimismo non sarà uno dei vostri punti di forza, non avrete tempo da dedicare ai cattivi pensieri.

Punterete tutto sulla produttività e sulla pianificazione. Un pizzico di intraprendenza non guasterà. Voto 9.

Gemelli: la giornata del 21 luglio non inizierà nel migliore dei modi. La vostra serenità verrà messa a rischio dagli atteggiamenti del partner. Non vi sentirete tranquilli in sua compagnia perché temerete che vi stia raccontando delle bugie.

Cercherete di sondare la sua sincerità, ma l'oroscopo vi consiglia di non tirare troppo la corda. Voto 6.

Cancro: avrete la sensazione di essere sulle montagne russe. Purtroppo, non sarete affatto soddisfatti della vostra vita lavorativa. Vi renderete conto di dovervi impegnare molto di più per raggiungere i risultati desiderati.

Non crederete nella fortuna, ma solo nell'ingegno e nella determinazione. Una persona speciale vi darà conforto. Voto 5.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 21 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete conquistati dalla persona amata. Il suo modo di fare vi entrerà nel cuore fino a farvi perdere la testa. Darete inizio a un corteggiamento romantico, lento e delicato. Farete molta attenzione alla scelta delle parole da usare perché non vorrete rovinare il vostro rapporto. Le stelle favoriranno l'emergere di nuovi sentimenti. Voto 8.

Vergine: avrete molti obiettivi per il futuro. Sarete certi di poter avere un futuro roseo e brillante, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Le persone che vi saranno accanto conteranno su di voi.

La vostra amicizia, per loro, sarà molto importante. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a seguire il vostro istinto. Voto 9,5.

Bilancia: la ruota della fortuna inizierà a girare. Finalmente avrete modo di lasciarvi alle spalle le esperienze vissute negli ultimi giorni. Sarà una giornata positiva, dedita alla ripresa personale e al benessere interiore. Darete valore ad ogni singola emozione perché saprete che, nel bene o nel male, potrà condizionare le vostre scelte future. Voto 8.

Scorpione: non sopporterete l'idea di non poter avere accanto la persona amata. Farete fatica ad aprirvi perché avrete paura di non essere compresi. La reazione del vostro interlocutore, però, vi sorprenderà piacevolmente.

Finalmente vi sentirete pronti a compiere un passo avanti nei suoi confronti. L'assetto astrale del giorno vi assisterà. Voto 7.

Previsioni astrologiche e pagelle del giorno 21 luglio: dal Sagittario al Capricorno

Sagittario: non sarà una giornata perfetta. Il lavoro presenterà diversi problemi sotto il profilo personale. Le richieste dei colleghi, infatti, potrebbero diventare difficili da gestire. Non avrete un bel rapporto con loro, ma proverete a nascondere la cosa. Il vostro desiderio sarà solo quello di impegnarvi per crescere nella carriera professionale. Voto 6,5.

Capricorno: la vostra ambizione vi porterà a scontrarvi con le persone sbagliate. Vi renderete conto che, al momento, con le risorse a vostra disposizione, non potrete affrontarle.

Avrete bisogno di fortificarvi e di arricchirvi con nuove competenze. Le previsioni zodiacali del 21 luglio vi consigliano di non sottovalutare questo aspetto del vostro percorso. Voto 5,5.

Acquario: sarete molto dolci nei confronti delle persone care. In particolare, farete di tutto per mettere il partner a suo agio. Vorrete essere completamente sinceri con lui perché saprete di non poter tornare indietro. Le vostre parole daranno una nuova impronta al rapporto di coppia. Potrebbe essere il momento giusto per una svolta decisiva. Voto 7,5.

Pesci: sarete molto annoiati. Nonostante i numerosi interessi, non riuscirete a portare avanti alcun progetto. Vorrete solo rilassarvi e non pensare alle mansioni da svolgere.

Gli amici e i parenti si preoccuperanno per voi. Le loro parole, però, non faranno altro che aumentare il vostro nervosismo. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a controllare le vostre reazioni. Voto 4.