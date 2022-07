L'oroscopo di sabato 23 luglio ha in serbo molte novità. Le previsioni zodiacali, grazie ai transiti planetari, possono definire i principali aspetti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si concentrerà solo sul partner e chi non potrà fare a meno di dare priorità al proprio lavoro.

Nel dettaglio Cancro, Sagittario e Scorpione vivranno un'intesa storia d'amore, mentre Toro, Acquario e Bilancia saranno molto soddisfatti di loro stessi. Capricorno, Pesci e Gemelli si porranno molte domande, al contrario di Ariete, Vergine e Leone che temeranno di non poter cambiare le cose.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 luglio con i voti e rispettiva classifica.

Previsioni zodiacali e classifica del 23 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete in attesa di un cambiamento importante. La routine quotidiana, infatti, inizierà a pesarvi eccessivamente. Per voi, però, non sarà facile prendere decisioni determinanti. La famiglia, inoltre, non farà altro che starvi addosso. Bruciare le tappe potrebbe essere una mossa sconsigliata. Il successo personale arriverà con il tempo e solo se avrete la pazienza di aspettare. Voto 5.

Toro: il lavoro non avrà alcun mistero per voi. Le vostre competenze professionali vi consentiranno di raggiungere grandi risultati. Sarete pronti a sacrificare il tempo libero pur di ottenere il successo sperato.

In ambito sentimentale, non vi sentirete molto sicuri di voi stessi, ma potrete contare sulla presenza di amici molto affettuosi. Le loro parole vi incoraggeranno a fare sempre di più. Voto 8.

Gemelli: avrete bisogno di avere vicino persone che credano in voi e chi vi stimolino a compiere azioni nuove. La giornata, infatti, non inizierà nel migliore dei modi.

Vi sentirete un po' spiazzati dai recenti eventi e temerete di non potervi concentrare sulle cose davvero importanti. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non essere troppo severi con voi stessi: non vi porterà a niente di buono. Voto 5.5.

Cancro: sarete molto intraprendenti in ambito sentimentale. Non avrete alcuna paura di esporvi con la persona amata perché sarete determinati a conquistare il suo cuore.

Mostrerete la parte migliore di voi, senza nascondere, però, i vostri difetti. Questo permetterà al vostro interlocutore di conoscervi veramente. Gli amici cercheranno di darvi consigli preziosi per ottenere il massimo. Voto 9.5.

Oroscopo di sabato 23 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete ad affrontare la giornata con il vostro solito ottimismo. Vi lascerete trasportare da una forte tristezza che non vi consentirà di vedere le cose belle intorno a voi. Parenti e amici saranno molto preoccupati per questo atteggiamento. Inoltre, anche sotto il profilo professionale, non vi sentirete in grado di essere abbastanza produttivi. L'assetto astrale non vi aiuterà affatto. Voto 4.

Vergine: gli eventi del giorno piomberanno su di voi come un fulmine a ciel sereno.

Sarà difficile contrastare le difficoltà in cui vi dovrete imbattere. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a lavorare sul vostro spirito di accettazione. La rabbia, infatti, non sarà un buon modo per reagire. Per fortuna, si tratterà solo di un breve periodo. Nel giro di poco, vi riprenderete e tornerete a essere quelli di sempre. Voto 4.5.

Bilancia: la fortuna inizierà a girare dalla vostra parte. L'assetto astrale favorirà un'incredibile ripresa in ambito personale. Riuscirete a riallacciare rapporti di amicizia importanti e anche le cose con il partner tenderanno a migliorare. Al contrario, dal punto di vista lavorativo, dovrete impegnarvi ancora molto. Il capo, infatti, non vi darà un solo attimo di tregua.

Attenzione a non lasciarvi buttare giù. Voto 7.

Scorpione: la compagnia del partner vi farà sentire molto più sereni. Le sue parole, infatti, avranno un effetto rilassante su di voi. Avrete voglia di dare vita a una giornata speciale. Per riuscirci, cercherete di organizzare tante piccole sorprese per la persona amata. La famiglia vi sosterrà in ogni aspetto del vostro percorso, ma tenderà a preoccuparsi un po' troppo per voi. Voto 8.5.

Previsioni astrologiche e voti del 23 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: desidererete vivere una profonda storia d'amore. Sarete stanchi di dovervi preoccupare e di non potervi godere le piccole cose. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di provare a concentrarvi solo sulla persona amata: sicuramente, non ve ne pentirete.

Saranno le sue reazioni a guidarvi e a suggerirvi cosa fare. Se metterete al primo posto il cuore vivrete momenti indimenticabili. Voto 9.

Capricorno: non accetterete passivamente lo svolgersi degli eventi. Avrete bisogno di avere risposte ben precise. In particolare, sarete moto severi nei confronti del partner. Gli chiederete, più volte, di essere sinceri con voi. Nel lavoro, al contrario, troverete una vera e proprio valvola di sfogo. Sarà fondamentale, però, non sottoporvi a uno stress eccessivo e, nel corso della giornata, prendervi qualche piccola pausa. Voto 6.5.

Acquario: avrete molti sogni nel cassetto. Sarete guidati dalle vostre passioni e avrete molti progetti su cui lavorare. La paura di non farcela non costituirà un ostacolo perché saprete di dover dimostrare tutto il vostro coraggio.

Conoscere nuove persone aumenterà la vostra autostima in modo significativo. Le previsioni zodiacali vi consigliano, però, di non trascurare chi è stato sempre al vostro fianco. Voto 7.5.

Pesci: sarete molto preoccupati per il vostro futuro. Nonostante la presenza di molte attività, infatti, avrete paura di non riuscire a trovare quella più adatta a voi. Chiederete consiglio al partner e agli amici, ma nessuno di loro potrà darvi la risposta tanto desiderate. Dovrete scavare nel vostro cuore per individuare il giusto percorso da intraprendere. Una sorpresa speciale potrebbe rendervi felici. Voto 6.