Arriva un nuovo appuntamento con l'oroscopo, in questa sede mirato sulla giornata del 16 agosto 2022. Approfondiamo come andrà questo martedì, con le previsioni dettagliate e le pagelle dello zodiaco,

Oroscopo del giorno 16 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo periodo correrete il tipo di rischi che la maggior parte delle persone cerca di evitare: l’emozione di essere al centro dell’attenzione è troppa per resistere. Ne uscirete in gran parte illesi, con solo un livido o due da mostrare per i vostri sforzi. Il marrone è il vostro colore fortunato.

Pianificate le attività della vostra giornata dalle 10 alle 12 per essere baciati dalla fortuna. Voto: 7,5

Toro – Potreste essere tentati di seguire il consiglio di un vostro collega, ma se quel campanello d’allarme nella vostra testa inizia a suonare, potrebbe essere intelligente ripensarci. È probabile che questa persona sia invidiosa del vostro successo e voglia indurvi con l’inganno a commettere un errore. L'Oroscopo dice di prendervi più cura di vostri compiti tra le 12:30 e le 15. Il colore rosso è di buon auspicio per voi. Voto: 6,5

Gemelli – Non fatevi influenzare da una persona che agisce con tale sicurezza che vi fa credere di essere voi il cattivo che dubita di ciò che dice. Ascoltate ciò che la vostra voce interiore vi dice, quindi, agite alla lettera.

In fondo, sapete benissimo che c’è qualcosa che non va. È una buona idea pianificare la giornata tra le 16 e le 18. Il viola è il colore che vi porta fortuna in questa giornata. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di martedì 16 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Il motivo per cui i vostri piani non stanno andando come vi aspettavate è perché vi siete impantanati nei dettagli e avete perso di vista il quadro più ampio.

Fate un passo indietro e ricordate a voi stessi a cosa serve tutto questo. Sfruttate al meglio la vostra fortuna pianificando eventi significativi tra le 14:30 e le 17. L'oroscopo prevede che il verde acqua sarà il vostro colore fortunato per questa giornata. Voto: 6

Leone – Avete il potere di forzare le cose alle vostre condizioni, ma se lo fate senza prima consultare i vostri cari e i vostri colleghi, potreste lasciare un sapore sgradevole in bocca.

Un approccio eccessivamente prepotente sicuramente disattiverà i vostri rapporti sociali e familiari. Nel pomeriggio, specie tra le 16:20 e le 18, avrete maggior successo, quindi, organizzate la vostra giornata in maniera appropriata. Il vostro colore portafortuna è il giallo. Voto: 6

Vergine – Cosa potete fare per rallegrare un amico o un familiare che si sente un po’ giù di morale? Uno dei vostri punti di forza è la vostra capacità di superare le emozioni negative e concentrarvi esclusivamente sui fatti, e i fatti adesso sono del tutto positivi. Secondo le stelle, qualsiasi incontro importante dovrebbe essere programmato tra le 15 e le 16:30, il vostro momento fortunato. Il giallo è un colore che vi porta fortuna in questa giornata.

Voto: 8

Astrologia di martedì 16 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Potrebbe essere saggio tenere le vostre opinioni per voi nei prossimi giorni, soprattutto se le vostre convinzioni non sono condivise da chi vi circonda. L’opinione della maggioranza non è sempre giusta, ovviamente, ma ora non è il momento giusto per farne un dramma. Tra le 17 e le 18 è l’orario più fortunato di questa giornata, quindi, fate i vostri compiti. Il magenta è il colore del giorno per voi. Voto: 6,5

Scorpione – Non tutti possiedono i vostri livelli di fiducia e impegno, quindi, prendete in considerazione coloro che pensano e agiscono a un ritmo più lento. Siete sempre stati una persona difficile da seguire e questa settimana mette in risalto questo lato del vostro carattere e molti hanno difficoltà a seguirvi.

Il vostro colore portafortuna per questa giornata è il verde e l’orario tra le 13:30 e le 15 è favorevole per voi. Voto: 7

Sagittario – Sembra che stiate ripensando a un progetto che solo poco tempo fa pensavate non valesse molto. Non saprete con certezza se dovreste continuare fino a fine settimana, quindi, siate pazienti con voi stessi. Per ottenere dei risultati ottimali, pianificate qualsiasi cosa tra le 14:15 e le 15:30. Indossate il color pesca per attirare le forze cosmiche fortunate e positive. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche del giorno 16 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Agite velocemente questo periodo e non ascoltate chi vi dice che dovreste portare avanti il progetto in maniera lenta e graduale.

L’unico modo in cui potete essere sicuri dei vostri successi è farlo con velocità, sorpresa e forse anche un tocco di aggressività. Pianificate tutti i compiti importanti tra le 16 e le 17 per ottenere migliori risultati. È il vostro giorno fortunato se indossate il giallo. Voto: 7,5

Acquario – Più le altre persone vi criticano, più dovete ignorarle e lasciare che le loro parole vi volino sopra la sta. Sapete che è l’unico motivo per cui sono negativi è perché invidiano la vostra popolarità e il vostro successo. Date loro ancora di più da invidiare questa settimana. L’ora più fortunata della giornata è tra le 16 e le 17. Indossare il blu vi porterà fortuna. Voto: 8

Pesci – Perché prestate così tanta attenzione a ciò che dicono gli altri, mentre ignorate la vocina nella vostra testa che vi sta dicendo qualcosa di completamente diverso?

Mai, mai ignorare il vostro istinto: viene da un luogo che ha tutte le risposte. Programmate tutto ciò che è importante tra le 16 e le 18. Infine, l'oroscopo consiglia di indossare il rosso chiaro come colore fortunato. Voto: 7