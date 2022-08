Nuovo appuntamento dell'oroscopo del 26 agosto 2022. Le stelle dicono che i vostri piani per il prossimo anno sono ragionevoli, ma vi mettono in guardia da coloro che reagiscono con ostilità. Non lasciate che questo vi fermi, però. Più criticano i vostri obiettivi, più potete essere certi di essere sulla strada del successo, quindi, andate avanti. Scoprite come sarà la vostra giornata, consultando le seguenti previsioni astrologiche di venerdì 26 agosto e le pagelle zodiacali, con voto da 0 (giornata estremamente complicata) a 10 (giornata senza ostacoli e problemi).

Oroscopo di venerdì 26 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Controllate i documenti almeno due volte prima di accettare qualsiasi cosa che potrebbe avere ripercussioni finanziarie. Dato che Urano, pianeta dell’inaspettato, è nella fase retrograda nel settore del denaro, non potete permettervi di lasciare nulla al caso. Voto: 6,5

Toro – Di solito non siete emotivi, ma questa è la classica giornata in cui vi verrà voglia di urlare al cielo, molto probabilmente per pura frustrazione. Sapete che non potete cambiare il modo in cui si comportano le altre persone, quindi, perché fissarsi su questa cosa? Voto: 5

Gemelli – Vi preoccupate senza una buona ragione e avete bisogno di riscoprire la vostra voglia di vivere.

Con questo Mercurio, vostro sovrano, aspettatevi cose buone da voi stessi e non lasciate che la paura vi trattenga per un momento. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 26 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – In questo periodo potreste scoprire che qualcuno che pensavate fosse un amico ha parlato alle vostre spalle.

Se è così, non arrabbiatevi e non far sapere a nessuno che avete scoperto tutto. Presto avrete l’occasione di vendicarvi. Voto: 7,5

Leone – Qualcosa accadrà nei prossimi due o tre giorni, che richiede un ripensamento sulle convinzioni che avete dato per scontate per molto tempo. Potrebbe essere che alcuni fatti su cui avete fatto affidamento non siano granché?

Potrebbe! Voto: 7

Vergine – Tenete sotto controllo la vostra rabbia nelle prossime 24 ore, perché se mostrate a tutti la vostra rabbia anche solo per un momento, potrebbe avere un effetto a catena e prima che voi ve ne accorgiate tutti si sgrideranno a vicenda. State alla larga da questa mischia. Voto: 7

Astrologia di venerdì 26 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Se dovete rinunciare a qualcosa di valore, non vi arrabbiate troppo perché l'Oroscopo dice che nel giro di pochi giorni qualcosa di ancora più prezioso entrerà nella vostra vita per prendere il suo posto. Fate spazio a cosa più preziose. Voto: 7

Scorpione – Eventi al di fuori del controllo vi impediranno di muovervi nella direzione che preferite.

Mentre Urano è nella fase retrograda, dovete accettare che gli altri abbiano le mani sul volante e che sappiano perfettamente dove stanno andando. Voto: 7

Sagittario – Non fatevi sviare da questioni banali in questa giornata. Fate meglio quando permettete alla vostra mente di allargare gli orizzonti e di avere un quadro più ampio, ma in questo periodo potrebbe essere più difficile del solito. Sforzatevi di vedere cosa sta succedendo nella sua interezza. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche del giorno 26 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se volete fare una pausa e andare avanti per la vostra strada, questo è il momento migliore ma dovete assicurarvi di tagliare completamente i legami tossici.

Se gli altri hanno ancora una presa emotiva su di voi, per quanto piccola, potreste non essere mai liberi. Voto: 7

Acquario – Qualunque cosa accada in queste 24 ore, dovete mantenere la calma e assicurarvi che anche le persone intorno a voi rimangano calme. Se anche una sola persona cede ai sentimenti negativi, potrebbe colpire tutti, incluso voi, quindi, siate ottimisti in ogni momento e in ogni situazione. Voto: 6,5

Pesci – L'oroscopo avverte che più velocemente prenderete una decisione su qualcosa d’importante, più è probabile che farete la mossa sbagliata, quindi, prendetevi il vostro tempo, controllate tutti i fatti e i soldi disponibili e poi, e solo allora, impegnatevi pienamente. Voto: 7