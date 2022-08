Nuovo appuntamento con l' oroscopo del giorno 15 agosto. È Ferragosto, che cosa hanno pianificato le stelle per tutti i segni zodiacali? Sarà un Ferragosto all'insegna del divertimento, del romanticismo, oppure del nervosismo? Qual è il colore da indossare per ottenere una bella fetta di fortuna? Qual è il vostro momento fortunato di questa giornata? Se siete curiosi di saperlo, date uno sguardo alle seguenti previsioni astrologiche di lunedì 15 agosto e le pagelle dello zodiaco, con voto da 0 a 10.

Oroscopo del 15 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Potrebbe succedere qualcosa d'inaspettato. Anche se non capirete tutto ciò che accade, state lontani dalle attività stressanti. Meglio uscire la sera: vi attendono un po' di musica e balli. Indossate il turchese, vi porterà fortuna. L' Oroscopo consiglia di non uscire tra le 18:00 e le 20:00. Voto: 8

Toro – È probabile che voi siate colpiti da preoccupazioni e ansie, stress e confusione fin dall'inizio della giornata. Prima di essere sopraffatti da questi sentimenti negativi, cercate di andare alla radice dei problemi. Una profonda riflessione vi farà capire che gli eventi passati sono la causa fondamentale di qualunque cosa voi stiate affrontando in questo periodo.

Per massimizzare le vostre possibilità di successo, occupatevi di tutti gli eventi critici tra le 10:00 e le 10:45. Trascorrete la giornata di Ferragosto facendo qualcosa di spensierato con le persone a cui voi tenete tanto, come andare a mangiare fuori o vedere un film. Per questa giornata festiva, le stelle vi suggeriscono di indossare qualcosa di verde giada.

Voto: 6,5

Gemelli – È molto probabile che voi facciate un elenco delle vostre faccende quotidiane che occupano la maggior parte del vostro tempo, quindi, troverete un modo per esternalizzare queste attività o eliminarle del tutto dalla vostra routine. Dedicate questo Ferragosto alla meditazione. La salute di un membro della famiglia può darvi dei momenti di ansia.

Sarete più energici intorno alle 14:00, quindi assicuratevi di aver tutto in ordine prima di allora. Il colore bianco è il vostro portafortuna. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo del giorno 15 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Questo Ferragosto vi occupate di tutti i vostri progetti. Potreste ritenere di non ricevere abbastanza ritorni dal vostro lavoro. L' oroscopo vi consiglia di diventare più responsabili a casa, e l'amore e l'affetto della vostra famiglia compenseranno i guadagni insufficienti. L'arancione è il vostro colore fortunato e tra le 9:30 e le 10:30, il periodo più propizio della giornata. Voto: 7

Leone – La sindrome del pesce fuori d'acqua sarà finalmente un lontanissimo ricordo, poiché questo periodo sarà abbastanza flessibile e vorreste fare tantissime cose.

Tanto che può funzionare. Questo potrebbe essere un buon segno, poiché siete in grado di adattarvi nei nuovi ambienti e di socializzare con nuove persone. Tra le 15:45 e le 17:15 può ottenere un grande successo. Le stelle raccomandano di indossare abiti color lavanda per aumentare l'energia positiva. Voto: 7

Vergine – Questo Ferragosto può ricevere delle sorprese dal vostro partner d'amore. Non si esclude qualche buona notizia anche dal mondo del lavoro. Assumetevi la responsabilità dei vostri errori passati e fate progetti per il futuro. Non siate timidi e accogliete i consigli dei cari, poiché saranno di grande aiuto. Indossate un capo di abbigliamento cremisi per avere la fortuna dalla vostra parte.

Durante le ore 16:00 e 18:00 avrete più fortuna. Voto: 8

Astrologia applicata alla giornata di lunedì 15 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Sembra che voi vogliate trascorrere Ferragosto con amici intimi, parenti e familiari. Notizie migliori? Il vostro romanticismo sarà al culmine in questa giornata quando la vostra fantasia prende le ali e la creatività scorre liberamente in maniera affascinante. Il vostro momento migliore della giornata è tra le 7 e le 8 della sera. La tonalità rosa ha lo scopo di portarvi fortuna. Voto: 8

Scorpione – In questa giornata, la concentrazione è molto alta. Avete le idee chiare e questa cosa verrà apprezzata moltissimo dai vostri familiari, amici intimi, colleghi di lavoro.

Cercate, però, di fare attenzione a ciò che dite e a come lo dite. Evitate inutili controversie con le persone a cui volete molto bene. Il blu è il vostro colore portafortuna e le ore tra le 14:00 e le 16:00 vi favoriscono. Voto: 7

Sagittario – In questo Ferragosto sarete in uno stato di beatitudine iper. Il vostro buonumore e la vostra energia vi ispireranno a osare il meglio di voi stessi. Inoltre, la vostra voce interiore sarà forte e urlante. Sfruttate al meglio questa splendida giornata. Fate tutte le cose importanti tra le 18:00 e le 19:30. Indossate il colore lavanda, se volete attirare le forze cosmiche fortunate e positive.

Voto: 9

Oroscopo e previsioni astrologiche di Ferragosto 2022: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Sarete sopraffatti dalla nostalgia e desiderio di entrare in contatto con vecchi amici. Inoltre, è probabile che voi possiate prendere in simpatia il vostro ex rafforzando allo stesso tempo la vostra posizione sociale. Tutto sommato, si prospetta un Ferragosto produttivo. Si dice che coloro che indossano il viola siano benedetti. I lavori importanti possono essere completati in maniere efficiente tra le 14:30 e le 15:30. Anche Voto: 7

Acquario – Mangiate, bevete e divertitevi. Tuttavia, attenzione a svuotare le tasche in una sola volta. Inoltre, proteggete la vostra reputazione. Molto dipende dal vostro comportamento e i grandi genitori potrebbero indirizzarvi sulla retta via.

Lasciate che il successo sia la vostra priorità per ora. Tutto il resto verrà da sé. Usate il colore viola per attirare una buona energia durante la giornata, specialmente tra le 10:00 e le 11:00. Voto: 7,5

Pesci – Anche se è Ferragosto risolverete alcuni problemi di vecchia data. È possibile che la Luna nel segno vi faccia sentire addolorati per via di un aumento delle spese. Potreste essere costretti a spendere più del dovuto in un'emergenza o in una circostanza imprevista. Non preoccupatevi, presto avrete un aumento del vostro guadagno. Svolgete i compiti necessari tra le 16:00 e le 18:00. Indossate il rosa per avere la fortuna dalla vostra parte. Voto: 7