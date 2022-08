Nella settimana dal 22 al 28 agosto troviamo sul piano astrologico il Sole spostarsi dal domicilio del Leone (dove risiede Venere) ai gradi della Vergine, nel frattempo la Luna viaggerà dall'orbita dei Gemelli alla Vergine. Plutone, invece, resterà stabile in Capricorno, così come Saturno proseguirà la sosta in Acquario e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Mercurio, intanto, cambierà segno passando dalla Vergine alla Bilancia, mentre Giove permarrà nel segno dell'Ariete e il Nodo Nord insieme a Urano continueranno il moto in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Acquario, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: loquaci. Le prime tre giornate e domenica, i nati Acquario potrebbero godere di una spiccata loquacità che li aiuterà a siglare qualche accordo lavorativo di un certo spessore. Giovedì, venerdì e la prima parte di sabato, invece, l'opposizione tra il Luminare femminile e il Grande Malefico retrogrado inciderà considerevolmente sulla voglia di rimboccarsi le maniche.

2° posto Capricorno: risalita finanziaria. Il terzo segno di Terra, da giovedì in poi, avrà ottime chance di veder rimpinguarsi il proprio bottino economico, soprattutto grazie a degli introiti che tardavano ad arrivare. Anziché scialacquare il tutto in acquisti high-tech, però sarà bene che i nati sotto questo segno vestano i panni della formichina, conservando gran parte del denaro per eventuali futuri tempi di magra.

3° posto Toro: briosi. L'arma in più dei nati Toro in questi sette giorni sarà presumibilmente la spensieratezza e la voglia di stare in mezzo agli altri che li contraddistinguerà, specialmente martedì, mercoledì e domenica quando il loro mood brioso sarà contagioso anche per le nuove conoscenze che si appresteranno a fare.

I mezzani

4° posto Leone: innaffiare la plantula. Se il mese del compleanno è servito ai felini per piantare i semi dei loro progetti futuri, con l'avvento del Sole in Vergine nelle prossime quattro settimane il segno di Fuoco potrebbe dover innaffiare il terreno e, successivamente, le plantule che spunteranno dallo stesso.

5° posto Ariete: stop ai rancori.

Legarsela al dito sarà, c'è da scommetterci, un esercizio meno semplice e immediato del solito per i nati Ariete nella seconda parte di questa significativa settimana di fine mese, col segno di Fuoco che sembrerà più che mai voglioso di recuperare alcuni rapporti relazionali incrinatisi tempo addietro.

6° posto Vergine: domenica top. Se lunedì avrà buone possibilità di rivelarsi nervoso e poco motivante, il resto della settimana per i nati Vergine potrebbe essere un crescendo di emozioni ma anche di punti fermi che andranno via via consolidandosi. La perla settimanale, inoltre, dovrebbe essere domenica che, in primis per prima e seconda decade, rappresenterà il cruciale momento per ricevere o fare una dichiarazione d'amore.

7° posto Sagittario: a testa bassa. Se da un lato l'adeguato spazio per amicizie, amori e famiglia verrà probabilmente meno, dall'altro lato i nati Sagittario si accorgeranno che, premendo il pedale sull'acceleratore, potrebbero ottenere ghiotti risultati in campo professionale nonché pratico. Venerdì e sabato saranno ottime giornate per una breve gita fuori porta all'insegna della rigenerazione psico-fisica.

8° posto Bilancia: sul chi va là. La placidità non busserà, c'è da scommetterci, alla porta di casa Bilancia durante questa settimana, soprattutto sino a mercoledì quando i nati sotto questo segno parranno essere sovente sul chi va là, come se si aspettassero l'ennesimo colpo basso da un momento all'altro.

Sabato, invece, saranno splendide le effemeridi per i single a caccia di nuovi infuocati flirt estivi.

9° posto Scorpione: focus sulle abitudini. A parte il martedì intriso di coccole in coppia, la settimana del terzo segno d'Acqua sembrerà focalizzata sulla loro routine, con i nati Scorpione che saranno chiamati ad accantonare delle abitudini oramai obsolete per far spazio ad una nuova organizzazione del presente.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: certezze sbiadite. Il parterre planetario potrebbe accendere i riflettori sui liberi professionisti di casa Gemelli nel corso di questi sette giorni, inducendo gli stessi a riconsiderare alcune certezze esistenziali sulle quali pongono troppo affidamento.

Così facendo, difatti, i nati sotto questo segno si renderanno conto che tali punti fermi non sono più solidi come credevano un tempo.

11° posto Pesci: ipocondriaci. Eccessivamente preoccupati su basi infodate per la loro salute, i nati Pesci risulteranno presumibilmente ipocondriaci nelle giornate centrali della settimana. Per evitare di essere scherniti dalla cerchia amicale, i nati Pesci farebbero bene a prendere più alla leggera le piccole ossessioni che attanaglieranno le loro menti.

12° posto Cancro: lavoro flop. Tutto, o quasi, sembrerà non girare per il verso giusto nelle vicende professionali di casa Cancro, soprattutto lunedì e ancora da giovedì in poi, con i nati sotto questo segno che parranno divenire il capro espiatorio di una serie di manchevolezze di capi e colleghi.