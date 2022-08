Lunedì 22 agosto troviamo sul piano astrale la Luna nell'orbita del Cancro, mentre il Sole e Venere transiteranno nel segno del Leone. Mercurio sosterà sui gradi della Vergine, invece Saturno risiederà nel segno dell'Acquario. Marte protrarrà il moto in Gemelli, così come Giove resterà stabile in Ariete, e Plutone continuerà la sosta in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci e, infine, il Nodo Nord e Urano proseguiranno il transito in Toro.

Oroscopo del 22 agosto favorevole per Cancro e Vergine, meno roseo invece per Pesci e Toro.

Sul podio

1° posto Cancro: meticolosi.

Particolarmente attenti ai dettagli e spinti da un viscerale mood meticoloso, i nati in Cancro potrebbero trascorrere un inizio settimana dai toni più organizzati del solito, specialmente i liberi professionisti che non lasceranno nulla al caso.

2° Vergine: fiducia rinnovata. Grazie al Messaggero degli Dei al giro di boa trino al duetto Urano-Marte nel suo Elemento, il segno della Vergine avrà buone chance di seppellire l'ascia di guerra riguardo un recente contrasto relazionale, così da rinnovare la propria fiducia alla persona in questione.

3° Capricorno: nuove conoscenze. L'oroscopo del 22 agosto prevede che saranno 24 ore foriere di nuove conoscenze in casa Capricorno, terza decade in primis, coi nativi che non faticheranno a fare un'ottima impressione.

I mezzani

4° posto Scorpione: rincorse amorose. I tira e molla sentimentali saranno protagonisti di lunedì 22 agosto per i nati in Scorpione. Il segno d'Acqua si ritroverà a rincorrere l'amato bene quasi come se si trattasse di uno stuzzicante gioco di coppia.

5° Acquario: bastone e carota. Il metro di giudizio che utilizzeranno i nati in Acquario il 22 agosto sarà rapportato con dovizia alla persona che si troveranno davanti, sapendo spaziare da un atteggiamento conciliante ad un comportamento aspro e perentorio.

6° Leone: pazienti. I felini dovranno affrontare alcune questioni lavorative ancora bloccate, e dei colleghi o subalterni non troppo collaborativi. Nonostante la confusione professionale, il segno di Fuoco difficilmente si perderà d'animo, dando dimostrazione di saper ancora attingere alla giara della pazienza.

7° Ariete: perplessi.

Semaforo acceso sul giallo per le vicende sentimentali di casa Ariete, col segno Cardinale che non saprà come interpretare l'ambiguo comportamento del partner e, come spiacevole conseguenza, sarà incline a perdere la pazienza o a mettere il muso.

8° Gemelli: rinunce. Un lunedì 22 agosto che potrebbe profumare di privazioni in casa Gemelli, in quanto i nati sotto questo segno saranno spinti dal parterre astrale a rinunciare a qualcuno o a qualcosa a cui tenevano tanto, come una conquista sentimentale intrigante ma distante, oppure il loro piatto preferito ma troppo calorico.

9° Bilancia: risultati blandi. Per bandire frustrazione e delusione, i nati in Bilancia farebbero meglio ad abbassare le loro aspettative, poiché sarà probabile che i risultati anelati non giungeranno al loro cospetto.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: provocatori. Sentendosi un po' messi in secondo piano dagli affetti più cari, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero rivelarsi dialetticamente più provocatori del solito, allo scopo di riprendersi nuovamente la luce dei riflettori e tornare ad essere coccolati come desiderano.

11° Toro: distratti. La settimana inizierà con una giornata in cui il primo segno di Terra dovrà fare i conti con un appannamento d'idee e intenti che comporterà errori di distrazione sia in campo pratico che professionale.

12° Sagittario: relax. A causa della moltitudine di aspetti astrali ostici al loro Sole di nascita, per gli arcieri sarebbe meglio trascorrere un lunedì all'insegna del relax, lasciandosi cullare dal dolce far nulla ed evitando di continuare a lamentarsi.