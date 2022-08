Mercoledì 24 agosto troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Venere sostare nel segno del Leone, nel frattempo il Sole assieme a Mercurio risiederanno nell'orbita della Vergine. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come Saturno resterà stabile sui gradi dell'Acquario e Urano assieme al Nodo Nord protrarranno il moto in Toro. Nettuno, infine, proseguirà l'orbita in Pesci come Giove permarrà nel domicilio dell'Ariete e Plutone rimarrà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Toro, meno roseo per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: inarrestabili. Complice un bottino energetico stracolmo sommato alla spasmodica voglia di mettersi in luce, i nati Ariete potrebbero divenire dei veri e propri caterpillar, inarrestabili sul fronte professionale e più vogliosi che mai sotto le lenzuola.

2° posto Toro: oliare gli ingranaggi. I nati Toro che hanno da poco intrapreso una nuova carriera lavorativa, nel corso di questo mercoledì, avranno buone chance di mettere in atto alcuni innovativi metodi per ottimizzare le mansioni assegnategli.

3° posto Capricorno: affettuosi. Presenti e più dolci del solito nel ménage amoroso, i nati sotto il segno del Capricorno parranno rispolverare la loro, troppo spesso sopita, indole affettuosa questo mercoledì e la dolce metà non potrà che apprezzare di buon grado.

I mezzani

4° posto Gemelli: felicemente ignari. Il fresco spostamento del pianeta rosso sui loro gradi assieme all'esuberante duetto Venere-Luna in Leone potrebbero far di tutto per non far giungere alle orecchie dei nati Gemelli delle scomode verità facente parte la sfera pratica o professionale. Essendo ignaro di ciò, il segno Mobile si godrà il giorno in questione con una buona dose di spensieratezza.

5° posto Bilancia: due piccioni con una fava. Il focus di casa Bilancia sembrerà orientato quasi esclusivamente sul rapporto genitore/figlio, col segno d'Aria che riuscirà in un colpo solo a farsi perdonare per un rimprovero pregresso e a ristabilire l'armonia con la persona cara.

6° posto Leone: attese. Sia che si tratti di attese amorose, per la seconda decade, o di upgrade professionali, per gli altri due decani, i felini vivranno queste ventiquattro ore pensando che il destino gli stia giocando un tiro mancino.

In realtà, però, ogni cosa andrà al suo posto a partire dal 6 settembre.

7° posto Sagittario: veloci ma disattenti. Se da un lato la velocità d'azione non mancherà in casa Sagittario, dall'altro lato i nativi potrebbero peccare di scarsa concentrazione e, come spiacevole conseguenza, andare incontro a qualche gaffe di natura pratica.

8° posto Acquario: in cerca di rassicurazioni. Quasi come fosse un randagio micio spaurito, il segno dell'Acquario parrà sentirsi poco adeguato al proprio contesto esistenziale e, a causa di ciò, non disdegnerà qualche rassicurazione dagli affetti più cari.

9° posto Cancro: ritmi blandi. Le prime due decadi di casa Cancro, durante il 24 agosto, avranno presumibilmente a che fare con qualche opera manutentiva domestica ma, nonostante la loro urgenza di venirne a capo, saranno costretti a dover fare i conti con qualche contrattempo.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: gelidi. Le manchevolezze dell'amato bene sono state molteplici nelle ultime settimane e i nati Scorpione, un po' per ripicca e un po' per sondare il terreno, assumeranno un mood oltremodo gelido in coppia durante questo giorno di fine mese.

11° posto Vergine: altezzosi. Il secondo segno di Terra potrebbe far storcere qualche naso di troppo questo mercoledì, specialmente tra i subalterni a causa del probabile atteggiamento altezzoso che metterà in campo nel settore professionale.

12° posto Pesci: sorrisi di circostanza. Nel gioco delle maschere che ognuno di noi indossa in società, il dodicesimo segno zodiacale prenderà, c'è da scommetterci, una sonora batosta in questa giornata estiva per colpa di qualche sorriso un po' troppo forzato che verrà facilmente scoperto.