Secondo le stelle dell'oroscopo del 13 agosto 2022 sarà una giornata vantaggiosa per molti nativi dell’Ariete e molto tesa per i Sagittario e Capricorno. Anche davanti ai momenti negativi, i corpi celesti consigliano a tutti di pensare positivo e di risolvere le sfide che questa giornata offre. Per sapere qual è il vostro colore portafortuna e qual è il momento migliore per fare cose importanti, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di sabato 13 agosto. Sono disponibili anche le pagelle delle stelle per ogni segno zodiacale, con voto da zero (giorno difficilmente ingestibile) a dieci (giorno facilmente gestibile).

La giornata di sabato 13 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Il transito della Luna in Pesci vi sarà estremamente vantaggioso. Tuttavia, questo transito può farvi sentire un po’ disorientati e irrequieti. Per sfruttare la meglio questa giornata, dovete resistere a questi impulsivi e lavorare sodo. Concentratevi sulle cose cruciali e presto ne raccoglierete i frutti. Usate il coloro viole per aiutarvi a trarre energia positiva. Fate qualsiasi cosa d’importante tra le 18 e le 20. Voto: 7

Toro – Potreste svegliarvi sentendovi un po’ sconvolti da diverse cose, ma la posizione della Luna nel segno dei Pesci potrebbe aiutarvi a trovare un equilibrio. La vostra perseveranza e pazienza possono avere un enorme impatto sulle persone che vi circondano, lasciandovi soddisfatti alla fine della giornata.

L'Oroscopo vi consiglia di mantenere una visione positiva e supererete qualsiasi sfida o difficoltà che la vita vi presenta. L’orario tra le 17:45 e le 19 è molto fortunato per voi. Indossare il colore bianco porterebbe sicuramente fortuna. Voto: 6,5

Gemelli – A causa della posizione della Luna in Pesci, potreste sperimentare diverse delusioni.

Potreste scoprire che gli obiettivi che vi siete prefissati potrebbero rivelarsi difficili da raggiungere. Tuttavia, ricordate che domani è un altro giorno e che presto vedrete miglioramenti in tutte le prospettive. Le stelle prevedono che indossare il grigio aumenterà la vostra autostima. Eventuali incontri o eventi importanti dovrebbero essere programmati tra le 16 e le 18:30, poiché si ritiene che questo sia un momento fortunato per voi.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di sabato 13 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Cercate di non essere troppo coinvolti emotivamente in cose che sono fuori dalla vostra portata. Rendere la situazione troppo personale non farà che peggiorare la situazione. Potreste incontrare notevoli difficoltà nel portare a termine i vostri compiti quotidiani. Siate coraggiosi e pazienti e, per il momento, lasciate che le cose facciano il loro corso. Permettete alla vostra relazione amorosa di svilupparsi gradualmente in qualcosa di più profondo e significativo. L'oroscopo consiglia di programmare qualsiasi evento importante tra le 10 e le 11. Il viola sarà il vostro colore portafortuna.

Voto: 7

Leone – Con la Luna nel segno dei Pesci avrete uno stato d’animo positivo. Potreste essere in grado di dare il meglio di voi grazie a questo transito lunare, che offre anche grandi opportunità di socializzazione. Il vostro fascino e il vostro ingegno attireranno l’attenzione di molte persone verso di voi. Secondo le stelle, potete lasciare un’impressione indelebile sulle persone che incontrate questa giornata. Il colore magenta vi aiuterà ad attirare una buona energia cosmica. Gli incarichi importanti dovrebbero essere svolti tra le 19:15 e le 20:30. Voto: 8

Vergine – Alcuni nativi della Vergine potrebbero avere sbalzi d’umore per via della posizione della Luna in Pesci. È possibile che voi non siate nel miglior stato d’animo, e questo non sfuggirà agli occhi delle persone care.

Quando avete a che fare con altre persone dovete mantenere la calma ed esercitare la pazienza. Sfogare le vostre frustrazioni sugli altri è ingiusto. Questa giornata, secondo l’oroscopo, vi spinge a fare cose che vi fanno stare bene. Il vostro momento fortunato è tra le 16 e le 17. Il vostro colore portafortuna di questa giornata è il viola. Voto: 6

Astrologia e oroscopo del giorno 13 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Poiché la Luna si trova nel cielo dei Pesci, potreste essere incline ad agire in maniera impulsiva e senza pensare. Potrebbe essere necessario parlare, ma ricordate che è sempre meglio agire con il cuore. Le emozioni potrebbero essere piuttosto sconvolgenti per una parte significativa della giornata.

Prendete qualche momento per voi stessi in solitudine, per trovare un equilibrio. Secondo l'oroscopo, qualsiasi cosa importante dovrebbe essere gestita tra le 11 e le 12:30, se si desidera ottenere il miglior risultato. Per questa giornata, evitate di indossare qualcosa di marrone. Voto: 6,5

Scorpione – La posizione della Luna in Pesci probabilmente vi farà vivere la giornata con l’ansia addosso. Alcuni nativi dello Scorpione potrebbero credere che le cose non stiano andando come dovrebbero, il che potrebbe farvi sentire tesi e agitati per l’intera giornata. Pianificate e modificate la vostra strategia per gestire al meglio la crisi, qualunque sia la fonte di questo stress. Prendete i problemi come opportunità di miglioramento personale.

Il vostro colore fortunato per questa giornata è il rosso. Tra le 11 e le 11:45, i movimenti planetari sono più a vostro favore. Voto: 7

Sagittario – Potreste aver difficoltà a esprimere i vostri veri sentimenti. Potreste percepire una crescente tensione tra voi e le persone a cui volete tanto bene. È possibile che la sensazione di malcontento che avete nutrito fino ad adesso abbia portato a questa situazione, ma dovete mantenete la calma e usare la testa per trovare la giusta soluzione piuttosto che cedere a tali emozioni negative. Mantenete solo il vostro ottimismo; le cose cambieranno. Eventi importanti o di buon auspicio dovrebbero essere programmati prima delle 16. Il colore verde è il vostro colore portafortuna di questa giornata.

Voto: 6

Oroscopo e previsioni astrologiche del 13 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Sia a casa che al lavoro, potrebbe esserci molta tensione. Dovete mantenere alta la concentrazione e dare priorità ai vostri compiti, in modo che nessun obbligo importante venga trascurato. Continuate a bilanciare lavoro e famiglia durante la giornata e tutto si calmerà. Il colore azzurro, secondo l'oroscopo, vi porterà fortuna. Il vostro momento migliore della giornata è tra le 12 e le 13:30. Anche Voto: 7

Acquario – Alcuni nati in Acquario potrebbero sentirsi perplessi per via di situazioni scomode. Calmatevi e cercate di scoprire la fonte di tanta confusione e cose che potrebbero infastidirvi.

Secondo l'oroscopo, scrivere i vostri pensieri o parlare dei vostri problemi con un amico o un familiare può darvi sollievo nel raggiungere una soluzione. In questa giornata, sarà per voi vantaggioso indossare qualcosa di rosso. Il vostro momento più fortunato della giornata è tra le 10 e le 11. Voto: 7

Pesci – Vi aspetta un periodo piacevole. Potreste avere una sorpresa con la Luna nel vostro spazio zodiacale. L'oroscopo prevede che presto avrete la possibilità di viaggiare all’estero per affari o per piacere. Il viaggio ne varrà la pena e vi permetterà di sfuggire alla routine monotona della vostra vita quotidiana. È importante dare un’occhiata alle spese che dovete sostenere perché sono fonte di preoccupazione. Diffondete felicità, pace e amore a tutti, indossando il magenta, il vostro colore portafortuna di questa giornata. È meglio prendere decisioni importanti tra le 9 e le 10. Voto: 8