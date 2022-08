Le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 agosto esortano i Cancro a essere un po' più creativi. Gli Acquario, invece, potrebbero cominciare a breve un nuovo progetto.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: non bisogna essere troppo impazienti. Nella vita bisogna andarci piano e non prendere decisioni in maniera troppo affrettata, altrimenti si possono commettere degli errori.

11° Sagittario: ci sono delle novità in arrivo, ma forse non sarete pronti ad accettare un cambiamento importante. Imparate a tenere a freno la rabbia e l'istinto, soprattutto tra oggi e domani.

10° Acquario: se state pensando di iniziare un nuovo progetto, cercate di mantenere la calma. Non bisogna bruciare le tappe. Il bello di certi momenti è proprio l'attesa che vi separa dal viverli.

9° Pesci: l'Oroscopo del 10 agosto denota un inizio di giornata un po' fiacco. Verso il pomeriggio, però, ci saranno delle novità. Buon momento per quanto riguarda le nuove conoscenze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Bilancia: ci sono cambiamenti in arrivo che potrebbero destabilizzarvi parecchio. Non siate troppo rigidi e in amore cercate di mettere da parte l'orgoglio.

7° Vergine: oggi vi sentite un po' giù di corda. Se non volete incappare in qualche gaffe, cercate di esporvi il minimo.

Sia in amore che nel lavoro meglio mantenere un profilo basso, almeno nella prima parte della giornata.

6° Leone: l'oroscopo del 10 agosto vi invita a essere più scaltri. Spesso nella vita ci si trova davanti degli ostacoli, che per essere superati necessitano di un po' di furbizia.

5° Toro: interessante momento per cimentarsi in nuove esperienze.

In amore, soprattutto, siete particolarmente passionali e travolgenti. Attenti a non farvi travolgere troppo dai ricordi del passato.

Oroscopo segni fortunati 10 agosto

4° in classifica, Gemelli: le vostre intenzioni sono nobili, ma talvolta c'è il rischio di incappare in qualche piccolo incidente di percorso. Certe cose vanno prese alla leggera, quindi non siate troppo permalosi.

3° Cancro: l'oroscopo del giorno 10 agosto vi consiglia di lasciarvi andare in amore. Se nutrite un sentimento per qualcuno non temporeggiate. Dal punto di vista dei rapporti lavorativi, invece, meglio non prendere decisioni troppo affrettate.

2° Scorpione: questo è un momento molto positivo. Siete alla ricerca di novità e di un cambiamento. Cercate di non essere troppo frettolosi e date tempo al tempo.

1° Capricorno: buon momento per l'amore. I single potranno vivere delle occasioni davvero intriganti. Dal punto di vista dei rapporti di coppia, invece, ci vuole un po' di creatività in più.