L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 agosto 2022. Sotto controllo da parte dell'Astrologia quotidiana a questo giro la giornata di martedì. In primissimo piano i segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, ossia - per coloro che non l'avessero bene in chiaro - Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La giornata del dopo-Ferragosto mostra un quadro abbastanza variegato in termini di positività/negatività attribuita ai singoli segni. Diciamo subito che ad avere ottime chance di successo in amore come nel lavoro, qualora qualcuno fosse ancora costretto a lavorare, tre segni: Sagittario (in alto), Scorpione e Bilancia (cinque stelle).

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo martedì per quanto riguarda i sentimenti: questa volta la fortuna potrebbe colpire proprio voi! Sarete benvoluti da tutti, anche perché saprete avere il giusto atteggiamento per facilitare la complicità e la sintonia con chi vi è accanto. Vi metterete con persone esperte e maliziose, ma sarete sempre voi ad avere la meglio. Nel lavoro il vostro slancio costruttivo sarà ben accolto e ben supportato da un équipe di lavoro esigente e severa. Complimenti! In amore altresì, saprete proporvi in ​​modo nuovo, inatteso e il successo sarà garantito.

La comunicazione contribuirà a un'intimità più appagante. Riceverete in qualche caso degli inviti a feste o ritrovi conviviali, insomma, sarete al centro dell'attenzione. Sfoggerete proprio un look pratico: fate che sia anche un pochino sensuale...

Scorpione: ★★★★★. In linea generale questo martedì che sta per arrivare porterà in dono tanta pace, spensieratezza e relax.

Con il supporto delle persone adatte, le energie, soprattutto quelle amorose, fluiranno con un andamento più armonico e creativo. Condividerete un progetto stimolante o una battaglia in difesa di un ideale che ritenete alla base della buona convivenza. Nel lavoro, andando incontro all'innovazione, fondamentale nel vostro settore, avrete bisogno di nuove collaborazioni: selezionatele con cura.

In amore sappiate che solo con la ragione e il dialogo si potrà acquietare un eventuale cuore in tumulto. Venere nel segno del Leone sarà una nota lieta di questa bella giornata. Consiglio: le discipline spirituali favoriscono l'armonia. Musica, yoga e meditazione infatti possono alla mente di riappropriarsi del corpo.

Sagittario: top del giorno. L' oroscopo del 16 agosto vede una massima positività per la giornata di martedì. Quindi un dopo-Ferragosto davvero stimolante e sicuramente fortunato per molti di voi del Sagittario: pronti a gongolare? La Luna in Ariete vi mostrerà senz'altro il suo lato più dolce. Torneranno alla ribalta domande rimandate da tempo, ma stavolta saprete risolverle davvero alla grandissima.

Sul lavoro le contrarietà non vi fermeranno di sicuro. Se doveste correte ai ripari, riuscirete pure a stare lontani dai pasticci! L'intuito poi vi aiuterà a valutare le nuove proposte da varie angolature e vi consentirà di schierarvi controcorrente, se fosse necessario. In amore, con lo spirito giusto sarete capaci di essere molto intraprendenti. Fioccheranno le avventure amorose e si rinnoveranno i rapporti collaudati. Investite bene le vostre energie dedicando più tempo a voi stessi.

Oroscopo e stelle del 16 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. La previsione del giorno indica in calo il periodo per voi nativi. Purtroppo turbolenze planetarie abbastanza importanti tenderanno a sconquassare un po' i vostri programmi o le intenzioni di chi avete accanto: calma!

La Luna in Ariete non riuscirà ad essere di parte e questo vi esporrà ad un'alternanza di alti e bassi. Scelte sbagliate dettate dall'impulso e non dalla ragione potrebbe fare il resto. Anche se non tutto filerà liscio, avrete molti amici pronti a prendere le vostre parti, in ogni disputa. Nel lavoro non potendo contare sulla chiarezza di vedute, metterete a tacere l'orgoglio e la fretta a favore di un maggiore spirito di collaborazione. In amore invece, rivisiterete con maggiore aderenza alla realtà una scelta affettiva, magari dettata dall'entusiasmo, che nel periodo non produrrà troppe soddisfazioni.

Acquario: ★★★★. Si prevede in massima parte un martedì sicuramente normale, come molti altri già vissuti in precedenza.

Tranquilli, normalità e routine sono aspetti della vita da considerare positivi, quindi non siate ansiosi, ok? Un discreto flusso di energie e relativo benessere sarà da mettere in conto; ciò nella vita sociale spesso si traduce in momenti entusiasmanti. La vostra inclinazione al dialogo vi consentirà di approfondire alcune relazioni, ultimamente divenute abbastanza interessanti. Nel lavoro è il momento di tirare il fiato. Prendetevi qualche giorno di vacanza, senz'altro calmerete i bollori, vi riposerete ed eviterete inutili tensioni. In questo periodo poi, Venere in trigono a Giove invoglia a provare ad essere più maliziosi in amore, più scanzonati, più disinvolti, più sciolti e più rilassati.

Piccoli malesseri a fine giornata da combattere assolutamente con momenti di relax. In alcuni casi un po' di esercizio fisico sarà utile a sciogliere eventuali tensioni.

Pesci : ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 16 agosto, mette in chiaro la reale possibilità che possa presentarsi a molti di voi un periodo "sottotono". Nulla di difficile da superare, sia chiaro, solo bisognerà che abbiate un attimino di concentrazione in più del solito. Sforzatevi di avere un atteggiamento costruttivo. Imparate a non chiudere la porta in faccia a persone in apparenza lontane dal vostro modo di vedere. La rigidità non è mai positiva e una maggiore apertura arricchirà il vostro bagaglio di esperienze. Nel lavoro, forse con l'intervento prezioso di un/una collega potrebbe allargarsi notevolmente l'attuale visuale, lasciando intravedere alternative verso cui non avreste mai pensato di spingervi. In amore, specie in coppia, a causa di un malenteso dopo l'altro salteranno un pochino i nervi, forse voleranno persino accusare o pretendere. Occhio alle sfuriate!